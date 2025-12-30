REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Play z internetem 0 zł przez rok. To najszybszy światłowód

Play znowu ulepsza ofertę i tym razem celuje w internet domowy. Światłowód będzie dostępny za 0 zł nawet przez cały pierwszy rok. Do tego operator dodaje sprzęt, którego być może nie masz w domu, za połowę ceny.

Albert Żurek
Światłowód Play szybszy promo
REKLAMA

Promocja na światłowód od Play powraca - jej zasady są takie, że im szybszy internet wybierzemy, tym przez większą liczbę miesięcy nie będziemy płacić. Dla najszybszego internetu 8 Gb/s jest to nawet rok. Który plan najbardziej się opłaci?

REKLAMA

Play ze światłowodem za 0 zł nawet przez pierwszy rok

Z nową ofertą wiąże się tradycyjny haczyk - rok światłowodu za 0 zł jest gwarantowany wyłącznie dla najwyższej oferty o prędkości pobierania do 8 Gb/s w cenie od 125 zł/mies. Dla obecnych klientów abonamentu Play - dla nowych natomiast suma wynosi 135 zł/mies.

W przypadku najniższego pakietu 300 Mb/s są to tylko symboliczne pierwsze miesiące za 0 zł. Policzmy zatem ile każdy wariant światłowodu będzie nas kosztował i który opłaca się zdecydowanie najbardziej. Promocja obowiązuje z umową na dwa lata:

  • 300 Mb/s - 2 mies. za 0 zł, potem 60 zł/mies. przez 22 mies. - czyli średnio 55 zł/mies. (łącznie podczas umowy na 24 mies. - 1320 zł);
  • 600 Mb/s - 4 mies. za 0 zł, potem 65 zł/mies. przez 20 mies. - czyli średnio 54,17 zł/mies. (łącznie podczas umowy na 24 mies. - 1300 zł);
  • 1 Gb/s - 6 mies. za 0 zł, potem 85 zł/mies. przez 18 mies. - czyli średnio 63,75 zł/mies. (łącznie podczas umowy na 24 mies. - 1530 zł);
  • 8 Gb/s - 12 mies. za 0 zł, potem 125 zł/mies. przez 12 mies. - czyli średnio 62,50 zł/mies. (łącznie podczas umowy na 24 mies. - 1500 zł).
SPRAWDŹ OFERTĘ
Play
Światłowód Play
Play

Jak widać, dzięki promocji zdecydowanie najbardziej opłacalny jest pakiet 600 Mb/s, który na okres całej umowy będzie nas kosztować 1300 zł - od 5. do 24. mies. płatne 65 zł. Co również jest bardzo zaskakujące, plan 8 Gb/s bardziej kalkuje się niż znacznie wolniejszy dostęp z łączem 1 Gb/s. Podane ceny obejmują rabaty: 

  • 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności,
  • 5 zł za zgody marketingowe,
  • 10 zł za abonamentów usług komórkowych Play za min. 25 zł/mies.

Jest też jeszcze jednorazowa aktywacja i instalacja za 50 zł. Trzeba jednak pamiętać, że takie promocje mocno bazują na tym, że klient nie zmieni oferty przed zakończeniem umowy. I jeśli nawet przez pierwsze dwa lata pakiet 8 Gb/s będzie się bardziej opłacać, od 25. mies. cena wzrośnie do standardowych 125 zł. Najwyższy światłowód nie jest też dostępny dla wszystkich - większość Polaków skorzysta co najwyżej z 1-gigabitowego łącza w swoim domu lub mieszkaniu.

Do światłowodu są też lepsze tablety za 50 proc. ceny

Z promocją na światłowód łączy się wyprzedaż na tablety, które kupimy za 50 proc. ceny:

  • Xiaomi Redmi Pad 2 Pro - 649 zł zamiast 1299 zł;
  • Samsung Galaxy Tab S10 Lite - 849 zł zamiast 1699 zł.

Propozycja Samsunga realnie w innych sklepach z elektroniką kosztuje ok. 1300 zł, a tablet Xiaomi ok. 1150 zł, więc i tak oszczędzamy ok. 500 zł. Są to raczej propozycje ze średniej półki cenowej niż sztandarowe opcje - oba oferują ekrany LCD i niezłe procesory, ale to nic specjalnego. Do podstawowych czynności powinny jednak wystarczyć - szczególnie jeśli potrzebujemy takiego urządzenia. 

