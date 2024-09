Pierwszy składany smartfon Xiaomi już w Polsce. Klapka w najlepszej formie

Xiaomi Mix Flip trafia dziś do Polski w jednej wersji 12/512 GB w i dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym i fioletowym w cenie 5699 zł. Do telefonu producent dorzuca pakiet Google One 100 GB na 6 miesięcy, 3 miesiące YouTube Premium i 4 miesiące Spotify Premium dla nowych użytkowników w gratisie.