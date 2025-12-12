The Game Awards 2025. Wszystkie zwiastuny i najważniejsze premiery

Ładowanie...

The Game Awards to coroczne wydarzenie prowadzone przez Geoffa Keighleya, które łączy w sobie oficjalną galę rozdania nagród z globalnym pokazem nadchodzących produkcji. Choć statuetki są istotnym wyróżnieniem dla twórców gier - w tym roku jeden tytuł wygrał praktycznie wszystko - dla większości widzów transmisja jest przede wszystkim okazją do poznania planów wydawniczych największych studiów. To tutaj deweloperzy decydują się na ujawnienie swoich najpilniej strzeżonych projektów, a na scenie pojawiają się znane postacie z branży rozrywkowej.

Dla graczy The Game Awards stanowi swoiste święto i nieoficjalne zamknięcie roku kalendarzowego w gamingu. Wydarzenie pozwala podsumować minione dwanaście miesięcy, ale przede wszystkim buduje oczekiwania wobec nadchodzącego sezonu wydawniczego. To właśnie w trakcie tej nocy dowiadujemy się, w co będziemy grać w przyszłości i na jakie tytuły warto odkładać pieniądze, niezależnie od tego, czy preferujemy wysokobudżetowe hity, czy mniejsze produkcje niezależne.

The Game Awards 2025. Zwiastuny i najważniejsze premiery

Resident Evil Requiem

Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S

Data premiery: 27 lutego 2026

Długo wyczekiwana kontynuacja serii survival horrorów oficjalnie potwierdza powrót Leona S. Kennedy’ego jako grywalnej postaci. Nowy zwiastun prezentuje bohatera w akcji, w tym sceny walki piłą mechaniczną, co sugeruje powrót do nieco bardziej zręcznościowego modelu rozgrywki. Obok Leona w grze pojawi się również Grace Ashcroft, której kampania ma być utrzymana w wolniejszym i bardziej horrowym klimacie.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S

Data premiery: 2026

Crystal Dynamics zapowiedziało pełnoprawny remake pierwszej części przygód Lary Croft z 1996 r. Produkcja ma na nowo zinterpretować klasyczną historię, dostosowując mechanikę i oprawę wizualną do współczesnych standardów. Tytuł ten ma stanowić idealne wprowadzenie do nowej ery marki, zanim na rynku pojawi się kolejna, zupełnie nowa odsłona serii.

Tomb Raider: Catalyst

Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S

Data premiery: 2027

To zupełnie nowa przygoda Lary Croft, która ma zadebiutować rok po premierze remake'u. Zwiastun sugeruje powrót do korzeni pod względem projektu bohaterki, ale wprowadza też nowe mechaniki, takie jak spowolnienie czasu w stylu Maxa Payne'a. Fabuła skupi się na mitycznym kataklizmie i wyścigu z poszukiwaczami skarbów, którzy chcą wykorzystać starożytną moc.

Control: Resonant

Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S

Data premiery: 2026

Studio Remedy Entertainment zaskoczyło fanów, ujawniając, że w kontynuacji Control wcielimy się w brata Jesse Faden, Dylana. Gra ma być nastawionym na walkę wręcz action RPG, w którym bohater wykorzystuje transformującą broń białą oraz nadprzyrodzone zdolności. Historia opowie o ucieczce Hiss do świata zewnętrznego i konsekwencjach wydarzeń z pierwszej części.

Star Wars: Fate of the Old Republic

Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S

Data premiery: Brak danych (realnie 2028-2029)

Duchowy spadkobierca Knights of the Old Republic tworzony jest przez studio Arcanaut pod wodzą Caseya Hudsona, reżysera oryginalnej trylogii Mass Effect. Będzie to nastawiona na narrację gra RPG dla jednego gracza, osadzona w erze Starej Republiki. Decyzje gracza mają kształtować ścieżkę bohatera w stronę jasnej lub ciemnej strony Mocy w galaktyce stojącej na krawędzi odrodzenia.

Divinity

Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S

Data premiery: Brak danych

Larian Studios powraca do uniwersum, na którym zbudowało swoją markę, zapowiadając grę jeszcze większą niż Baldur's Gate 3. Zwiastun utrzymany w brutalnym tonie potwierdza, że tajemnicza statua z pustyni była zapowiedzią właśnie tego tytułu. Twórcy obiecują, że będzie to ich najbardziej ambitny projekt RPG w historii studia.

