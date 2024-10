Orange rozszerzył zasięg najszybszego światłowodu. Oto lista nowych miejscowości

Światłowód 8 Gb/s jako indywidualna usługa to koszt na poziomie od 160 zł/mies. (należy do tego jeszcze doliczyć opłatę za modem oraz serwowanie internetu w budynku jednorodzinnym), jednak jeśli połączy się usługi, opłaty są znacznie korzystniejsze. Wystarczy spojrzeć na to, że światłowód + telewizja to koszt od 195 zł/mies., natomiast pakiet Orange Love Standard obejmujący światłowód 8 Gb/s, abonament komórkowy i telewizję z 136 kanałami kosztuje od 200 zł/mies.