The Game Awards 2025. Wszystkie zwiastuny i najważniejsze premiery
Gala The Game Awards 2025 przyniosła masę zapowiedzi, od nowego Tomb Raidera po strategię w świecie Warhammera 40,000. Zebrałem najważniejsze zwiastuny i informacje o datach premier w jednym miejscu, by nic wam nie umknęło.
The Game Awards to coroczne wydarzenie prowadzone przez Geoffa Keighleya, które łączy w sobie oficjalną galę rozdania nagród z globalnym pokazem nadchodzących produkcji. Choć statuetki są istotnym wyróżnieniem dla twórców gier - w tym roku jeden tytuł wygrał praktycznie wszystko - dla większości widzów transmisja jest przede wszystkim okazją do poznania planów wydawniczych największych studiów. To tutaj deweloperzy decydują się na ujawnienie swoich najpilniej strzeżonych projektów, a na scenie pojawiają się znane postacie z branży rozrywkowej.
Dla graczy The Game Awards stanowi swoiste święto i nieoficjalne zamknięcie roku kalendarzowego w gamingu. Wydarzenie pozwala podsumować minione dwanaście miesięcy, ale przede wszystkim buduje oczekiwania wobec nadchodzącego sezonu wydawniczego. To właśnie w trakcie tej nocy dowiadujemy się, w co będziemy grać w przyszłości i na jakie tytuły warto odkładać pieniądze, niezależnie od tego, czy preferujemy wysokobudżetowe hity, czy mniejsze produkcje niezależne.
The Game Awards 2025. Zwiastuny i najważniejsze premiery
Resident Evil Requiem
- Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S
- Data premiery: 27 lutego 2026
Długo wyczekiwana kontynuacja serii survival horrorów oficjalnie potwierdza powrót Leona S. Kennedy’ego jako grywalnej postaci. Nowy zwiastun prezentuje bohatera w akcji, w tym sceny walki piłą mechaniczną, co sugeruje powrót do nieco bardziej zręcznościowego modelu rozgrywki. Obok Leona w grze pojawi się również Grace Ashcroft, której kampania ma być utrzymana w wolniejszym i bardziej horrowym klimacie.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
- Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S
- Data premiery: 2026
Crystal Dynamics zapowiedziało pełnoprawny remake pierwszej części przygód Lary Croft z 1996 r. Produkcja ma na nowo zinterpretować klasyczną historię, dostosowując mechanikę i oprawę wizualną do współczesnych standardów. Tytuł ten ma stanowić idealne wprowadzenie do nowej ery marki, zanim na rynku pojawi się kolejna, zupełnie nowa odsłona serii.
Tomb Raider: Catalyst
- Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S
- Data premiery: 2027
To zupełnie nowa przygoda Lary Croft, która ma zadebiutować rok po premierze remake'u. Zwiastun sugeruje powrót do korzeni pod względem projektu bohaterki, ale wprowadza też nowe mechaniki, takie jak spowolnienie czasu w stylu Maxa Payne'a. Fabuła skupi się na mitycznym kataklizmie i wyścigu z poszukiwaczami skarbów, którzy chcą wykorzystać starożytną moc.
Control: Resonant
- Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S
- Data premiery: 2026
Studio Remedy Entertainment zaskoczyło fanów, ujawniając, że w kontynuacji Control wcielimy się w brata Jesse Faden, Dylana. Gra ma być nastawionym na walkę wręcz action RPG, w którym bohater wykorzystuje transformującą broń białą oraz nadprzyrodzone zdolności. Historia opowie o ucieczce Hiss do świata zewnętrznego i konsekwencjach wydarzeń z pierwszej części.
Star Wars: Fate of the Old Republic
- Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S
- Data premiery: Brak danych (realnie 2028-2029)
Duchowy spadkobierca Knights of the Old Republic tworzony jest przez studio Arcanaut pod wodzą Caseya Hudsona, reżysera oryginalnej trylogii Mass Effect. Będzie to nastawiona na narrację gra RPG dla jednego gracza, osadzona w erze Starej Republiki. Decyzje gracza mają kształtować ścieżkę bohatera w stronę jasnej lub ciemnej strony Mocy w galaktyce stojącej na krawędzi odrodzenia.
