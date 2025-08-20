Google Pixel Watch 4 - polska cena i wszystkie nowości. Apple Watch ma problem
Nowy Pixel Watch 4 zadebiutuje z łącznością satelitarną, jaśniejszym ekranem i wymienną baterią. Google rzuca rękawicę Apple'owi, a my znamy polską cenę.
Inteligentne zegarki ewoluowały z prostych gadżetów do powiadomień, będących przedłużeniem smartfona, w zaawansowane asystenty zdrowia. Obecnie ich główną funkcją jest monitorowanie aktywności fizycznej, tętna i snu, dzięki czemu dla wielu użytkowników stały się narzędziem wspierającym dbanie o kondycję organizmu.
A teraz Google prezentuje swoje najnowsze dzieło – Pixel Watch 4, które firma określa jako swoją największą dotychczasową aktualizację w tej kategorii. Został on całkowicie przeprojektowany, aby pomagać w prowadzeniu zdrowszego trybu życia i lepszej organizacji dnia.
Urządzenie wprowadza całkiem sporo innowacji i naprawdę fajnych rozwiązań, takich jak obsługa samodzielnej komunikacji satelitarnej czy zintegrowany asystent Gemini dostępny na wyciągnięcie ręki.
Design i ekran
Pierwszym elementem, który przykuwa uwagę, jest unikalny, wypukły wyświetlacz Actua 360. Jego konstrukcja, fizycznie zakrzywiona, pozwoliła na uzyskanie o 10 proc. większej powierzchni aktywnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ramek o 16 proc.
Ekran osiąga jasność szczytową na poziomie 3000 nitów, co stanowi 50-procentowy wzrost w stosunku do poprzednika i gwarantuje doskonałą czytelność w pełnym słońcu. Całość ożywia nowy, bardziej ekspresyjny i spersonalizowany interfejs Material 3.
Konstrukcja zegarka jest nie tylko elegancka, ale i (ma być) wytrzymała. Obudowę wykonano z lotniczego aluminium, a ekran chroni specjalnie zaprojektowane szkło Corning Gorilla Glass.
Urządzenie posiada stopień ochrony IP68, a także jest wodoodporne do 50 metrów (5 ATM). Prawdziwą rewolucją jest jednak podejście do serwisowania – po raz pierwszy w historii serii, Pixel Watch 4 ma łatwo wymienialną baterię i wyświetlacz.
Wydajność i bateria
Sercem zegarka jest hybrydowa architektura obliczeniowa oparta na nowej platformie Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Wearable oraz koprocesorze nowej generacji, który jest o 25 proc. szybszy przy zużyciu o połowę mniej energii.
Ta moc obliczeniowa pozwala na płynne działanie bardziej zaawansowanych funkcji AI, w tym asystenta Gemini. Można go aktywować, po prostu podnosząc nadgarstek, aby uzyskać pomoc lub odpowiedzi nawet wtedy, gdy ma się zajęte ręce.
Dzięki nowemu, energooszczędnemu procesorowi czas pracy na baterii został wydłużony o 25 proc. Model 41 mm oferuje do 30 godzin pracy, a wersja 45 mm nawet do 40 godzin.
Dodatkowo tryb oszczędzania baterii może wydłużyć ten czas odpowiednio do dwóch i trzech dni. Gdy zabraknie energii, z pomocą przychodzi najszybsze ładowanie w historii zegarków Pixel. Wystarczy zaledwie 15 minut, aby naładować zegarek do 50 proc., co w praktyce zapewnia energię na niemal cały dzień użytkowania.
Zdrowie i bezpieczeństwo
Google podaje, że w sferze monitorowania zdrowia Pixel Watch 4 wprowadza najbardziej kompleksowe i dokładne śledzenie w historii firmy.
Według zapowiedzi, nowy czujnik temperatury skóry ma pomagać w wykrywaniu zmian w samopoczuciu, a zaawansowane modele uczenia maszynowego mają zapewniać o 18 proc. dokładniejsze śledzenie cyklu snu. Firma zapewnia również, że nowy, dwuczęstotliwościowy GPS zagwarantuje precyzyjne śledzenie trasy w trudnych warunkach, jak gęsty las czy centrum miasta.
Google informuje, że dla osób aktywnych fizycznie dodano nowe tryby ćwiczeń (teraz jest ich ponad 50), w tym pickleball i koszykówkę. Zegarek ma również potrafić automatycznie wykrywać i klasyfikować aktywność, nawet jeśli zapomnimy uruchomić trening.
Nowością ma być także funkcja bike streaming, która pozwoli na przesyłanie danych z treningu rowerowego w czasie rzeczywistym na wyświetlacz w aplikacji Fitbit na kierownicy roweru. Całość uzupełnia nowa, przeprojektowana aplikacja Fitbit.
