Google Pixel 10 u polskich operatorów. Sprawdzam, gdzie najtaniej

Ładowanie...

Smartfonów Google Pixel 10 nie znajdziemy we wszystkich sklepach z elektroniką. Identycznie jest z operatorami. Na ten moment tylko dwójka telekomów ma je w swojej ofercie.

REKLAMA

Google Pixel 10 w ofercie Play

Play był pierwszym operatorem komórkowym, który wprowadził smartfony Google Pixel do swojej oferty. Miał je na wyłączność, co oznaczało, że żadna inna firma nie mogła oferować Pixeli. W tym roku to się trochę zmieniło (o czym zaraz), ale Play niezmiennie sprzedaje nowe Pixele 10 jako lider dostępności. W ofercie fioletowego operatora są wszystkie trzy urządzenia.

Sprzęt można kupić zarówno bez umowy, jak i z abonamentem komórkowym. Wybierając drugą opcję, klienci zapłacą niższe ceny względem sugerowanych przed producenta. Tym razem nie ma znaczenia, na który abonament się zdecydujemy. Finalne ceny smartfonów są takie same w przypadku każdego planu:

Google Pixel 10 12/128 GB: 3449 zł (499 zł na start + 122,92 zł/mies. przez dwa lata) - standardowa cena: 3949 zł, czyli 500 zł obniżki;

Google Pixel 10 Pro 16/128 GB: 4249 zł (499 zł na start + 156,25 zł/mies. przez dwa lata) - standardowa cena: 4849 zł, czyli 600 zł obniżki;

Google Pixel 10 Pro XL: 16/256 GB: 4999 zł (499 zł na start + 187,50 zł/mies. przez dwa lata) - standardowa cena: 5699 zł, czyli 700 zł obniżki.

Oznacza to, że wybierając smartfony z abonamentem w Play (dowolny plan - S II za 40 zł/mies. na dwa lata lub L za 95 zł/mies.) można liczyć na od 500 do 700 zł rabatu. Są to zauważalne wartości, które nieco bardziej uatrakcyjniają ofertę nowych Pixeli 10.

SPRAWDŹ OFERTĘ Smartfony Google Pixel 10 w Play Play

Oczywiście, najbardziej podstawowe plany, takie jak S II, mogą nie być wystarczające dla wielu osób - zapewniają tylko 6 GB internetu. Zauważyłem jednak, że nie we wszystkich wersjach pamięciowych można liczyć na tak wysokie rabaty. Np. w przypadku Google Pixela 10 Pro XL 1 TB rabat za abonament wynosi już tylko 500 zł.

Google Pixel 10 w ofercie T-Mobile

Drugim operatorem, który ma w swojej ofercie najnowsze Pixele 10, jest T-Mobile. Sprzęty są dostępne w ratach 0 proc. zarówno bez abonamentu, jak i z umową. Jednak tylko z ofertą komórkową można liczyć na obniżone ceny. Ceny smartfonów wyglądają następująco:

Google Pixel 10 12/128 GB: 3199 zł (319 zł na start + 120 zł/mies. przez dwa lata) - standardowa cena: 3949 zł, czyli 750 zł obniżki;

Google Pixel 10 Pro 16/128 GB: 3899 zł (59 zł na start + 160 zł/mies. przez dwa lata) - standardowa cena: 4849 zł, czyli 950 zł obniżki;

Google Pixel 10 Pro XL: 16/256 GB: 4699 zł (379 zł na start + 180 zł/mies. przez dwa lata) - standardowa cena: 5699 zł, czyli 1000 zł obniżki.

W T-Mobile jest jeszcze lepiej niż w Play. Decydując się na smartfon z abonamentem, możecie liczyć na 750 - 1000 zł obniżki, w zależności od modelu. Trzeba jednak podkreślić, że abonament w T-Mobile jest trochę droższy - kosztuje 75 zł/mies. i jest to jedyny dostępny pakiet.

W Play najtańsza oferta kosztuje tylko 40 zł/mies., a więc mówimy o 840 zł różnicy za sam abonament w ciągu dwóch lat. Tyle że W T-Mobile dostaje się nielimitowany internet, a w Play za 40 zł tylko 60 GB. Umowa Play za 75 zł/mies. (rodzina M) zapewnia 300 GB internetu miesięcznie.

REKLAMA

Więcej o nowościach Google przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 21.08.2025 18:45

Ładowanie...