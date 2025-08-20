/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Oto Google Pixel 10. Pełna specyfikacja i polska cena

Google Pixel 10 nadchodzi z nowym procesorem Tensor G5 i potrójnym aparatem. Znamy oficjalną specyfikację, polską cenę i datę premiery.

Oliwier Nytko
Oto Google Pixel 10. Pełna specyfikacja i polska cena
REKLAMA

Seria smartfonów Google Pixel od lat budowała swoją pozycję, stawiając na czyste oprogramowanie Android, zaawansowaną fotografię obliczeniową i, w ostatnich generacjach, na rozwój sztucznej inteligencji za pomocą autorskich procesorów Tensor.

Nadchodzący Pixel 10 jest kontynuacją tej strategii, wprowadzając nową generację układu, zmiany w konfiguracji aparatów i rozszerzając ekosystem o nowe akcesoria.

REKLAMA

Pixel 10 - cena i data premiery

Oficjalna zapowiedź urządzenia nastąpiła 20 sierpnia, a jego rynkowy debiut zaplanowano na 28 sierpnia. Polska cena startowa została ustalona na 3949 zł, co sprawia, że Pixel 10 został wyceniony bliżej iPhone’a 17, niż ktokolwiek by się spodziewał. Co dostaniemy w tej cenie?

Konstrukcja i wyświetlacz

Pixel 10 zachowuje charakterystyczny dla serii design z horyzontalną listwą na aparaty. Obudowa została wykonana z satynowanego aluminium, które w 100 proc. pochodzi z recyklingu, a przód i tył chroni szkło Corning Gorilla Glass Victus 2. Urządzenie o wymiarach 152.8 x 72.0 x 8.6 mm, waży 204 gramy i posiada certyfikat odporności na wodę i pył IP68.

Dostępne wersje kolorystyczne to:

  • Indigo (Indygo)
  • Frost (Mroźny)
  • Lemongrass (Trawa cytrynowa)
  • Obsidian (Obsydian)
Wszystkie kolory Pixela 10. I Pixel 9a dla porównania

Smartfon wyposażono w 6,3-calowy wyświetlacz Actua Display (OLED) o rozdzielczości FHD+ (1080 x 2424 pikseli) i adaptacyjnym odświeżaniu w zakresie 60-120 Hz. Istotnym ulepszeniem jest jasność panelu, która w trybie HDR osiąga 2000 nitów, a jej wartość szczytowa to 3000 nitów, co powinno zapewnić dobrą czytelność w świetle słonecznym.

Wydajność i oprogramowanie

Sercem urządzenia jest procesor nowej generacji Google Tensor G5, wspierany przez koprocesor bezpieczeństwa Titan M2.

Według danych producenta, jest to najbardziej znaczące ulepszenie w historii układów Tensor. Został on wykonany w procesie technologicznym 3 nm przez firmę TSMC. Google informuje, że nowy układ TPU jest do 60 proc. wydajniejszy, a CPU działa średnio o 34 proc. szybciej w porównaniu do poprzedniej generacji.

Procesor współpracuje z 12 GB pamięci RAM, co powinno zapewnić płynne działanie systemu i aplikacji. Pamięć na dane, w zależności od wariantu, wynosi 128 GB lub 256 GB. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 16, a Google gwarantuje 7 lat aktualizacji systemu, zabezpieczeń i funkcji w ramach programu Pixel Drop.

Sztuczna Inteligencja i Gemini

W Pixelu 10 duży nacisk położono na integrację sztucznej inteligencji. Asystent Gemini ma ułatwiać wykonywanie codziennych zadań, łącząc się z innymi aplikacjami Google, jak Mapy czy Kalendarz. Nowa funkcja Gemini Live umożliwia głosową interakcję z asystentem i analizę obrazu z kamery w czasie rzeczywistym.

O AI więcej przeczytasz więcej w naszych recenzjach. Bo wiemy już wcześniej, że nie każda funkcja będzie działała u nas w Polsce.