Divinity
- Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S
- Data premiery: Brak danych
Larian Studios powraca do uniwersum, na którym zbudowało swoją markę, zapowiadając grę jeszcze większą niż Baldur's Gate 3. Zwiastun utrzymany w brutalnym tonie potwierdza, że tajemnicza statua z pustyni była zapowiedzią właśnie tego tytułu. Twórcy obiecują, że będzie to ich najbardziej ambitny projekt RPG w historii studia.
Total War: Warhammer 40,000
- Platformy: PC
- Data premiery: Brak danych
Creative Assembly w końcu łączy mechanikę Total War z mrocznym uniwersum Warhammera 40,000. Gracze będą mogli dowodzić armiami Space Marines, Orków, Aeldari oraz Astra Militarum w skali galaktycznej. Gra połączy zarządzanie zasobami i podbój planet z typowymi dla serii, wielkimi bitwami w czasie rzeczywistym.
Diablo 4: Lord of Hatred
- Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S
- Data premiery: 28 kwietnia 2026
Drugi dodatek do Diablo 4 wprowadza do gry długo oczekiwaną klasę Paladyna oraz nowy region o nazwie Skovos. Fabuła skupi się na powrocie Lilith, z którą gracze będą musieli zawrzeć niepewny sojusz, aby powstrzymać Mefista. Rozszerzenie ma zaoferować mroczną, kinową narrację oraz nowe mechaniki endgame'owe.
Phantom Blade Zero
- Platformy: PS5, PC
- Data premiery: 9 września 2026
Azjatycka gra akcji otrzymała dokładną datę premiery oraz nowy zwiastun prezentujący niezwykle dynamiczny system walki. Tytuł łączy chińskie sztuki walki z mrocznym klimatem fantasy, oferując potyczki przypominające choreografię z filmów o wschodnich sztukach walki.
Highguard
- Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S
- Data premiery: Styczeń 2026
Nowa gra FPS od weteranów z Respawn Entertainment, twórców Titanfall i Apex Legends. Highguard łączy elementy techno-fantasy, pozwalając graczom używać karabinów szturmowych, jednocześnie jeżdżąc konno. Produkcja będzie darmowa i zadebiutuje na rynku już za kilka tygodni. Wygląda jakby Apex Legends i Doom: The Dark Ages mieli dziecko.
Pragmata
- Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2
- Data premiery: 24 kwietnia 2026
Tajemnicza gra Capcomu wreszcie otrzymała datę premiery oraz potwierdzenie wersji na następcę konsoli Nintendo Switch. Jest to trzecioosobowa strzelanka z elementami logicznymi, w której gracze muszą rozwiązywać zagadki w trakcie walki. Jest już demo! Wygląda bliżej Kojimy niż możesz się spodziewać.
Ace Combat 8: Wings of Theve
- Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S
- Data premiery: 2026
Bandai Namco oficjalnie zapowiedziało ósmą odsłonę legendarnej serii zręcznościowych symulatorów lotniczych. To pierwsza nowa część od 2019 r., która ma wykorzystać moc obecnej generacji konsol do wygenerowania fotorealistycznej oprawy.
Star Wars: Galactic Racer
- Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S
- Data premiery: 2026
Zupełnie nowa gra wyścigowa osadzona w uniwersum Gwiezdnych Wojen, która nie skupia się jednak na wyścigach podracerów z Mrocznego Widma. Gracze zasiądą za sterami ścigaczy w rywalizacji opartej na umiejętnościach i strategii - bez użycia Mocy.
Exodus
- Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S
- Data premiery: Początek 2027
Epickie sci-fi RPG od byłych twórców Mass Effect zaprezentowało się na nowym zwiastunie fabularnym. Wcielimy się w Jun Aslana, który musi ukraść technologię od Celestials - rozwiniętej formy ludzkości z przyszłości - aby ocalić swój świat. Gra kładzie nacisk na filmową narrację i konsekwencje dylatacji czasu podczas podróży międzygwiezdnych.
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
- Data premiery: 29 maja 2026
- Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2
Kolejna odsłona serii Lego z otwartym światem. Gra przedstawi historię Bruce’a Wayne’a od samych początków aż do narodzin legendy Batmana.
007: First Light
- Data premiery: 27 marca 2026
- Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2
Origin story Jamesa Bonda od studia IO Interactive. Agent 007 trafi m.in. do Mauretanii. Głównym złoczyńcą - ze zwiastuna - jest Bawma, w którego wcieli się muzyk Lenny Kravitz.
