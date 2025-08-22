Tani światłowód z krótką umową. Operator ma nową promocję

Ładowanie...

Oferta jest bardzo prosta. Zakłada zobowiązanie tylko na dziewięć miesięcy. Łączy zalety bezterminowych umów, z których łatwiej zrezygnować z długoterminowymi rozwiązaniami dostępnymi w niższych cenach. Nowy pakiet kosztuje tylko 45 zł/mies. Dla kogo został stworzony i gdzie jest haczyk?

REKLAMA

Internet światłowodowy z krótkim zobowiązaniem. Jest tani

Nowa oferta została stworzona głównie dla tych, którzy nie chcą podpisywać długoterminowych umów. Z różnych powodów: obawy przed niesprawdzonymi usługami (bo wcześniej korzystało się z innych dostawców), faktu, że jest się studentem i nie potrzebuje się internetu na rok czy dwa lub wynajmuje się mieszkanie na mniej niż rok.

W ofertę wchodzi dostęp do internetu światłowodowego osobno lub pakiet łączący światłowód z telewizją oraz dostępem do serwisów streamingowych w cenie. Najbardziej atrakcyjna cena dotyczy jednak tylko samego światłowodu - zaczyna się od 45 zł/mies. za pakiet do 300 Mb/s po rabatach uwzględniających 5 zł za e-fakturę i 5 zł za zgody marketingowe.

Aby uzyskać taką cenę, trzeba być klientem usług Play (np. abonamentu komórkowego). Wtedy dostaje się dodatkowe 10 zł rabatu. Inni użytkownicy mogą liczyć na cenę 55 zł/mies. po rabatach, co i tak jest bardzo dobrą wartością.

SPRAWDŹ OFERTĘ Światłowód Play za 45 zł/mies. Play

Wystarczy spojrzeć na inne pakiety światłowodu Play. Umowa bezterminowa za pakiet 300 Mb/s kosztuje 75 zł/mies. po rabatach. Krótkie, dziewięciomiesięczne zobowiązanie dla obecnych klientów fioletowego operatora będzie kosztować 30 zł/mies. mniej, a dla pozostałych 20 zł/mies. mniej. Różnica jest zauważalna.

W przypadku studenta czy osoby, która dopiero zaczęła żyć na własny rachunek to zawsze dodatkowa gotówka w kieszeni. Na początku trzeba jednak doliczyć dodatkową opłatę 50 zł za aktywację i instalację.

Internet w pakiecie z telewizją też na dziewięć miesięcy

Zwykły pakiet światłowodu obejmuje 66 kanałów w aplikacji telewizji internetowej Play Now, natomiast jest też możliwość wzięcia pakietu światłowodu z klasyczną telewizją z umową na 9 mies. w cenie zaczynającej się od 90 zł/mies. Play zapewnia tzw. telewizję nowej generacji obejmującą 100 kanałów oraz 30 pkt. do wykorzystania na wybrane serwisy streamingowe - do wyboru są m.in. Netflix, ShySkowtime, Amazon Prime, HBO Max i wiele innych.

Dla tych, którzy preferują zwykłe zobowiązanie na dwa lata czas, Play również uruchomił promocję. Pakiety światłowodu oraz światłowodu z telewizją przy 24-miesięcznej umowie są dostępne z maksymalnie sześcioma miesiącami za darmo. Dla najtańszego pakietu 300 Mb/s (kosztującego 65 zł/mies. dla osób niebędących klientami Play) są pierwsze cztery miesiące gratis, a dla pakietu 600 Mb/s i lepszych pół roku za darmo.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 22.08.2025 12:26

Ładowanie...