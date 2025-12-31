TOP 7 telewizorów 75 cali do 5500 zł - kompletny ranking 2025

Ładowanie...

W naszym zestawieniu znalazło się siedem modeli, które w 2025 r. wyznaczają standard w swojej klasie. Na szczycie - bez większego zaskoczenia - ląduje TCL 75C7K, telewizor, który wprowadza do średniej półki technologie jeszcze niedawno zarezerwowane dla urządzeń dwukrotnie droższych. Ale konkurencja nie śpi: Xiaomi, Sony, Hisense i Samsung mają w tym segmencie swoje bardzo mocne propozycje.

Przyglądamy się im wszystkim – dokładnie, bez taryfy ulgowej, z naciskiem na jakość obrazu, możliwości gamingowe, system operacyjny i opłacalność.

REKLAMA

1. TCL 75C7K - bezkonkurencyjny mistrz relacji ceny do jakości

TCL 75C7K

Cena: 5199-5999 zł

Technologia: QD-Mini LED

Rozdzielczość: 4K UHD

Odświeżanie: 144 Hz (do 288 Hz w niższych rozdzielczościach)

Szczytowa jasność: do 3000 nitów

Producent zastosował tu technologię QD-Mini LED łączącą kropki kwantowe z zaawansowanym podświetleniem sterowanym w ponad 2880 niezależnych strefach. Efekt? Kontrast i kontrola światła, które jeszcze niedawno były domeną modeli za 10-12 tys. zł.

Jasność szczytowa sięgająca 3000 nitów sprawia, że treści HDR wyglądają spektakularnie - od filmów akcji, przez sport, po gry wideo. Sceny z dużą ilością światła mają prawdziwie kinowy punch, a ciemne ujęcia nie gubią detali. Telewizor obsługuje wszystkie kluczowe formaty HDR, w tym Dolby Vision IQ, które automatycznie dostosowuje parametry obrazu do oświetlenia w pomieszczeniu.

TCL 75C7K to jeden z najciekawszych telewizorów dla graczy w tym budżecie.

natywne 144 Hz w 4K,

tryb Game Accelerator 288 (do 288 Hz w 1440p/1080p),

input lag ok. 10 ms,

pełna obsługa AMD FreeSync Premium Pro, VRR i ALLM,

Dolby Vision w grach.

To zestaw, który w tej cenie nie ma realnej konkurencji.

Google TV działa szybko i przewidywalnie, a wbudowane głośniki oferują przyzwoitą jakość - wystarczającą dla większości użytkowników, choć oczywiście nie zastąpią soundbara.

W przedziale 5200-6000 zł TCL 75C7K jest telewizorem, który trudno przebić. To model kompletny: jasny, szybki, gamingowy i świetnie wyceniony. Dla wielu użytkowników będzie to najlepszy wybór w 2025 roku.

2. Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 - najtańszy sposób na Mini LED

Xiaomi TV S Mini LED 75 2025

Cena: 3700–4500 zł

Technologia: QD-Mini LED

Rozdzielczość: 4K UHD

Odświeżanie: do 144 Hz

Szczytowa jasność: do 1200 nitów

Xiaomi wchodzi w segment 75-calowych Mini LED-ów z modelem, który celuje w użytkowników szukających maksymalnej opłacalności. To bezpośredni konkurent TCL-a, choć wyraźnie tańszy.

Telewizor oferuje 512 stref przyciemniania, obsługę Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG i IMAX Enhanced. Jasność 1200 nitów nie robi takiego wrażenia jak 3000 nitów w TCL-u, ale w typowym salonie jest w pełni wystarczająca.

Dla graczy - solidnie, choć bez fajerwerków

odświeżanie do 144 Hz,

trzy porty HDMI 2.1,

VRR i ALLM,

niski input lag.

To zestaw, który w tej cenie trudno przebić.

Google TV działa tu równie sprawnie jak u konkurencji, a system audio z Dolby Atmos zapewnia przyzwoitą przestrzenność.

W cenie 4200-4500 zł Xiaomi TV S Mini LED 75 to najtańszy sensowny Mini LED na rynku. Idealny dla osób, które chcą świetnego obrazu bez przepłacania.

