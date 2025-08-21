/
Google Pixel 10 u polskich operatorów. Sprawdzam, gdzie najtaniej

Najnowsze smartfony Google Pixel 10 trafiły do przedsprzedaży. Nie tylko do ofert regularnych sklepów, ale też operatorów komórkowych. Sprawdziłem, gdzie jest najtaniej.

Albert Żurek
Google Pixel 10 oferta operatrów
Smartfonów Google Pixel 10 nie znajdziemy we wszystkich sklepach z elektroniką. Identycznie jest z operatorami. Na ten moment tylko dwójka telekomów ma je w swojej ofercie.

Google Pixel 10 w ofercie Play

Play był pierwszym operatorem komórkowym, który wprowadził smartfony Google Pixel do swojej oferty. Miał je na wyłączność, co oznaczało, że żadna inna firma nie mogła oferować Pixeli. W tym roku to się trochę zmieniło (o czym zaraz), ale Play niezmiennie sprzedaje nowe Pixele 10 jako lider dostępności. W ofercie fioletowego operatora są wszystkie trzy urządzenia. 

Sprzęt można kupić zarówno bez umowy, jak i z abonamentem komórkowym. Wybierając drugą opcję, klienci zapłacą niższe ceny względem sugerowanych przed producenta. Tym razem nie ma znaczenia, na który abonament się zdecydujemy. Finalne ceny smartfonów są takie same w przypadku każdego planu:

  • Google Pixel 10 12/128 GB: 3449 zł (499 zł na start + 122,92 zł/mies. przez dwa lata) - standardowa cena: 3949 zł, czyli 500 zł obniżki;
  • Google Pixel 10 Pro 16/128 GB: 4249 zł (499 zł na start + 156,25 zł/mies. przez dwa lata) - standardowa cena: 4849 zł, czyli 600 zł obniżki;
  • Google Pixel 10 Pro XL: 16/256 GB: 4999 zł (499 zł na start + 187,50 zł/mies. przez dwa lata) - standardowa cena: 5699 zł, czyli 700 zł obniżki.

Oznacza to, że wybierając smartfony z abonamentem w Play (dowolny plan - S II za 40 zł/mies. na dwa lata lub L za 95 zł/mies.) można liczyć na od 500 do 700 zł rabatu. Są to zauważalne wartości, które nieco bardziej uatrakcyjniają ofertę nowych Pixeli 10.

Play
Smartfony Google Pixel 10 w Play
Play

Oczywiście, najbardziej podstawowe plany, takie jak S II, mogą nie być wystarczające dla wielu osób - zapewniają tylko 6 GB internetu. Zauważyłem jednak, że nie we wszystkich wersjach pamięciowych można liczyć na tak wysokie rabaty. Np. w przypadku Google Pixela 10 Pro XL 1 TB rabat za abonament wynosi już tylko 500 zł. 

Google Pixel 10 w ofercie T-Mobile

Drugim operatorem, który ma w swojej ofercie najnowsze Pixele 10, jest T-Mobile. Sprzęty są dostępne w ratach 0 proc. zarówno bez abonamentu, jak i z umową. Jednak tylko z ofertą komórkową można liczyć na obniżone ceny. Ceny smartfonów wyglądają następująco:

  • Google Pixel 10 12/128 GB: 3199 zł (319 zł na start + 120 zł/mies. przez dwa lata) - standardowa cena: 3949 zł, czyli 750 zł obniżki;
  • Google Pixel 10 Pro 16/128 GB: 3899 zł (59 zł na start + 160 zł/mies. przez dwa lata) - standardowa cena: 4849 zł, czyli 950 zł obniżki;
  • Google Pixel 10 Pro XL: 16/256 GB: 4699 zł (379 zł na start + 180 zł/mies. przez dwa lata) - standardowa cena: 5699 zł, czyli 1000 zł obniżki.

W T-Mobile jest jeszcze lepiej niż w Play. Decydując się na smartfon z abonamentem, możecie liczyć na 750 - 1000 zł obniżki, w zależności od modelu. Trzeba jednak podkreślić, że abonament w T-Mobile jest trochę droższy - kosztuje 75 zł/mies. i jest to jedyny dostępny pakiet. 

T-Mobile
Smartfony Google Pixel 10 w T-Mobile
T-Mobile

W Play najtańsza oferta kosztuje tylko 40 zł/mies., a więc mówimy o 840 zł różnicy za sam abonament w ciągu dwóch lat. Tyle że W T-Mobile dostaje się nielimitowany internet, a w Play za 40 zł tylko 60 GB. Umowa Play za 75 zł/mies. (rodzina M) zapewnia 300 GB internetu miesięcznie.

Więcej o nowościach Google przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
21.08.2025 18:25
