Koniec z wolną siecią. Rząd wyda ogromną kasę na szybki internet dla Polaków

Tzw. białe plamy to ogromny problem w dzisiejszych czasach. Dostęp do szybkiego i niezawodnego internetu to zupełna podstawa, natomiast w dalszym ciągu w wielu miejscach w całym kraju znajdą się tereny, w których brakuje tego typu połączenia. Nawet pomimo ogromnych inwestycji, które zostały wykonane w ostatnich kilku latach. Ten problem jest jednak cały czas rozwiązywany. Ministerstwo Cyfryzacji podaje dane, które napawają optymizmem.