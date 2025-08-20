Oto Google Pixel 10. Pełna specyfikacja i polska cena

Ładowanie...

Seria smartfonów Google Pixel od lat budowała swoją pozycję, stawiając na czyste oprogramowanie Android, zaawansowaną fotografię obliczeniową i, w ostatnich generacjach, na rozwój sztucznej inteligencji za pomocą autorskich procesorów Tensor.

Nadchodzący Pixel 10 jest kontynuacją tej strategii, wprowadzając nową generację układu, zmiany w konfiguracji aparatów i rozszerzając ekosystem o nowe akcesoria.

Pixel 10 - cena i data premiery

Oficjalna zapowiedź urządzenia nastąpiła 20 sierpnia, a jego rynkowy debiut zaplanowano na 28 sierpnia. Polska cena startowa została ustalona na 3949 zł, co sprawia, że Pixel 10 został wyceniony bliżej iPhone’a 17, niż ktokolwiek by się spodziewał. Co dostaniemy w tej cenie?

Konstrukcja i wyświetlacz

Pixel 10 zachowuje charakterystyczny dla serii design z horyzontalną listwą na aparaty. Obudowa została wykonana z satynowanego aluminium, które w 100 proc. pochodzi z recyklingu, a przód i tył chroni szkło Corning Gorilla Glass Victus 2. Urządzenie o wymiarach 152.8 x 72.0 x 8.6 mm, waży 204 gramy i posiada certyfikat odporności na wodę i pył IP68.

Dostępne wersje kolorystyczne to:

Indigo (Indygo)

Frost (Mroźny)

Lemongrass (Trawa cytrynowa)

Obsidian (Obsydian)

Wszystkie kolory Pixela 10. I Pixel 9a dla porównania

Smartfon wyposażono w 6,3-calowy wyświetlacz Actua Display (OLED) o rozdzielczości FHD+ (1080 x 2424 pikseli) i adaptacyjnym odświeżaniu w zakresie 60-120 Hz. Istotnym ulepszeniem jest jasność panelu, która w trybie HDR osiąga 2000 nitów, a jej wartość szczytowa to 3000 nitów, co powinno zapewnić dobrą czytelność w świetle słonecznym.

Wydajność i oprogramowanie

Sercem urządzenia jest procesor nowej generacji Google Tensor G5, wspierany przez koprocesor bezpieczeństwa Titan M2.

Według danych producenta, jest to najbardziej znaczące ulepszenie w historii układów Tensor. Został on wykonany w procesie technologicznym 3 nm przez firmę TSMC. Google informuje, że nowy układ TPU jest do 60 proc. wydajniejszy, a CPU działa średnio o 34 proc. szybciej w porównaniu do poprzedniej generacji.

Procesor współpracuje z 12 GB pamięci RAM, co powinno zapewnić płynne działanie systemu i aplikacji. Pamięć na dane, w zależności od wariantu, wynosi 128 GB lub 256 GB. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 16, a Google gwarantuje 7 lat aktualizacji systemu, zabezpieczeń i funkcji w ramach programu Pixel Drop.

Sztuczna Inteligencja i Gemini

W Pixelu 10 duży nacisk położono na integrację sztucznej inteligencji. Asystent Gemini ma ułatwiać wykonywanie codziennych zadań, łącząc się z innymi aplikacjami Google, jak Mapy czy Kalendarz. Nowa funkcja Gemini Live umożliwia głosową interakcję z asystentem i analizę obrazu z kamery w czasie rzeczywistym.

O AI więcej przeczytasz więcej w naszych recenzjach. Bo wiemy już wcześniej, że nie każda funkcja będzie działała u nas w Polsce.

System aparatów

Po raz pierwszy w podstawowym modelu z tej serii zastosowano potrójny system aparatów.

Aparat główny (szerokokątny): 48 MP, przysłona f/1.70, sensor 1/2", OIS + EIS.

Aparat ultraszerokokątny: 13 MP, przysłona f/2.2, pole widzenia 120°.

Teleobiektyw: 10.8 MP, przysłona f/2.8, 5-krotny zoom optyczny, OIS + EIS.

