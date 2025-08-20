Pixel 10 Pro i Pro XL oficjalnie. Drogi, ale potężny

Ładowanie...

Google zaprezentował nową serię smartfonów Pixel 10, w której skład wchodzą modele Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL oraz składany Pixel 10 Pro Fold. Największy nacisk położono na warianty Pro, które mają stanowić „definitywne doświadczenie Pixela”, łącząc nowy design, zaawansowane możliwości fotograficzne i wydajność napędzaną przez układ Tensor G5.

Nowe flagowce oferują nie tylko ulepszenia sprzętowe, ale przede wszystkim głębszą integrację z funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji, w tym asystentem Gemini. Nabywcy modeli Pro otrzymają dodatkowo roczną subskrypcję pakietu Google AI Pro.

Modele Pro i Pro XL wyróżniają się przede wszystkim nowym systemem aparatów, jaśniejszymi ekranami i szybszym ładowaniem. Kluczową nowością jest funkcja Pro Res Zoom, która dzięki wsparciu AI pozwala uzyskać nawet 100-krotne przybliżenie.

Google określa tę technologię jako „monumentalny krok naprzód w generatywnej AI”, co ma zapewnić niespotykaną dotąd szczegółowość na zdjęciach z dużym zoomem. Całość dopełnia odświeżone wzornictwo, trwalsze materiały i najnowsza wersja oprogramowania.

Pixel 10 Pro i Pro XL wyglądają dobrze

Modele Pixel 10 Pro i Pro XL zostały określone jako te o „najbardziej premium designie do tej pory”. Dostępne są w czterech wariantach kolorystycznych: Moonstone, Jade, Porcelain i klasycznym Obsidian.

Pełna rodzina Pixela 10, w środku Pixel 10 Pro i XL.

Konstrukcja telefonów, podobnie jak w poprzednich generacjach, opiera się na charakterystycznym, metalowym module aparatu, który idealnie komponuje się z obudową wykończoną polerowanymi metalowymi akcentami.

Zastosowano tu wytrzymałe materiały, w tym aluminium klasy kosmicznej oraz szkło Corning Gorilla Glass Victus 2 z przodu i z tyłu, co sprawia, że urządzenia są dwukrotnie trwalsze od poprzedniej generacji i odporne na zarysowania, upadki oraz działanie wody i pyłu (zgodnie z normą IP68).

Dobry aparat. Z potężnym zoomem

Głównym atutem nowych modeli jest zaawansowany, profesjonalny potrójny tylny aparat. Składa się on z 50-megapikselowego obiektywu szerokokątnego (f/1.68) z nową, ulepszoną stabilizacją optyczną (OIS), 48-megapikselowego aparatu ultraszerokokątnego (f/1.7) z polem widzenia 123° i autofokusem, oraz 48-megapikselowego teleobiektywu (f/2.8) z 5-krotnym zoomem optycznym.

Połączenie to, wspierane przez nowy, wielostrefowy autofokus laserowy (LDAF), ma zapewnić najwyższą jakość zdjęć i wideo, w tym portretów o wysokiej rozdzielczości (do 50 MP) oraz niezwykle płynnych, kinowych ujęć wideo 8K dzięki funkcji Ulepszona jakość obrazu (Video Boost).

Nowością zarezerwowaną dla modeli Pro jest funkcja Pro Res Zoom, pozwalająca na uzyskanie przybliżenia do 100x. Jest to możliwe dzięki połączeniu możliwości sprzętowych, oprogramowania oraz sztucznej inteligencji.

Technologia ta, zoptymalizowana pod kątem układu Tensor G5, inteligentnie przetwarza obraz, odzyskując detale i poprawiając jakość zdjęć wykonanych ze znacznym zoomem. Najlepiej sprawdza się w przypadku fotografowania krajobrazów i architektury.

Przedni aparat również doczekał się ulepszeń. Google określa go jako „najlepszy aparat do selfie na dowolnym urządzeniu mobilnym”. Wyposażono go w matrycę 42 MP z autofokusem i ultraszerokokątne pole widzenia 103°, co ułatwia robienie zdjęć grupowych.

