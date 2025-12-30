Gry Trine za darmo. Cztery mocne platformówki masz dwoma klikami

Ładowanie...

W grudniu twórcy Fortnite’a mieli nam zaserwować naprawdę mnóstwo świetnych gier rozdawanych każdego dnia (a nie tak jak standardowo co tydzień w każdy czwartek). Zaczęło się kapitalnie, ponieważ 11 grudnia można było odebrać Dziedzictwo Hogwartu. Tym razem dostajemy nie jedną, a aż cztery.

REKLAMA

Kolekcja Trine do odebrania za darmo na Epic Games. Cztery części

We wtorek 30 grudnia o godz. 17:00 Epic Games Store wypuścił już przedostatnią, 13. darmówkę z okazji tegorocznych świąt. To Trine Classic Collection, która obejmuje cztery części serii platformowych produkcji studia Frozenbyte.

Trine Ehnanced Edition,

Trine 2: Complete Story,

Trine 3: Artifacts of Power,

Trine 4: Definitive Edition.

Cała paczka jest dostępna za darmo. Sklep sugeruje, że zestaw ma być wart aż 209 zł, lecz w praktyce kupując gry osobno np. na Steamie w promocjach musielibyśmy wydać ok. 60 zł. To wciąż trochę pieniędzy zaoszczędzonych na grach, prawda? Pierwsza produkcja z tej serii została wydana w 2009 r., a czwórka miała swój debiut w 2019 r.

Niestety, ale sklep nie zapewnia dostępu do całej serii Trine. W 2023 r. wydano też piątą część Trine 5: A Clockwork Conspiracy. To obecnie kosztuje ok. 50 zł w promocjach.

Trine to seria platformówek stworzonych z myślą o graczach, którzy niekoniecznie chcą eksplorować ogromnego świata w produkcjach AAA. Nie wymaga też specjalnie mocnego komputera. W zaleceniach Epic Games widzimy procesor i7-4770 i kartę graficzną GTX 960 w połączeniu z 8 GB RAM i 16 GB na dysku.

Większość maszyn nawet ze starszymi komponentami powinna poradzić z uruchomieniem omawianych produkcji w ponad 60 kl./s przy maksymalnych ustawieniach graficznych.

Omawiane gry wyglądają jak idealne propozycje do uruchomienia ich na przenośnych urządzeniach typu Xbox ROG Ally czy Lenovo Legion GO. Jako że nie wymagają mocnego sprzętu i wysokiej mocy obliczeniowej powinniśmy mieć możliwość grania przez długie godziny nawet na najniższych profilach mocy. Na koniec warto podkreślić, że produkcje dostępne nie tylko w trybie dla jednego gracza, ale też nawet dla czterech osób.

Więcej o grach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Zestaw gier można odbierać do 31 grudnia do godz. 16:59. W Sylwestra o 17:00 pojawi się kolejna, ostatnia 14. produkcja rozdawana z okazji tegorocznych świąt przez Epic Games Store.

Jest tego więcej

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Albert Żurek 30.12.2025 19:56

Ładowanie...