System ten pozwala na uzyskanie cyfrowego przybliżenia (Super Res Zoom) do 20x i jest wspierany przez laserowy autofocus (LDAF). W oprogramowaniu aparatu znajdziemy takie funkcje jak Fotoasystent, który ma sugerować najlepsze ujęcia, czy Automatyczne najlepsze ujęcie, które łączy kilka zdjęć w jedno.

Bateria, ładowanie i ekosystem Pixelsnap

Pixel 10 został wyposażony w baterię o typowej pojemności 4970 mAh. Według deklaracji producenta, ma to wystarczyć na ponad 30 godzin standardowego użytkowania. Prędkość ładowania przewodowego wynosi 29 W (naładowanie do 55 proc. w około 30 minut).

Nowością jest Pixelsnap – technologia magnetyczna oparta na standardzie Qi2, która umożliwia ładowanie bezprzewodowe z mocą 15 W. Wprowadza ona także kompatybilność z ekosystemem akcesoriów, takich jak dedykowane ładowarki, stojaki czy uchwyty.

Moje wrażenia? Pixel 10 zapowiada się dobrze

Miałem niedawno okazję zobaczyć zablokowany egzemplarz Pixela 10 w paryskiej siedzibie Google'a i muszę przyznać, że pierwsze wrażenia są niezwykle pozytywne. Nawet bez możliwości włączenia ekranu, telefon robi dobre wrażenie pod względem jakości wykonania.

Satynowane aluminium ramki i idealne spasowanie ze szkłem Gorilla Glass Victus 2 sprawiają, że urządzenie leży w dłoni jak produkt z najwyższej półki. Czuć tu solidność na poziomie, do którego przyzwyczaiły nas poprzednie generacje Pixeli, a nawet najnowszy iPhone 16.

Co ciekawe, na pierwszy rzut oka trudno odróżnić podstawowego Pixela 10 od droższego modelu Pro. Google zatarł wizualne różnice do tego stopnia, że bez wnikliwej analizy modułu aparatu czy ramek wokół ekranu, oba telefony wyglądają niemal identycznie.

Największe wrażenie zrobił na mnie jednak system Pixelsnap. Choć nie mogłem przetestować samego ładowania, siła magnesów i precyzja, z jaką akcesoria „przyklejają się” do plecków telefonu, są imponujące. To ten rodzaj dopracowania, który znamy z MagSafe od Apple.

Możliwość błyskawicznego doczepienia portfela czy uchwytu samochodowego bez celowania w odpowiednie miejsce to wygoda, która realnie zmienia codzienne korzystanie z telefonu. To właśnie ta funkcja, w połączeniu z ogólną jakością wykonania, sprawia, że poważnie rozważam przesiadkę na Pixela 10... prawdopodobnie w wersji Pro.

Specyfikacja Google Pixel 10

Wyświetlacz

Typ: 6,3-calowy wyświetlacz Actua (OLED)

Proporcje: 20:9

Rozdzielczość: 1080 x 2424 pikseli, 422 PPI

Odświeżanie: Płynne wyświetlanie (60-120 Hz)

Szkło ochronne: Corning Gorilla Glass Victus 2

Jasność: Do 2000 nitów (HDR) i do 3000 nitów (jasność szczytowa)

Kontrast: >2,000,000:1

Inne: Wsparcie HDR, pełna 24-bitowa głębia kolorów (16 milionów kolorów)

Wymiary i waga

Wymiary: 152,8 mm (wys.) x 72,0 mm (szer.) x 8,6 mm (gł.)

Waga: 204 g

Bateria i ładowanie

Czas pracy: Ponad 30 godzin (do 100 godzin w trybie Ekstremalnego Oszczędzania Baterii)

Pojemność: Typowa 4970 mAh (minimalna 4835 mAh)

Ładowanie przewodowe: Szybkie ładowanie do 55% w około 30 minut (z ładowarką 30W USB-C® PPS lub mocniejszą, sprzedawaną osobno)

Ładowanie bezprzewodowe: Pixelsnap (certyfikat Qi2) z mocą do 15 W

Pamięć i przechowywanie

RAM: 12 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB / 256 GB

Procesor

Główny: Google Tensor G5

Bezpieczeństwo: Koprocesor bezpieczeństwa Titan M2

Aparaty

System tylny (potrójny):

