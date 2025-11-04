Orange z rozmachem rozszerza światłowód 8 Gb/s. Załapiesz się?

Ładowanie...

Gdy Orange startował z ofertą światłowodu do 8 Gb/s, rozwiązanie to można było zamówić wyłącznie w Warszawie i Krakowie. topniowo lista ta rozszerzała się o kolejne miasta, głównie największe aglomeracje - pod koniec ubiegłego roku było to 12 lokalizacji. Lista właśnie się wydłużyła.

Najszybszy światłowód 8 Gb/s od Orange już w 50 miastach w Polsce

Operator pochwalił się efektem ulepszeń zasięgu najszybszego internetu stacjonarnego. Usługa jest dostępna dla mieszkańców 50 miast w Polsce. Od 4 listopada 2025 r. ze światłowodu 8 Gb/s Orange skorzystają mieszkańcy takich miast jak:

Olsztyn,

Zabrze,

Koszalin,

Konin,

Siedlce,

Chełm,

Przemyśl,

Grudziądz,

Ostródę,

Ostrowiec Świętokrzyski,

Kutno.

Wcześniej z usługi najszybszego światłowodu o pobieraniu do 8 Gb/s mogli skorzystać mieszkańcy 39 miast. Poza nowymi 11 lokalizacjami na liście jest:

Warszawa, Kraków, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Łódź, Poznań, Szczecin, Wrocław, Białystok, Lublin, Radom, Bełchatów, Bytom, Chorzów, Elbląg, Ełk, Gniezno, Jastrzębie-Zdrój, Kalisz, Łomża, Nysa, Police, Słupsk, Sosnowiec, Tczew, Toruń, Częstochowa, Gdynia, Kielce, Gorzów Wielkopolski, Sopot, Tychy, Inowrocław, Piotrków Trybunalski, Suwałki, Gliwice, Bolesławiec, Iława.

Na początku 2025 roku zasięg światłowodu Orange obejmował już 2,5 mln gospodarstw domowych oraz firm. Po dodaniu kolejnych 11 miast dostępność jeszcze wzrosła. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie wszyscy mieszkańcy wymienionych miejscowości automatycznie mogą skorzystać z tej usługi.

Aby cieszyć się tak szybkim internetem, potrzebna jest odpowiednia infrastruktura, która nie dociera do każdego budynku. Jak sprawdzić, czy można podłączyć się do światłowodu 8 Gb/s? Należy wejść na stronę internetową operatora i sprawdzić, czy jesteśmy w zasięgu Orange. Jeśli zobaczymy ofertę światłowodu 8 Gb/s to znaczy, że mamy taką opcję.

W ramach usługi Orange zapewnia dedykowany router Funbox 7 z obsługą technologii WiFi 7.

Jest też promocja na światłowód 8 Gb/s Orange

Z okazji powiększenia zasięgu do 50 polskich miast wystartowała promocja. Osoby, które zdecydują się na najwyższy pakiet, otrzymają pierwsze 6 miesięcy abonamentu za darmo (standardowa cena od 160 zł miesięcznie). Klienci dostaną także bon wart 1000 zł na zakupy w salonie lub sklepie internetowym Orange.

Albert Żurek 04.11.2025 20:32