Total War: Warhammer 40,000

Platformy: PC

Data premiery: Brak danych

Creative Assembly w końcu łączy mechanikę Total War z mrocznym uniwersum Warhammera 40,000. Gracze będą mogli dowodzić armiami Space Marines, Orków, Aeldari oraz Astra Militarum w skali galaktycznej. Gra połączy zarządzanie zasobami i podbój planet z typowymi dla serii, wielkimi bitwami w czasie rzeczywistym.

Diablo 4: Lord of Hatred

Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S

Data premiery: 28 kwietnia 2026

Drugi dodatek do Diablo 4 wprowadza do gry długo oczekiwaną klasę Paladyna oraz nowy region o nazwie Skovos. Fabuła skupi się na powrocie Lilith, z którą gracze będą musieli zawrzeć niepewny sojusz, aby powstrzymać Mefista. Rozszerzenie ma zaoferować mroczną, kinową narrację oraz nowe mechaniki endgame'owe.

Phantom Blade Zero

Platformy: PS5, PC

Data premiery: 9 września 2026

Azjatycka gra akcji otrzymała dokładną datę premiery oraz nowy zwiastun prezentujący niezwykle dynamiczny system walki. Tytuł łączy chińskie sztuki walki z mrocznym klimatem fantasy, oferując potyczki przypominające choreografię z filmów o wschodnich sztukach walki.

Highguard

Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S

Data premiery: Styczeń 2026

Nowa gra FPS od weteranów z Respawn Entertainment, twórców Titanfall i Apex Legends. Highguard łączy elementy techno-fantasy, pozwalając graczom używać karabinów szturmowych, jednocześnie jeżdżąc konno. Produkcja będzie darmowa i zadebiutuje na rynku już za kilka tygodni. Wygląda jakby Apex Legends i Doom: The Dark Ages mieli dziecko.

Pragmata

Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Data premiery: 24 kwietnia 2026

Tajemnicza gra Capcomu wreszcie otrzymała datę premiery oraz potwierdzenie wersji na następcę konsoli Nintendo Switch. Jest to trzecioosobowa strzelanka z elementami logicznymi, w której gracze muszą rozwiązywać zagadki w trakcie walki. Jest już demo! Wygląda bliżej Kojimy niż możesz się spodziewać.

Ace Combat 8: Wings of Theve

Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S

Data premiery: 2026

Bandai Namco oficjalnie zapowiedziało ósmą odsłonę legendarnej serii zręcznościowych symulatorów lotniczych. To pierwsza nowa część od 2019 r., która ma wykorzystać moc obecnej generacji konsol do wygenerowania fotorealistycznej oprawy.

Star Wars: Galactic Racer

Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S

Data premiery: 2026

Zupełnie nowa gra wyścigowa osadzona w uniwersum Gwiezdnych Wojen, która nie skupia się jednak na wyścigach podracerów z Mrocznego Widma. Gracze zasiądą za sterami ścigaczy w rywalizacji opartej na umiejętnościach i strategii - bez użycia Mocy.

Exodus

Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S

Data premiery: Początek 2027

Epickie sci-fi RPG od byłych twórców Mass Effect zaprezentowało się na nowym zwiastunie fabularnym. Wcielimy się w Jun Aslana, który musi ukraść technologię od Celestials - rozwiniętej formy ludzkości z przyszłości - aby ocalić swój świat. Gra kładzie nacisk na filmową narrację i konsekwencje dylatacji czasu podczas podróży międzygwiezdnych.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

Data premiery: 29 maja 2026

Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

Kolejna odsłona serii Lego z otwartym światem. Gra przedstawi historię Bruce’a Wayne’a od samych początków aż do narodzin legendy Batmana.

007: First Light

Data premiery: 27 marca 2026

Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

Origin story Jamesa Bonda od studia IO Interactive. Agent 007 trafi m.in. do Mauretanii. Głównym złoczyńcą - ze zwiastuna - jest Bawma, w którego wcieli się muzyk Lenny Kravitz.

Lords of the Fallen 2

Data premiery: 2026

Platformy: PC (Epic), PS5, Xbox Series X/S

Bezpośredni, w pełni niezależny sequel action RPG. Kluczową mechaniką pozostanie eksploracja dwóch równoległych światów.

Mega Man: Dual Override

Data premiery: 2027

Platformy: PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, Switch 2

Wielki powrót kultowej serii od Capcomu. Gra zachowa rozgrywkę platformową 2D, ale w nowej oprawie graficznej typu cel-shading.

Ontos

Data premiery: 2026

Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S

Nowy horror sci-fi od Frictional Games (twórcy Soma i Amnesia) i duchowy spadkobierca tejże Somy. Akcja toczy się w księżycowym hotelu Samsara, a w obsadzie znalazł się Stellan Skarsgård.

Forest 3

Data premiery: Brak konkretnej daty

Platformy: PC (prawdopodobnie)

Kontynuacja Sons of the Forest. Seria skręca w stronę sci-fi, wprowadzając nowe technologie, choć nadal zachowuje klimat mglistego, nawiedzonego lasu z potworami przypominającymi hydry.

Saros

Data premiery: 30 kwietnia 2026 (opóźnienie z marca)

Platformy: PlayStation 5

Nowa strzelanka od Housemarque (Returnal). Gracz wciela się w Arjuna Devraja (w tej roli Rahul Kohli, fani serialu iZombie, powstańcie!) walczącego o przetrwanie na planecie Carcosa.

4Loop

Data premiery: Brak konkretnej daty

Platformy: PC, PS5

Kooperacyjna strzelanka sci-fi od J.J. Abramsa i twórcy Left 4 Dead, Mike'a Bootha. Mechanika gry opiera się na pętli czasu (time-loop), gdzie gracze mogą się drukować. Nadal to lepiej brzmi od 9. epizodu.

Dungeons & Dragons: Warlock

Data premiery: 2027

Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S

Gra akcji skupiona na magii. W główną bohaterkę, wojowniczkę Kaatri, wcieli się Tricia Helfer.

Coven of the Chicken Foot

Data premiery: Brak konkretnej daty

Platformy: PC (Steam)

Debiutancka gra studia Wildflower Games, założonego przez Bruce’a Straleya (współtwórca The Last of Us). Mroczne fantasy o wiedźmie Gertie i jej zwierzęcym towarzyszu. Chociaż widzę też skojarzenia internautów z The Last Guardian.

No Law

Data premiery: Brak konkretnej daty

Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S

Cyberpunkowy FPS od twórców The Ascent. Opowieść o zemście w mieście Port Desire, łącząca skradankę z akcją. Synku, mamy Cyberpunka pomieszanego z Call of Duty w domu.

Gang of Dragon

Data premiery: Brak danych

Platformy: Brak danych

Pierwszy niezależny projekt Toshihiro Nagoshiego (twórcy serii Yakuza) po odejściu z Segi. Szczegóły fabuły są na razie tajne.

Order of the Sinking Star

Data premiery: 2026

Platformy: PC (później inne)

Nowa gra Jonathana Blowa (The Witness, Braid). Gigantyczna gra logiczna zawierająca 1000 zagadek w czterech światach. Czas gry szacowany na 250-500 godzin.

Pozostałe ciekawe zapowiedzi

The Free Shepherd (2027): gra o zaganianiu owiec na PS5 i PC.

Decrepit: mroczne fantasy łączące soulslike z dungeon crawlerem.

AUDIOMECH neonowy shoot-em-up, w którym muzyka generuje lasery.

Bradley the Badger: platformówka 3D inspirowana Cyberpunkiem i Bloodborne.

Gra roku 2025: Clair Obscur: Expedition 33

Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S

Data premiery: Już dostępna

Największy zwycięzca tegorocznej gali, zdobywca tytułu Gry Roku oraz nagród za najlepsze RPG i muzykę. To debiutancka produkcja studia Sandfall Interactive, będąca turowym RPG z unikalną oprawą wizualną inspirowaną francuską sztuką. Bez zaskoczenia - kto grał ten wie -, gra zyskała uznanie dzięki dojrzałej fabule i podejściu do klasycznych mechanik gatunku.

Oliwier Nytko 12.12.2025 07:00

