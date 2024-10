Oto nowe regulacje dla operatorów internetu w Polsce. Wiemy, co zostanie ulepszone

Ministerstwo Cyfryzacji przekazało, że 14 października 2024 r. opublikowano nową wersję standardów dla systemu SIDUSIS (System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego), z którego korzysta serwis. Co się zmieni? Przede wszystkim operatorzy będą zobowiązani do przekazywania większej ilości danych do bazy.