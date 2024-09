Te smartfony będą królować w kieszeniach Polaków. Oto nowa seria Redmi Note 14

Redmi Note 14 ma do dyspozycji płaski 6,67-calowy ekran OLED 120 Hz FullHD+ o jasności szczytowej 2100 nitów. Sercem telefonu został procesor MediaTek Dimensity 7025 Ultra, który jest wspierany przez 6-12 GB RAM LPDDR4X i 128-256 GB pamięci na dane UFS 2.2. To dość standardowy zestaw, który powinien zapewniać niezłą wydajność – czip w środku to nieco zmodyfikowany Dimensity 7020 znany z Infinixa Note 40 Pro+.