Lords of the Fallen 2
- Data premiery: 2026
- Platformy: PC (Epic), PS5, Xbox Series X/S
Bezpośredni, w pełni niezależny sequel action RPG. Kluczową mechaniką pozostanie eksploracja dwóch równoległych światów.
Mega Man: Dual Override
- Data premiery: 2027
- Platformy: PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, Switch 2
Wielki powrót kultowej serii od Capcomu. Gra zachowa rozgrywkę platformową 2D, ale w nowej oprawie graficznej typu cel-shading.
Ontos
- Data premiery: 2026
- Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S
Nowy horror sci-fi od Frictional Games (twórcy Soma i Amnesia) i duchowy spadkobierca tejże Somy. Akcja toczy się w księżycowym hotelu Samsara, a w obsadzie znalazł się Stellan Skarsgård.
Forest 3
- Data premiery: Brak konkretnej daty
- Platformy: PC (prawdopodobnie)
Kontynuacja Sons of the Forest. Seria skręca w stronę sci-fi, wprowadzając nowe technologie, choć nadal zachowuje klimat mglistego, nawiedzonego lasu z potworami przypominającymi hydry.
Saros
- Data premiery: 30 kwietnia 2026 (opóźnienie z marca)
- Platformy: PlayStation 5
Nowa strzelanka od Housemarque (Returnal). Gracz wciela się w Arjuna Devraja (w tej roli Rahul Kohli, fani serialu iZombie, powstańcie!) walczącego o przetrwanie na planecie Carcosa.
4Loop
- Data premiery: Brak konkretnej daty
- Platformy: PC, PS5
Kooperacyjna strzelanka sci-fi od J.J. Abramsa i twórcy Left 4 Dead, Mike'a Bootha. Mechanika gry opiera się na pętli czasu (time-loop), gdzie gracze mogą się drukować. Nadal to lepiej brzmi od 9. epizodu.
Dungeons & Dragons: Warlock
- Data premiery: 2027
- Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S
Gra akcji skupiona na magii. W główną bohaterkę, wojowniczkę Kaatri, wcieli się Tricia Helfer.
Coven of the Chicken Foot
- Data premiery: Brak konkretnej daty
- Platformy: PC (Steam)
Debiutancka gra studia Wildflower Games, założonego przez Bruce’a Straleya (współtwórca The Last of Us). Mroczne fantasy o wiedźmie Gertie i jej zwierzęcym towarzyszu. Chociaż widzę też skojarzenia internautów z The Last Guardian.
No Law
- Data premiery: Brak konkretnej daty
- Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S
Cyberpunkowy FPS od twórców The Ascent. Opowieść o zemście w mieście Port Desire, łącząca skradankę z akcją. Synku, mamy Cyberpunka pomieszanego z Call of Duty w domu.
Gang of Dragon
- Data premiery: Brak danych
- Platformy: Brak danych
Pierwszy niezależny projekt Toshihiro Nagoshiego (twórcy serii Yakuza) po odejściu z Segi. Szczegóły fabuły są na razie tajne.
Order of the Sinking Star
- Data premiery: 2026
- Platformy: PC (później inne)
Nowa gra Jonathana Blowa (The Witness, Braid). Gigantyczna gra logiczna zawierająca 1000 zagadek w czterech światach. Czas gry szacowany na 250-500 godzin.
Pozostałe ciekawe zapowiedzi
- The Free Shepherd (2027): gra o zaganianiu owiec na PS5 i PC.
- Decrepit: mroczne fantasy łączące soulslike z dungeon crawlerem.
- AUDIOMECH neonowy shoot-em-up, w którym muzyka generuje lasery.
- Bradley the Badger: platformówka 3D inspirowana Cyberpunkiem i Bloodborne.
Gra roku 2025: Clair Obscur: Expedition 33
- Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S
- Data premiery: Już dostępna
Największy zwycięzca tegorocznej gali, zdobywca tytułu Gry Roku oraz nagród za najlepsze RPG i muzykę. To debiutancka produkcja studia Sandfall Interactive, będąca turowym RPG z unikalną oprawą wizualną inspirowaną francuską sztuką. Bez zaskoczenia - kto grał ten wie -, gra zyskała uznanie dzięki dojrzałej fabule i podejściu do klasycznych mechanik gatunku.