System aparatów

Po raz pierwszy w podstawowym modelu z tej serii zastosowano potrójny system aparatów.

  • Aparat główny (szerokokątny): 48 MP, przysłona f/1.70, sensor 1/2", OIS + EIS.
  • Aparat ultraszerokokątny: 13 MP, przysłona f/2.2, pole widzenia 120°.
  • Teleobiektyw: 10.8 MP, przysłona f/2.8, 5-krotny zoom optyczny, OIS + EIS.

System ten pozwala na uzyskanie cyfrowego przybliżenia (Super Res Zoom) do 20x i jest wspierany przez laserowy autofocus (LDAF). W oprogramowaniu aparatu znajdziemy takie funkcje jak Fotoasystent, który ma sugerować najlepsze ujęcia, czy Automatyczne najlepsze ujęcie, które łączy kilka zdjęć w jedno.

Bateria, ładowanie i ekosystem Pixelsnap

Pixel 10 został wyposażony w baterię o typowej pojemności 4970 mAh. Według deklaracji producenta, ma to wystarczyć na ponad 30 godzin standardowego użytkowania. Prędkość ładowania przewodowego wynosi 29 W (naładowanie do 55 proc. w około 30 minut).

Nowością jest Pixelsnap – technologia magnetyczna oparta na standardzie Qi2, która umożliwia ładowanie bezprzewodowe z mocą 15 W. Wprowadza ona także kompatybilność z ekosystemem akcesoriów, takich jak dedykowane ładowarki, stojaki czy uchwyty.

Moje wrażenia? Pixel 10 zapowiada się dobrze

Miałem niedawno okazję zobaczyć zablokowany egzemplarz Pixela 10 w paryskiej siedzibie Google'a i muszę przyznać, że pierwsze wrażenia są niezwykle pozytywne. Nawet bez możliwości włączenia ekranu, telefon robi dobre wrażenie pod względem jakości wykonania.

Satynowane aluminium ramki i idealne spasowanie ze szkłem Gorilla Glass Victus 2 sprawiają, że urządzenie leży w dłoni jak produkt z najwyższej półki. Czuć tu solidność na poziomie, do którego przyzwyczaiły nas poprzednie generacje Pixeli, a nawet najnowszy iPhone 16.

Co ciekawe, na pierwszy rzut oka trudno odróżnić podstawowego Pixela 10 od droższego modelu Pro. Google zatarł wizualne różnice do tego stopnia, że bez wnikliwej analizy modułu aparatu czy ramek wokół ekranu, oba telefony wyglądają niemal identycznie.

Największe wrażenie zrobił na mnie jednak system Pixelsnap. Choć nie mogłem przetestować samego ładowania, siła magnesów i precyzja, z jaką akcesoria „przyklejają się” do plecków telefonu, są imponujące. To ten rodzaj dopracowania, który znamy z MagSafe od Apple.

Możliwość błyskawicznego doczepienia portfela czy uchwytu samochodowego bez celowania w odpowiednie miejsce to wygoda, która realnie zmienia codzienne korzystanie z telefonu. To właśnie ta funkcja, w połączeniu z ogólną jakością wykonania, sprawia, że poważnie rozważam przesiadkę na Pixela 10... prawdopodobnie w wersji Pro.

Specyfikacja Google Pixel 10

Wyświetlacz

  • Typ: 6,3-calowy wyświetlacz Actua (OLED)
  • Proporcje: 20:9
  • Rozdzielczość: 1080 x 2424 pikseli, 422 PPI
  • Odświeżanie: Płynne wyświetlanie (60-120 Hz)
  • Szkło ochronne: Corning Gorilla Glass Victus 2
  • Jasność: Do 2000 nitów (HDR) i do 3000 nitów (jasność szczytowa)
  • Kontrast: >2,000,000:1
  • Inne: Wsparcie HDR, pełna 24-bitowa głębia kolorów (16 milionów kolorów)

Wymiary i waga

  • Wymiary: 152,8 mm (wys.) x 72,0 mm (szer.) x 8,6 mm (gł.)
  • Waga: 204 g

Bateria i ładowanie

  • Czas pracy: Ponad 30 godzin (do 100 godzin w trybie Ekstremalnego Oszczędzania Baterii)
  • Pojemność: Typowa 4970 mAh (minimalna 4835 mAh)
  • Ładowanie przewodowe: Szybkie ładowanie do 55% w około 30 minut (z ładowarką 30W USB-C® PPS lub mocniejszą, sprzedawaną osobno)
  • Ładowanie bezprzewodowe: Pixelsnap (certyfikat Qi2) z mocą do 15 W

Pamięć i przechowywanie

  • RAM: 12 GB
  • Pamięć wewnętrzna: 128 GB / 256 GB

Procesor

  • Główny: Google Tensor G5
  • Bezpieczeństwo: Koprocesor bezpieczeństwa Titan M2

Aparaty

System tylny (potrójny):

  • Szerokokątny: 48 MP Quad PD, przysłona f/1.70, pole widzenia 82°, rozmiar sensora 1/2", OIS + EIS
  • Ultraszerokokątny: 13 MP Quad PD, przysłona f/2.2, pole widzenia 120°, rozmiar sensora 1/3.1"
  • Teleobiektyw: 10.8 MP Dual PD, przysłona f/2.8, pole widzenia 23°, 5x zoom optyczny, OIS + EIS
  • Zoom: Super Res Zoom do 20x
  • Autofocus: Laserowy czujnik LDAF

Aparat przedni:

  • 10.5 MP Dual PD, przysłona f/2.2, pole widzenia 95°, autofocus

Wideo

  • Nagrywanie (tył): 4K (24/30/60 FPS), 1080p (24/30/60 FPS)
  • Nagrywanie (przód): 4K (30/60 FPS)
  • Funkcje wideo: 10-bitowe wideo HDR, Cinematic Blur, Slo-mo (do 240 FPS), stabilizacja optyczna i cyfrowa

Dźwięk

  • Głośniki stereo
  • 3 mikrofony
  • Redukcja szumów
  • Dźwięk przestrzenny (Spatial Audio)

Materiały i wytrzymałość

  • Szkło: Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 (przód i tył)
  • Ramka: Aluminium klasy kosmicznej (100% z recyklingu)
  • Odporność: Certyfikat IP68 (odporność na wodę i pył)

Kolory

  • Indigo (Indygo)
  • Frost (Mroźny)
  • Lemongrass (Trawa cytrynowa)
  • Obsidian (Obsydian)

System i aktualizacje

  • System operacyjny: Android 16
  • Wsparcie: 7 lat aktualizacji systemu operacyjnego, zabezpieczeń i funkcji Pixel Drop

Łączność

  • Port: USB Type-C® 3.2
  • Karty SIM: Dual SIM (w Polsce: jedna karta Nano SIM i eSIM)
  • Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax) z 2.4GHz, 5GHz, 6GHz
  • Bluetooth: v6
  • Inne: NFC, Google Cast, Dual Band GNSS (GPS, GLONASS, Galileo)

Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie

  • Czytnik linii papilarnych pod wyświetlaczem
  • Odblokowywanie twarzą
  • Wzór, PIN, hasło
  • Google VPN bez dodatkowych kosztów

Pixel 10 kontra Pixel 9 - zmiana priorytetów

Porównując Pixela 10 z jego bezpośrednim poprzednikiem, modelem Pixel 9, widzimy obraz ewolucji, która nie jest jednoznaczna. Z jednej strony, nowy model przynosi kluczowe ulepszenia. Sercem jest znacznie potężniejszy i wydajniejszy energetycznie procesor Tensor G5, który stanowi fundament dla zaawansowanych funkcji AI.

Wyświetlacz, choć o tej samej przekątnej, jest wyraźnie jaśniejszy, co poprawi komfort użytkowania na zewnątrz. Pojemność baterii wzrosła, a ładowanie jest nieznacznie szybsze. Największą nowością jest jednak dodanie teleobiektywu z 5-krotnym zoomem optycznym, co fundamentalnie zwiększa fotograficzną wszechstronność urządzenia, oraz wprowadzenie magnetycznego standardu Qi2 z ekosystemem Pixelsnap.

Z drugiej strony, te postępy okupione są zaskakującymi kompromisami. Aby zmieścić teleobiektyw, Google zdecydowało się na obniżenie rozdzielczości i jakości sensorów w aparacie głównym i ultraszerokokątnym.

REKLAMA

Co więcej, Pixel 10 traci wsparcie dla najnowszego standardu Wi-Fi 7, który był obecny w Pixelu 9, oferując w zamian starsze Wi-Fi 6E.

Ostatecznie, Pixel 10 jest minimalnie grubszy i cięższy. Ta wymiana „coś za coś” sprawia, że wybór między generacjami nie jest oczywisty i zależy od priorytetów użytkownika – czy ważniejsza jest wszechstronność zoomu i moc procesora, czy może wyższa jakość podstawowych aparatów i nowszy standard łączności.

