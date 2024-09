Od dłuższego czasu w ofercie Orange dostępny jest pakiet internetu o prędkości do 8 Gb/s. Wraz z nową ofertą pojawił się także ulepszony modem, który jest w stanie obsłużyć tak ogromne przepustowości. Teraz będzie można skorzystać z funkcji, nawet jeśli nie dociera do was najszybszy światłowód operatora.