3. Sony KD‑75X85L - dla tych, którzy cenią przetwarzanie obrazu

Sony KD‑75X85L

Cena: 5200-5500 zł

Technologia: LED Full Array

Rozdzielczość: 4K UHD

Odświeżanie: 120 Hz

Szczytowa jasność: ok. 800-1000 nitów

Sony tradycyjnie idzie własną drogą. Zamiast ścigać się na liczbę stref podświetlenia stawia na algorytmy przetwarzania obrazu, które od lat są wizytówką marki. X‑Reality PRO potrafi wyciągnąć z materiałów SDR i starszych transmisji więcej, niż można by się spodziewać.

To telewizor, który szczególnie dobrze radzi sobie z treściami o niższej jakości - skalowanie stoi tu na bardzo wysokim poziomie.

Sony obsługuje Dolby Vision, HDR10 i HLG.

Dla graczy przygotowano:

Auto Low Latency Mode,

Auto HDR Tone Mapping,

input lag 10-15 ms.

To nie jest sprzęt stricte gamingowy, ale do konsol sprawdzi się świetnie.

System X‑Balanced Speaker oferuje zaskakująco czyste brzmienie, a rozbudowane menu kalibracyjne pozwala dopracować obraz pod własne preferencje. Jest też Filmmaker Mode.

Sony KD‑75X85L to propozycja dla purystów obrazu, którzy wolą dopracowane przetwarzanie niż agresywne podświetlenie Mini LED. Nie jest najjaśniejszy, ale oferuje bardzo naturalny, sony’owski obraz.

4. Hisense 75E7NQ Pro - gamingowy potwór w świetnej cenie

Hisense 75E7NQ Pro

Cena: 3999-4999 zł

Technologia: QLED

Rozdzielczość: 4K UHD

Odświeżanie: 144 Hz

Szczytowa jasność: ponad 1000 nitów

Hisense 75E7NQ Pro nie korzysta z Mini LED, ale nadrabia to wysoką jasnością, świetną ceną i bardzo dobrym trybem gamingowym. To jeden z najtańszych telewizorów 75 cali z natywnym 144 Hz.

Gaming traktuje na poważnie

Game Mode Pro,

VRR, ALLM,

niskie opóźnienia,

MEMC poprawiający płynność.

To telewizor, który szczególnie przypadnie do gustu graczom e‑sportowym.

System Vidaa jest szybki i intuicyjny, a Dolby Atmos zapewnia przyjemną przestrzenność. Brak Mini LED oznacza słabszą czerń i kontrast, ale w tej cenie trudno narzekać. To świetny wybór dla graczy i osób, które chcą dużego, jasnego ekranu bez wydawania fortuny.

5. Samsung QE75Q77D - solidny QLED dla środka rynku

Samsung QE75Q77D

Cena: 4100-4500 zł

Technologia: QLED (Dual LED)

Rozdzielczość: 4K UHD

Odświeżanie: 120 Hz

Szczytowa jasność: ponad 1000 nitów

Samsung QE75Q77D to przedstawiciel serii Q7 - telewizor, który celuje w użytkowników szukających sprawdzonej marki i stabilnej jakości. Dual LED poprawia kontrast, a procesor AI Quantum 4K skutecznie skaluje treści do wyższej jakości.

Gaming i smart TV:

120 Hz,

FreeSync Premium,

VRR,

input lag ok. 12–15 ms.

Tizen jak zwykle działa szybko i oferuje szeroki wybór aplikacji. To telewizor dla osób, które chcą bezpiecznego wyboru - solidnego QLED‑a z dobrym systemem i sensowną ceną.

6. LG 75UT81006LA - elegancja, prostota i codzienna wygoda

LG 75UT81006LA

Cena: 3400-4200 zł

Technologia: LED (Edge LED)

Rozdzielczość: 4K UHD

Odświeżanie: 60 Hz

Szczytowa jasność: 600-800 nitów

LG 75UT81006LA to propozycja dla użytkowników, którzy nie gonią za rekordami jasności czy liczbą stref podświetlenia, lecz szukają telewizora, który po prostu dobrze wygląda i dobrze działa. Edge LED to rozwiązanie tańsze i prostsze niż Mini LED, co w praktyce oznacza ograniczenia w kontraście, ale też niższą cenę i smuklejszą konstrukcję.

Procesor AI α5 Gen7 robi tu więcej, niż można by się spodziewać po telewizorze z tej półki. Automatycznie dostosowuje jasność, kolory i dźwięk do wyświetlanej treści, dzięki czemu filmy i seriale prezentują się naturalnie i przyjemnie. To nie jest ekran dla wymagających graczy - 60 Hz i brak zaawansowanych funkcji gamingowych jasno to sygnalizują - ale jako telewizor do codziennego oglądania sprawdza się znakomicie.