Więcej o operatorach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Albert Żurek
30.12.2025 16:36
Tagi: PlaypromocjeŚwiatłowód
Najnowsze
16:19
Spider’s Web w nowych Wiadomościach Google. Zaobserwuj nas a obiecujemy, nie pożałujesz
Aktualizacja: 2025-12-30T16:19:26+01:00
16:03
Nowy system Microsoftu wyciekł. Android zabił go w powijakach
Aktualizacja: 2025-12-30T16:03:11+01:00
15:51
Xbox złapał mnie w pułapkę. Trzeba uciekać, a nie mam jak
Aktualizacja: 2025-12-30T15:51:21+01:00
13:49
TCL 75C7K - ogromny QD‑Mini LED. Bez pudrowania rzeczywistości
Aktualizacja: 2025-12-30T13:49:57+01:00
13:00
Nowe czołgi K2 dla Wojska Polskiego. Jest potężny kontrakt
Aktualizacja: 2025-12-30T13:00:13+01:00
12:40
PKP Intercity będzie mieć superszybkie pociągi. Wiemy, co chcą kupić
Aktualizacja: 2025-12-30T12:40:12+01:00
11:08
Kometa 3I/Atlas to wierzchołek góry lodowej. Szokujące wyliczenia
Aktualizacja: 2025-12-30T11:08:56+01:00
10:46
Co potrafi Predator X27UZ1? Nowy monitor na nowy rok
Aktualizacja: 2025-12-30T10:46:39+01:00
10:37
System kaucyjny zaczyna naprawdę działać. Wreszcie coś drgnęło
Aktualizacja: 2025-12-30T10:37:18+01:00
8:59
Wydadzą miliony na remont lotniska Chopina. Chwilę później je zamkną
Aktualizacja: 2025-12-30T08:59:24+01:00
8:37
Linia lotnicza mówi "nie", prawo mówi "tak". Jak odzyskać pieniądze za zmarnowany lot
Aktualizacja: 2025-12-30T08:37:45+01:00
7:52
Stworzyli elektroniczny nos. Wykryje grzyba na ścianie, zanim go zauważysz
Aktualizacja: 2025-12-30T07:52:56+01:00
7:01
Samsung zawstydzi Apple'a. Siri rozpłakałaby się, gdyby potrafiła
Aktualizacja: 2025-12-30T07:01:12+01:00
6:25
Świąteczne rozczarowanie w liczbach. Co robimy z nietrafionymi prezentami?
Aktualizacja: 2025-12-30T06:25:23+01:00
6:24
Windows 11 przyspiesza po kilku komendach. Dysk szybszy o 30 proc.
Aktualizacja: 2025-12-30T06:24:13+01:00
6:23
Samsung robi teraz designerskie głośniki. No ładne, ale mam wątpliwości
Aktualizacja: 2025-12-30T06:23:00+01:00
6:12
Monitory LG jak karta graficzna. Poprawią grafikę własnym czipem
Aktualizacja: 2025-12-30T06:12:00+01:00
6:01
Złapali kosmicznego burgera na zdjęciu. Większy niż 40 układów
Aktualizacja: 2025-12-30T06:01:00+01:00
19:57
CD Projekt pozbywa się GOG. Jest nowy właściciel
Aktualizacja: 2025-12-29T19:57:51+01:00
19:20
Polska dostała potężne drony. Ten system to prawdziwy przełom
Aktualizacja: 2025-12-29T19:20:38+01:00
19:05
Telewizja umiera? Dobre sobie. Dane z Polski otworzą wam oczy
Aktualizacja: 2025-12-29T19:05:39+01:00
18:52
Samsung w potrzasku. Nowe Galaxy S26 gotowe, ale nie ma cen
Aktualizacja: 2025-12-29T18:52:52+01:00
17:49
AirPods Pro 3 z rekordowo niską ceną. A miały nie spaść poniżej tysiaka
Aktualizacja: 2025-12-29T17:49:03+01:00
17:28
Koniec ePUAP. Piję szampana, to symbol polskiej cyfrowej prowizorki
Aktualizacja: 2025-12-29T17:28:51+01:00
17:08
Tak chiński maglev pruje 700 km/h. A my czekamy na szybką kolej
Aktualizacja: 2025-12-29T17:08:59+01:00
16:34
YouTube tonie w szAIsie. Zgadnij, co które wideo jest sztuczne
Aktualizacja: 2025-12-29T16:34:24+01:00
16:01
Olej składanego iPhone'a. Lepiej poczekać na drugą edycję
Aktualizacja: 2025-12-29T16:01:13+01:00
15:50
W Xiaomi 17 Ultra Leica Edition łapiesz ostrość, kręcąc obręczą. Ale po co
Aktualizacja: 2025-12-29T15:50:54+01:00
15:42
Xiaomi 17 Ultra to jak aparat z funkcją telefonu. Mniej i lepiej
Aktualizacja: 2025-12-29T15:42:37+01:00
15:06
Białoruś zrobiła nas "w balony" w Wigilię. Czują się jakby niebo było ich
Aktualizacja: 2025-12-29T15:06:07+01:00
13:33
Telewizor Samsunga jak telefon. Obejrzysz zdjęcia na dużym ekranie
Aktualizacja: 2025-12-29T13:33:55+01:00
13:17
Rusza budowa polskiej tarczy antydronowej. "Kluczowa dla naszej obrony powietrznej"
Aktualizacja: 2025-12-29T13:17:02+01:00
12:42
Myśliwce bez pilotów już latają. Konkurencję zatkało
Aktualizacja: 2025-12-29T12:42:09+01:00
11:50
Myśliwce startują jeden po drugim. Tajwan szykuje się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-12-29T11:50:39+01:00
11:30
Moje miasto chciało mnie zabić. Mieszkam w piekle dla pieszych
Aktualizacja: 2025-12-29T11:30:16+01:00
10:47
Kometa 3I/Atlas na zdjęciach Teleskopu Hubble’a. Mamy kolejną zagadkę
Aktualizacja: 2025-12-29T10:47:42+01:00
9:58
Stany Zjednoczone są jak Rosja. Oto dowód
Aktualizacja: 2025-12-29T09:58:07+01:00
9:12
Mówią, że to tradycja i jedna noc. A walą fajerwerkami tygodniami i wbrew zakazom
Aktualizacja: 2025-12-29T09:12:07+01:00
8:04
Wybij sobie z głowy karierę w internecie. Nie masz szans
Aktualizacja: 2025-12-29T08:04:51+01:00
7:04
Apple ukrywał te AirPodsy. Planował bombardowanie kolorem
Aktualizacja: 2025-12-29T07:04:19+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA