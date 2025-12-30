Spider’s Web w nowych Wiadomościach Google. Zaobserwuj nas a obiecujemy, nie pożałujesz

REKLAMA
Jeśli żyjesz technologią, śledzisz premiery sprzętu, rozwój sztucznej inteligencji i wszystkie te drobne, ale istotne zmiany w cyfrowym świecie - mamy dla ciebie dobrą wiadomość.

Maciej Gajewski
Spider’s Web można już oficjalnie obserwować w Wiadomościach Google. I wbrew pozorom, to nie jest drobna ciekawostka, lecz realna zmiana w tym, jak docierają do ciebie informacje. Google bowiem od miesięcy przebudowuje swój ekosystem informacyjny - od wyszukiwarki, przez Discover, aż po sposób, w jaki użytkownicy mogą wpływać na to, co widzą. Personalizacja przestaje być dodatkiem, a staje się fundamentem. W tym nowym układzie Spider’s Web otrzymał oficjalny profil w Wiadomościach Google, dzięki czemu możesz świadomie dodać nas do obserwowanych źródeł i mieć pewność, że nasze treści faktycznie do ciebie dotrą.

Co właściwie się zmieniło?

Google Discover to nie jest już zwykły strumień przypadkowych newsów. Stał się spersonalizowanym kanałem informacyjnym, który dobiera treści na podstawie twoich zainteresowań, aktywności i historii przeglądania. 

Do tej pory jednak użytkownik miał ograniczony wpływ na to, z jakich źródeł te treści pochodzą. Algorytm decydował za ciebie - czasem trafnie, czasem niekoniecznie. Teraz Google otwiera drzwi nieco szerzej. W Wiadomościach Google pojawiła się funkcja obserwowania konkretnych portali, twórców i wydawców. To rozwiązanie znane z mediów społecznościowych - subskrybujesz kanały na YouTube, obserwujesz profile na Instagramie - ale w kontekście Discovera to prawdziwa rewolucja. 

Po raz pierwszy możesz powiedzieć algorytmowi wprost: Chcę więcej treści z tego źródła.

Spider’s Web już tam jest - i czeka na ciebie

Nasz oficjalny profil w Wiadomościach Google jest już aktywny. Po wejściu na stronę profilu możesz jednym kliknięciem dodać Spider’s Web do obserwowanych. Od tego momentu Discover zacznie częściej podsuwać ci nasze artykuły - te, które naprawdę mogą cię zainteresować.

Świat mediów staje się wieloplatformowy, a my - jako redakcja - przygotowujemy się na to, by nasze materiały były dostępne tam, gdzie chcesz je oglądać. Obserwowanie Spider’s Web w Wiadomościach Google to sposób, by mieć to wszystko w jednym miejscu.

Dlaczego to dla Ciebie ważne?

Jeśli interesujesz się technologią, to wiesz, jak łatwo w gąszczu informacji przegapić coś naprawdę wartościowego. Obserwowanie Spider’s Web w Wiadomościach Google daje ci kilka bardzo konkretnych korzyści.

  1. Przestajesz być zdany na łaskę algorytmu. Zamiast liczyć, że Discover sam domyśli się co lubisz to mówisz mu to wprost. To ty decydujesz, które źródła mają priorytet.
  2. Nie gubisz ważnych materiałów. Świetna analiza dotycząca Windowsa, test monitora OLED, recenzja nowej konsoli czy omówienie zmian w PlayStation - to wszystko może łatwo zniknąć wśród treści, które nie mają dla ciebie znaczenia. Obserwowanie nas minimalizuje to ryzyko.
  3. Dostajesz więcej rzetelnych treści, mniej szumu. W czasach, gdy Internet zalewa fala clickbaitów, a generatywna AI produkuje tysiące tekstów dziennie wartość dobrze napisanego, opartego na faktach artykułu wyłącznie rośnie. Spider’s Web od lat stawia na analizy, testy i opinie, które mają sens - a nie na pogoń za sensacją. Dodając nas do obserwowanych zapewniasz sobie stały dostęp do takich materiałów.

Jak zacząć obserwować Spider’s Web?

To naprawdę proste:

  1. Otwórz Wiadomości Google na telefonie lub komputerze. 
  2. Wyszukaj Spider’s Web lub przejdź bezpośrednio na nasz profil. 
  3. Kliknij Obserwuj

I gotowe. Od tej chwili Discover będzie częściej pokazywać ci nasze treści.

Spider's Web w Wiadomościach Google

Co znajdziesz w Spider’s Web?

Każdy artykuł, który publikujemy, to wynik pracy redaktorów, testerów, analityków i ekspertów. Jeśli nas obserwujesz możesz liczyć na stały dostęp do:

  • nowości technologicznych - od premier telefonów i konsol po najciekawsze akcesoria, 
  • analiz branżowych - jak decyzje Apple’a, Microsoftu czy Samsunga wpływają na rynek, 
  • opinii opartych na faktach - bez tanich kontrowersji, za to z rzetelną argumentacją, 
  • recenzji sprzętu - monitorów, laptopów, telewizorów, urządzeń smart home, 
  • trendów i prognoz - jak AI zmieni naszą pracę, rozrywkę i codzienność.
Obserwując Spider’s Web obserwujesz dostęp do wiedzy, która pomaga zrozumieć, co naprawdę dzieje się w świecie technologii. Dodaj Spider’s Web do obserwowanych w Wiadomościach Google i bądź zawsze o krok przed resztą.