Największym atutem LG pozostaje jednak WebOS. To jeden z najbardziej dopracowanych systemów smart TV na rynku: szybki, intuicyjny, świetnie zorganizowany. Jeśli ktoś ceni wygodę obsługi ponad techniczne fajerwerki to LG 75UT81006LA będzie jednym z najrozsądniejszych wyborów w segmencie 75 cali.

7. Philips 75PUS8079 - Ambilight dla tych, którzy chcą czegoś więcej niż telewizora

Philips 75PUS8079

Cena: 3500-4200 zł

Technologia: LED (Direct LED)

Rozdzielczość: 4K UHD

Odświeżanie: 120 Hz

Szczytowa jasność: ponad 1000 nitów

Philips 75PUS8079 to telewizor, który nie próbuje konkurować wyłącznie parametrami. Jego największą siłą jest Ambilight - system LED-ów umieszczonych z tyłu obudowy, które rozszerzają obraz na ścianę i tworzą wrażenie większej głębi. To nie jest gadżet. Ambilight realnie zmienia sposób odbioru treści, szczególnie wieczorem, kiedy światło otoczenia jest minimalne. Oczy mniej się męczą, a immersja rośnie.

Direct LED zapewnia lepszy kontrast niż Edge LED, choć oczywiście nie dorównuje Mini LED. Mimo to telewizor radzi sobie bardzo dobrze z HDR, obsługując zarówno HDR10, jak i Dolby Vision. Silnik P5 Perfect Picture poprawia ostrość i kolory, a 120 Hz sprawia, że ruch wygląda naturalnie.

Philips nie jest jednak telewizorem stricte gamingowym. ALLM i VRR są na miejscu, ale input lag wypada przeciętnie. Android TV daje dostęp do pełnej biblioteki aplikacji, choć działa nieco wolniej niż Google TV czy WebOS. Mimo to 75PUS8079 pozostaje jednym z najciekawszych wyborów dla osób, które chcą czegoś innego niż kolejny prostokąt na ścianie.

Który model jest dla ciebie?

Jeśli zależy Ci na najlepszym obrazie: TCL 75C7K nie ma konkurencji. To telewizor, który wprowadza Mini LED na poziom cenowy, gdzie jeszcze niedawno królowały przeciętne LED-y.

Jeśli grasz i liczysz każdą złotówkę: Hisense 75E7NQ Pro i Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 to dwa najrozsądniejsze wybory. Hisense daje 144 Hz najtaniej, Xiaomi dorzuca Mini LED.

Jeśli oglądasz głównie filmy wieczorami: Sony KD‑75X85L to telewizor, który potrafi wyciągnąć maksimum z materiałów SDR i słabszych źródeł. Jego przetwarzanie obrazu to klasa sama w sobie.

Jeśli chcesz czegoś wyjątkowego: Philips 75PUS8079 z Ambilight to doświadczenie, którego nie oferuje żaden inny producent.

Jeśli cenisz wygodę systemu: WebOS w LG i Tizen w Samsungu to najbardziej dopracowane interfejsy na rynku. Idealne dla osób, które chcą telewizora bezobsługowego.

Segment 75-calowych telewizorów do 5500 zł zmienił się nie do poznania. Jeszcze niedawno w tej cenie można było liczyć co najwyżej na podstawowe modele LED, dziś dostajemy Mini LED-y z jasnością 3000 nitów, 144 Hz w 4K i systemy smart TV, które działają szybciej niż wiele przystawek.

TCL 75C7K pozostaje najbardziej kompletnym wyborem - telewizorem, który łączy jakość obrazu, gaming i cenę w sposób, który trudno przebić. Ale to nie znaczy, że pozostałe modele są bez szans. Każdy z nich ma swoją niszę i swoje mocne strony.

Najważniejsze, by dopasować telewizor do własnych potrzeb.

REKLAMA

A kiedy już go wybierzesz - poświęć chwilę na konfigurację. Włącz tryb gry, jeśli grasz. Dostosuj jasność HDR do warunków w salonie. Wyłącz zbędne upłynniacze, jeśli przeszkadzają ci w filmach. Dobrze ustawiony telewizor potrafi zachwycać przez lata – i to niezależnie od tego, czy kosztował 3500, czy 6000 zł.

Jest tego więcej

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Maciej Gajewski 31.12.2025 06:00

Ładowanie...