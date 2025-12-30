REKLAMA
Nowy system Microsoftu wyciekł. Android zabił go w powijakach

Do sieci trafiły materiały ukazujące system operacyjny, nad którym Microsoft potajemnie pracował. Został jednak wyrzucony do kosza.

Albert Żurek
Błąd menedżera zadań Windows 11
Mowa o Andromeda OS. System był dedykowany Surface Duo - hybrydzie laptopa i telefonu z dwoma ekranami, które wdrożono na rynek, gdy składane smartfony dopiero raczkowały. Projekt został zabity przez Androida

Andromeda OS - system Microsoftu, który nie wypalił

Microsoft jest znany z tego, że rezygnuje z mnóstwa projektów i usług. Najgłośniejszym zamknięciem ostatnich miesięcy był niewątpliwie Skype, który nie przetrwał próby czasu i zmian na rynku. Andromeda OS jednak miała być czymś większym - zupełnie nowym systemem operacyjnym stworzonym z myślą o urządzeniach z dwoma ekranami.

Programista Gustave Monce jakimś cudem uzyskał dostęp do oprogramowania i faktycznie przeniósł je na oryginalnego Surface Duo.

Wyciekły system ma pochodzić z ok. 2018 r., kiedy to gigant porzucił projekt własnego systemu na rzecz Androida. Na niespełna minutowym filmie widać, jak urządzenie uruchamia oprogramowanie, wita użytkownika i inicjuje proces konfiguracji.

Widoczna część interfejsu mocno przypomina Windowsa 10 oraz animacje stosowane przez Microsoft. Pod koniec materiału sprzęt uruchamia też ekran połączenia z siecią mobilną oraz WiFi. Na nagraniu widzimy głównie proces uruchamiania systemu. Na szczęście użytkownik opublikował też inne materiały ukazujące kilka innych części interfejsu.

W oprogramowaniu nie zabrakło też wysuwanego z góry zasobnika obejmującego skróty takie jak: WiFi, dane komórkowe, Bluetooth, nie przeszkadzać czy tryb samolotowy.

Czytaj też:

Niezrealizowana idea lepszego Windowsa na telefony

Programista Gustav Monce na swojej tablicy X pokazał też dwie inne części systemu: aplikację do połączeń wyświetlającą się wyłącznie na prawej stronie ekranu oraz ustawienia sieci komórkowej. Trudno jednak nie mieć wrażenia, że stylistyka oprogramowanie wygląda tak jak design zastosowany w Windows Phone lub Windowsie 10. To systemy z podobnego czasu, więc podobieństwo nie jest tu przypadkowe. 

Z doniesień Windows Report dowiadujemy się też, że elementy interfejsu tuż nad dolną krawędzią ekranu pozwalają wyświetlić menu start i Cortanę (czyli dawnego asystenta w Windowsie). Oczywiście sprzęt został stworzony do wielozadaniowości, produktywności i odręcznym notowaniu. System w wyciekłej wersji jest pełen podstawowych błędów, ale mówimy przecież o porzuconym oprogramowanie.

Cały eksperyment skupia się na pokazaniu kolejnego z porzuconych projektów Microsoftu. Najprawdopodobniej nigdy nie powinniśmy go zobaczyć. Mimo wszystko sprzęt giganta znanego z Windowsa i Office sam w sobie jest martwy. Firma zrezygnowała z produkcji telefonów, a szkoda. Windows Phone i Andromeda OS byli kandydatami na trzeci duży system operacyjny na rynku.

Albert Żurek
30.12.2025 16:03
Tagi: MicrosoftSystemy operacyjneWindowsWindows Mobile
