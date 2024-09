Xiaomi 14T (Pro) już w ofertach operatorów. Sprawdzamy, gdzie jest najtaniej

Mówimy tu zatem o oszczędnościach na poziomie ok. 350 i 335 zł. Warto jednak zaznaczyć, że gdy zdecydujecie się na wyższy plan, to będziecie mieli wyższe opłaty abonamentu, które przekraczają różnice w cenach telefonów. Za urządzenie zapłacicie co prawda mniej, ale dodatkowe 20 zł/mies. to 480 zł rozłożone na 2 lata.