Szerokokątny: 48 MP Quad PD, przysłona f/1.70, pole widzenia 82°, rozmiar sensora 1/2", OIS + EIS

Ultraszerokokątny: 13 MP Quad PD, przysłona f/2.2, pole widzenia 120°, rozmiar sensora 1/3.1"

Teleobiektyw: 10.8 MP Dual PD, przysłona f/2.8, pole widzenia 23°, 5x zoom optyczny, OIS + EIS

Zoom: Super Res Zoom do 20x

Autofocus: Laserowy czujnik LDAF

Aparat przedni:

10.5 MP Dual PD, przysłona f/2.2, pole widzenia 95°, autofocus

Wideo

Nagrywanie (tył): 4K (24/30/60 FPS), 1080p (24/30/60 FPS)

Nagrywanie (przód): 4K (30/60 FPS)

Funkcje wideo: 10-bitowe wideo HDR, Cinematic Blur, Slo-mo (do 240 FPS), stabilizacja optyczna i cyfrowa

Dźwięk

Głośniki stereo

3 mikrofony

Redukcja szumów

Dźwięk przestrzenny (Spatial Audio)

Materiały i wytrzymałość

Szkło: Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 (przód i tył)

Ramka: Aluminium klasy kosmicznej (100% z recyklingu)

Odporność: Certyfikat IP68 (odporność na wodę i pył)

Kolory

Indigo (Indygo)

Frost (Mroźny)

Lemongrass (Trawa cytrynowa)

Obsidian (Obsydian)

System i aktualizacje

System operacyjny: Android 16

Wsparcie: 7 lat aktualizacji systemu operacyjnego, zabezpieczeń i funkcji Pixel Drop

Łączność

Port: USB Type-C® 3.2

Karty SIM: Dual SIM (w Polsce: jedna karta Nano SIM i eSIM)

Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax) z 2.4GHz, 5GHz, 6GHz

Bluetooth: v6

Inne: NFC, Google Cast, Dual Band GNSS (GPS, GLONASS, Galileo)

Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie

Czytnik linii papilarnych pod wyświetlaczem

Odblokowywanie twarzą

Wzór, PIN, hasło

Google VPN bez dodatkowych kosztów

Pixel 10 kontra Pixel 9 - zmiana priorytetów

Porównując Pixela 10 z jego bezpośrednim poprzednikiem, modelem Pixel 9, widzimy obraz ewolucji, która nie jest jednoznaczna. Z jednej strony, nowy model przynosi kluczowe ulepszenia. Sercem jest znacznie potężniejszy i wydajniejszy energetycznie procesor Tensor G5, który stanowi fundament dla zaawansowanych funkcji AI.

Wyświetlacz, choć o tej samej przekątnej, jest wyraźnie jaśniejszy, co poprawi komfort użytkowania na zewnątrz. Pojemność baterii wzrosła, a ładowanie jest nieznacznie szybsze. Największą nowością jest jednak dodanie teleobiektywu z 5-krotnym zoomem optycznym, co fundamentalnie zwiększa fotograficzną wszechstronność urządzenia, oraz wprowadzenie magnetycznego standardu Qi2 z ekosystemem Pixelsnap.

Z drugiej strony, te postępy okupione są zaskakującymi kompromisami. Aby zmieścić teleobiektyw, Google zdecydowało się na obniżenie rozdzielczości i jakości sensorów w aparacie głównym i ultraszerokokątnym.

Co więcej, Pixel 10 traci wsparcie dla najnowszego standardu Wi-Fi 7, który był obecny w Pixelu 9, oferując w zamian starsze Wi-Fi 6E.

Ostatecznie, Pixel 10 jest minimalnie grubszy i cięższy. Ta wymiana „coś za coś” sprawia, że wybór między generacjami nie jest oczywisty i zależy od priorytetów użytkownika – czy ważniejsza jest wszechstronność zoomu i moc procesora, czy może wyższa jakość podstawowych aparatów i nowszy standard łączności.

Oliwier Nytko 20.08.2025 18:00

