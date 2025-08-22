/
  Technologie
  Operatorzy
  3. Operatorzy

Tani światłowód z krótką umową. Operator ma nową promocję

Play wystartował z nową ofertą internetu domowego. Nie dość, że jest tani, to jeszcze nie wymaga podpisywania umowy na bardzo długi czas. 

Albert Żurek
Światłowód Play promocja
Oferta jest bardzo prosta. Zakłada zobowiązanie tylko na dziewięć miesięcy. Łączy zalety bezterminowych umów, z których łatwiej zrezygnować z długoterminowymi rozwiązaniami dostępnymi w niższych cenach. Nowy pakiet kosztuje tylko 45 zł/mies. Dla kogo został stworzony i gdzie jest haczyk?

Internet światłowodowy z krótkim zobowiązaniem. Jest tani

Nowa oferta została stworzona głównie dla tych, którzy nie chcą podpisywać długoterminowych umów. Z różnych powodów: obawy przed niesprawdzonymi usługami (bo wcześniej korzystało się z innych dostawców), faktu, że jest się studentem i nie potrzebuje się internetu na rok czy dwa lub wynajmuje się mieszkanie na mniej niż rok. 

W ofertę wchodzi dostęp do internetu światłowodowego osobno lub pakiet łączący światłowód z telewizją oraz dostępem do serwisów streamingowych w cenie. Najbardziej atrakcyjna cena dotyczy jednak tylko samego światłowodu - zaczyna się od 45 zł/mies. za pakiet do 300 Mb/s po rabatach uwzględniających 5 zł za e-fakturę i 5 zł za zgody marketingowe. 

Aby uzyskać taką cenę, trzeba być klientem usług Play (np. abonamentu komórkowego). Wtedy dostaje się dodatkowe 10 zł rabatu. Inni użytkownicy mogą liczyć na cenę 55 zł/mies. po rabatach, co i tak jest bardzo dobrą wartością. 

Play
Światłowód Play za 45 zł/mies.
Play

Wystarczy spojrzeć na inne pakiety światłowodu Play. Umowa bezterminowa za pakiet 300 Mb/s kosztuje 75 zł/mies. po rabatach. Krótkie, dziewięciomiesięczne zobowiązanie dla obecnych klientów fioletowego operatora będzie kosztować 30 zł/mies. mniej, a dla pozostałych 20 zł/mies. mniej. Różnica jest zauważalna.

W przypadku studenta czy osoby, która dopiero zaczęła żyć na własny rachunek to zawsze dodatkowa gotówka w kieszeni. Na początku trzeba jednak doliczyć dodatkową opłatę 50 zł za aktywację i instalację.

Internet w pakiecie z telewizją też na dziewięć miesięcy

Zwykły pakiet światłowodu obejmuje 66 kanałów w aplikacji telewizji internetowej Play Now, natomiast jest też możliwość wzięcia pakietu światłowodu z klasyczną telewizją z umową na 9 mies. w cenie zaczynającej się od 90 zł/mies. Play zapewnia tzw. telewizję nowej generacji obejmującą 100 kanałów oraz 30 pkt. do wykorzystania na wybrane serwisy streamingowe - do wyboru są m.in. Netflix, ShySkowtime, Amazon Prime, HBO Max i wiele innych.

Dla tych, którzy preferują zwykłe zobowiązanie na dwa lata czas, Play również uruchomił promocję. Pakiety światłowodu oraz światłowodu z telewizją przy 24-miesięcznej umowie są dostępne z maksymalnie sześcioma miesiącami za darmo. Dla najtańszego pakietu 300 Mb/s (kosztującego 65 zł/mies. dla osób niebędących klientami Play) są pierwsze cztery miesiące gratis, a dla pakietu 600 Mb/s i lepszych pół roku za darmo. 

Albert Żurek
22.08.2025 12:26
Tagi: InternetPlayŚwiatłowód