Google podkreśla, że Pixel Watch 4 to pierwszy smartwatch na rynku oferujący samodzielną, awaryjną łączność satelitarną w modelu LTE.
Dzięki platformie Snapdragon, zegarek ma móc połączyć się ze służbami ratunkowymi za pośrednictwem satelitów, nawet gdy użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci komórkowej. Ponadto, według producenta, zegarek jako jedyny na rynku potrafi wykryć utratę tętna, na przykład w wyniku zatrzymania akcji serca, i automatycznie wezwać pomoc. Cena w Polsce startuje od 1699 zł. Przedsprzedaż rusza już dzisiaj, a w sklepach pojawi się 9 października.
Pierwsze wrażenia z Paryża
Miałem okazję spędzić krótką chwilę z Pixel Watch 4 podczas przedpremierowego pokazu w Paryżu i muszę przyznać, że pierwsze wrażenia są niezwykle pozytywne. Zegarek wygląda świetnie na żywo i doskonale leży na nadgarstku.
Zakrzywiony ekran Actua 360, który śmiało można nazwać najlepszym, jaki widziałem w androidowych zegarkach, faktycznie robi różnicę – interfejs wydaje się niemal pozbawiony ramek, a jasność i płynność działania systemu stoją na dość wysokim, praktycznie flagowym (tj. zegarka Apple Watch) poziomie.
Pixel Watch 4 wydaje się odpowiedzią na potrzeby użytkowników Androida, którzy do tej pory z zazdrością spoglądali na ekosystem Apple. Google stworzyło produkt kompletny – szybki, funkcjonalny, z długim czasem pracy na baterii i, co najważniejsze, z unikalnymi funkcjami, takimi jak łączność satelitarna czy wymienna bateria.
Pozycjonowałbym go jako naturalny wzorzec dla inteligentnego zegarka, który nie jest ani produktem Huawei, ani Apple Watch. To urządzenie, które wyznacza pewien standard dla reszty androidowego świata, podobnie jak robią to smartfony z serii Pixel.
Pod względem jakości wykonania i wrażeń z użytkowania postawiłbym go na jednej półce z zegarkami OnePlusa.
Pełna specyfikacja techniczna Google Pixel Watch 4
Wyświetlacz
- Typ: Wypukły, zakrzywiony wyświetlacz Actua 360
- Jasność: Szczytowa 3000 nitów (50 proc. jaśniejszy od poprzednika)
- Rozmiary: 41 mm i 45 mm
- Dodatkowe cechy: o 10 proc. większa aktywna powierzchnia, ramki mniejsze o 16 proc.
Procesor i Pamięć
- Główny procesor: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Wearable Platform
- Koprocesor: Koprocesor nowej generacji oparty na uczeniu maszynowym, 25% szybszy przy o połowę niższym zużyciu energii
Bateria i Ładowanie
- Czas pracy (41 mm): do 30 godzin, do 48 godzin w trybie oszczędzania baterii
- Czas pracy (45 mm): do 40 godzin, do 72 godzin w trybie oszczędzania baterii
- Ładowanie: o 25% szybsze niż w poprzednich generacjach; 0-50% w 15 minut
- Stacja dokująca: Nowa stacja dokująca Quick Charge Dock w zestawie
Konstrukcja i Wytrzymałość
- Materiały: obudowa z lotniczego aluminium, niestandardowe szkło Corning Gorilla Glass
- Odporność: stopień ochrony IP68 (pył i woda), wodoodporność do 50 metrów (5 ATM wg normy ISO 22810:2010)
- Serwisowalność: wymienna bateria i wyświetlacz
Łączność i Czujniki
- GPS: dwuczęstotliwościowy GPS (L5 GNSS)
- Komunikacja satelitarna: pierwszy smartwatch z samodzielną awaryjną komunikacją satelitarną (tylko w modelu LTE)
Czujniki zdrowia:
- Czujnik temperatury skóry
- Czujnik tętna
- Czujnik SpO2
- Czujnik reakcji ciała (stres)
- Aplikacja EKG do oceny migotania przedsionków
- Haptyka: nowy, niestandardowy silnik haptyczny, o 15% mocniejszy
- Audio: ulepszony, niestandardowy głośnik
Oprogramowanie i funkcje
- System operacyjny: Wear OS
- Asystent AI: zintegrowany Gemini z funkcją „Raise to Talk”
- Interfejs: Material 3 Expressive
Funkcje zdrowotne:
- Śledzenie snu (o 18% dokładniejsze)
- Wykrywanie utraty tętna
- Ponad 50 trybów ćwiczeń
- Automatyczne wykrywanie treningu
Funkcje bezpieczeństwa:
- Wykrywanie upadku i wypadku samochodowego
- Kontrola bezpieczeństwa (Safety Check)
- Udostępnianie lokalizacji w sytuacjach awaryjnych