Play z internetem 0 zł przez rok. To najszybszy światłowód

Ładowanie...

Promocja na światłowód od Play powraca - jej zasady są takie, że im szybszy internet wybierzemy, tym przez większą liczbę miesięcy nie będziemy płacić. Dla najszybszego internetu 8 Gb/s jest to nawet rok. Który plan najbardziej się opłaci?

REKLAMA

Play ze światłowodem za 0 zł nawet przez pierwszy rok

Z nową ofertą wiąże się tradycyjny haczyk - rok światłowodu za 0 zł jest gwarantowany wyłącznie dla najwyższej oferty o prędkości pobierania do 8 Gb/s w cenie od 125 zł/mies. Dla obecnych klientów abonamentu Play - dla nowych natomiast suma wynosi 135 zł/mies.

W przypadku najniższego pakietu 300 Mb/s są to tylko symboliczne pierwsze miesiące za 0 zł. Policzmy zatem ile każdy wariant światłowodu będzie nas kosztował i który opłaca się zdecydowanie najbardziej. Promocja obowiązuje z umową na dwa lata:

300 Mb/s - 2 mies. za 0 zł, potem 60 zł/mies. przez 22 mies. - czyli średnio 55 zł/mies. (łącznie podczas umowy na 24 mies. - 1320 zł);

600 Mb/s - 4 mies. za 0 zł, potem 65 zł/mies. przez 20 mies. - czyli średnio 54,17 zł/mies. (łącznie podczas umowy na 24 mies. - 1300 zł);

1 Gb/s - 6 mies. za 0 zł, potem 85 zł/mies. przez 18 mies. - czyli średnio 63,75 zł/mies. (łącznie podczas umowy na 24 mies. - 1530 zł);

8 Gb/s - 12 mies. za 0 zł, potem 125 zł/mies. przez 12 mies. - czyli średnio 62,50 zł/mies. (łącznie podczas umowy na 24 mies. - 1500 zł).

SPRAWDŹ OFERTĘ Światłowód Play Play

Jak widać, dzięki promocji zdecydowanie najbardziej opłacalny jest pakiet 600 Mb/s, który na okres całej umowy będzie nas kosztować 1300 zł - od 5. do 24. mies. płatne 65 zł. Co również jest bardzo zaskakujące, plan 8 Gb/s bardziej kalkuje się niż znacznie wolniejszy dostęp z łączem 1 Gb/s. Podane ceny obejmują rabaty:

5 zł za e-fakturę i terminowe płatności,

5 zł za zgody marketingowe,

10 zł za abonamentów usług komórkowych Play za min. 25 zł/mies.

Jest też jeszcze jednorazowa aktywacja i instalacja za 50 zł. Trzeba jednak pamiętać, że takie promocje mocno bazują na tym, że klient nie zmieni oferty przed zakończeniem umowy. I jeśli nawet przez pierwsze dwa lata pakiet 8 Gb/s będzie się bardziej opłacać, od 25. mies. cena wzrośnie do standardowych 125 zł. Najwyższy światłowód nie jest też dostępny dla wszystkich - większość Polaków skorzysta co najwyżej z 1-gigabitowego łącza w swoim domu lub mieszkaniu.

Do światłowodu są też lepsze tablety za 50 proc. ceny

Z promocją na światłowód łączy się wyprzedaż na tablety, które kupimy za 50 proc. ceny:

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro - 649 zł zamiast 1299 zł;

Samsung Galaxy Tab S10 Lite - 849 zł zamiast 1699 zł.

Propozycja Samsunga realnie w innych sklepach z elektroniką kosztuje ok. 1300 zł, a tablet Xiaomi ok. 1150 zł, więc i tak oszczędzamy ok. 500 zł. Są to raczej propozycje ze średniej półki cenowej niż sztandarowe opcje - oba oferują ekrany LCD i niezłe procesory, ale to nic specjalnego. Do podstawowych czynności powinny jednak wystarczyć - szczególnie jeśli potrzebujemy takiego urządzenia.

Więcej o operatorach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Jest tego więcej

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Albert Żurek 30.12.2025 16:36

Ładowanie...