REKLAMA
Oliwier Nytko
20.08.2025 18:00
Tagi: GoogleSmartfony
Najnowsze
16:21
Ten telefon rośnie wraz z dzieckiem. I ma je chronić
Aktualizacja: 2025-08-20T16:21:38+02:00
15:40
Google przestraszył się Brukseli. I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2025-08-20T15:40:42+02:00
15:02
Miał być hit, jest niewypał. Apple wywali z iPhone'a funkcję, którą się chwalił
Aktualizacja: 2025-08-20T15:02:44+02:00
14:31
Koniec z szukaniem kasy. Łatwiej zapłacisz w polskich urzędach
Aktualizacja: 2025-08-20T14:31:49+02:00
13:48
Koniec płacenia za dostawę jedzenia. Pyszne.pl ma wygodne rozwiązanie
Aktualizacja: 2025-08-20T13:48:22+02:00
12:59
Spotify Premium za darmo na trzy miesiące. Oto co musisz zrobić
Aktualizacja: 2025-08-20T12:59:17+02:00
11:58
MSI zarzuciło nowościami. Wyświetlacze wszędzie, gdzie tylko się da
Aktualizacja: 2025-08-20T11:58:53+02:00
11:26
Prezydent chciałby zwolnić, CPK woli przyspieszyć. Tak pojadą szybkie pociągi
Aktualizacja: 2025-08-20T11:26:26+02:00
10:43
Biały Dom zakłada konto na TikToku. To gdzie jest ten cały ban?
Aktualizacja: 2025-08-20T10:43:51+02:00
10:05
Szach i mat. To nie partia szachów, tylko ekran w nowym Huawei MatePad 11.5 (2025)
Aktualizacja: 2025-08-20T10:05:08+02:00
10:04
Huawei MatePad 11.5 2025 - specyfikacja, polskie ceny i promocja na start
Aktualizacja: 2025-08-20T10:04:21+02:00
9:40
Niezidentyfikowany obiekt runął na pole kukurydzy w Polsce. Huk był ogromny
Aktualizacja: 2025-08-20T09:40:24+02:00
9:19
Ulubiona myszka geeków będzie jeszcze lepsza. Amazon zdradził szczegóły
Aktualizacja: 2025-08-20T09:19:39+02:00
9:13
Mandaty za pożary drastycznie w górę. Wreszcie koniec pobłażania
Aktualizacja: 2025-08-20T09:13:18+02:00
9:00
CADEX - gdy technologia spotyka wizjonerów
Aktualizacja: 2025-08-20T09:00:08+02:00
8:11
Zaczęło się. TerapeutaGPT doprowadził do tragedii
Aktualizacja: 2025-08-20T08:11:36+02:00
6:53
Wchodzę na stadion, dają mi gogle VR. Jak to działa, z 40 000 kibiców na trybunach?
Aktualizacja: 2025-08-20T06:53:00+02:00
6:43
Polska stawia na trotyl. Ma wzmocnić nasz potencjał zbrojeniowy
Aktualizacja: 2025-08-20T06:43:00+02:00
6:31
Chińczycy pokazali baterię marzeń. Aż trudno uwierzyć
Aktualizacja: 2025-08-20T06:31:00+02:00
6:21
Biała na warsztat. Polskie wojsko musi zdecydować, co dalej
Aktualizacja: 2025-08-20T06:21:00+02:00
6:11
Ta tkanina neutralizuje gaz bojowy. Jest lekka jak bawełna
Aktualizacja: 2025-08-20T06:11:00+02:00
1:31
Oglądam Gamescom 2025 i nic mi nie drgnęło. No, może przy symulatorze ciężarówki
Aktualizacja: 2025-08-20T01:31:47+02:00
21:51
Google ogrzeje tej zimy całe miasteczko w Finlandii. Co za pomysł
Aktualizacja: 2025-08-19T21:51:35+02:00
21:30
Realizm w grach wskakuje na wyższy poziom. NVIDIA ma na to nowy sposób
Aktualizacja: 2025-08-19T21:30:14+02:00
20:56
iPhone 17e nie taki zły, jak go malują. Serio jest na co czekać?
Aktualizacja: 2025-08-19T20:56:52+02:00
20:29
Tak będzie transmitowany sport przyszłości. Byłem na Stadionie Śląskim w 8K i 360 stopniach
Aktualizacja: 2025-08-19T20:29:54+02:00
19:46
Chcą zrobić smartfona, który będzie komputerem. Z Windowsem
Aktualizacja: 2025-08-19T19:46:02+02:00
18:54
WhatsApp będzie ci pisał wiadomości. Pozwolisz mu? 
Aktualizacja: 2025-08-19T18:54:20+02:00
18:21
Mały dron, a efekt jak bomba lotnicza. Ziemia aż się zatrzęsła
Aktualizacja: 2025-08-19T18:21:49+02:00
17:56
Tak łatwo posprzątasz galerię w smartfonie. Będziesz tylko machać palcem
Aktualizacja: 2025-08-19T17:56:15+02:00
17:16
DHL zapowiada zmiany. Jeszcze łatwiej wyślesz paczki
Aktualizacja: 2025-08-19T17:16:04+02:00
16:22
Nikt nie będzie gapił ci się na ekran. Samsung ma sprytny plan
Aktualizacja: 2025-08-19T16:22:42+02:00
15:01
Tak kupisz bilet w Warszawie. Wiemy, kiedy zacznie działać nowy system
Aktualizacja: 2025-08-19T15:01:05+02:00
13:57
ASUS Zenbook Duo to laptop, dzięki któremu mogę pracować w terenie. Test biura w plecaku
Aktualizacja: 2025-08-19T13:57:09+02:00
13:41
Rozpoczęła się rozbiórka warszawskiego Mordoru. Zło zostało pokonane
Aktualizacja: 2025-08-19T13:41:35+02:00
13:18
Uważaj na to, co wyświetla ci Google w Wyszukiwarce. Możesz stracić kasę
Aktualizacja: 2025-08-19T13:18:49+02:00
12:55
Allegro rozdaje kupony i pakiety Smart! za darmo. Będę grał i oszczędzał na zakupach
Aktualizacja: 2025-08-19T12:55:33+02:00
11:49
Chińskie sklepy zalały nas ciuchami. Mamy gigantyczny problem
Aktualizacja: 2025-08-19T11:49:45+02:00
11:28
Spójrz, jak wygląda nowy system iPhone'a. A teraz pomyśl, że to zapowiedź czegoś większego
Aktualizacja: 2025-08-19T11:28:43+02:00
10:37
Próbowali nauczyć robota grać na perkusji. Zwiędły im uszy
Aktualizacja: 2025-08-19T10:37:03+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA