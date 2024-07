Test Samsung Galaxy Z Flip 6 - tak się składa, że lepszy i tańszy od poprzednika

Składane smartfony bardzo nie lubią pyłu, a Samsung robi co może, by to zmienić. Dlatego Galaxy Z Flip 6 to pierwszy składak ze stopniem ochrony IP48. Przednia czwórka gwarantuje ochronę przed pyłem o średnicy minimum 1 mm. Nie mamy więc kompletnej ochrony na tym froncie, ale inne składane smartfony wypadają znacznie gorzej, cechując się ochroną IPX8. Tylna ósemka gwarantuje z kolei ochronę w przypadku pełnego zanurzenia do 30 minut, na głębokość do półtora metra.