Najjaśniejszy ekran w historii Pixela

Oba modele Pro wyposażono w wyświetlacz Super Actua LTPO, który jest o 10 proc. jaśniejszy od poprzednika przy jednoczesnym niższym zużyciu energii. Jego szczytowa jasność sięga aż 3300 nitów, co czyni go najjaśniejszym w historii serii Pixel.

Producent nazywa go „najlepszym w swojej klasie”, co ma gwarantować świetną widoczność w każdych warunkach oświetleniowych. Wyświetlacz oferuje adaptacyjne odświeżanie w zakresie 1-120 Hz. Pixel 10 Pro posiada ekran o przekątnej 6,3 cala (rozdzielczość 1280 x 2856), natomiast Pro XL – 6,8 cala (1344 x 2992).

Dźwięk, wydajność i bateria

W modelu Pixel 10 Pro XL usprawniono również system audio. Zmodernizowane głośniki stereo mają zapewniać „najgłośniejszy i najmocniejszy bas w historii Pixela”, co ma przełożyć się na pełniejszy i bardziej zrównoważony dźwięk podczas oglądania filmów czy słuchania muzyki.

Sercem smartfonów jest procesor Google Tensor G5, wspierany przez 16 GB pamięci RAM. Taka konfiguracja ma zapewnić płynne działanie nie tylko dziś, ale także w kontekście przyszłych, bardziej wymagających funkcji AI. Google przekazuje, że ten oferuje do 60 proc. wydajniejszy moduł TPU oraz o 34% szybszy CPU w porównaniu do poprzedniej generacji.

Pod względem czasu pracy, oba modele Pro oferują ponad 30 godzin działania na jednym ładowaniu. Pixel 10 Pro wyposażono w baterię o typowej pojemności 4870 mAh, a Pro XL w 5200 mAh.

System ładowania został przyspieszony. Pixel 10 Pro jest w stanie naładować się do 55 proc. w około 30 minut przy użyciu ładowarki o mocy 30 W. Z kolei Pixel 10 Pro XL osiąga około 70 proc. w tym samym czasie, ale przy wykorzystaniu ładowarki 45 W.

Wszystkie nowe telefony są również zgodne z nowym standardem ładowania bezprzewodowego Qi2, a model Pro XL obsługuje moc do 25W dzięki technologii Pixelsnap.

Oprogramowanie i inteligentne funkcje

Wszystkie nowe smartfony z serii Pixel 10 działają pod kontrolą interfejsu Material 3 Expressive, który wprowadza płynniejsze animacje, bardziej personalizowane szybkie ustawienia oraz odświeżoną typografię. Nowością jest funkcja Live Effects, która w bardziej dynamiczny sposób prezentuje powiadomienia i kontekstowe informacje na tapecie.

Sztuczna inteligencja wnosi także nowe funkcje do aparatu. Fotoasystent (Camera Coach), wykorzystując modele Gemini, podpowiada użytkownikowi, jak poprawić kadrowanie i kompozycję zdjęcia. Z kolei Automatyczne najlepsze ujęcie (Auto Best Take), analizując serię zdjęć grupowych, automatycznie tworzy jedno ujęcie, na którym każda z osoba wygląda najlepiej.

Ważnym dodatkiem jest wdrożenie standardu C2PA, który dodaje do każdego zdjęcia (zarówno modyfikowanego przez AI, jak i oryginalnego) bezpieczne metadane dokumentujące jego pochodzenie. Pozwala to na łatwą weryfikację autentyczności fotografii bezpośrednio w aplikacji Zdjęcia Google.

Ceny i dostępność

Ceny w Polsce startują od 4849 zł za modela Pixel 10 Pro (wersja 128 GB) oraz od 5699 zł za Pixela 10 Pro XL (wersja 256 GB). Dostępne będą również warianty z pamięcią 512 GB i 1 TB. Smartfony trafią na półki sklepowe 28 sierpnia, choć dostępność może różnić się w zależności od kraju.

Google Pixel 10 Pro i 10 Pro XL, pełny cennik:

P10 Pro 128GB 4849.00 zł.

P10 Pro 256GB 5249.00 zł.

P10 Pro 512GB 5849.00 zł.

P10 Pro 1TB 6999.00 zł.

P10 Pro XL 256GB 5699.00 zł.

P10 Pro XL 512GB 6,99.00 zł.

P10 Pro XL 1TB 7399.00 zł.

Pierwsze wrażenia prosto z Paryża

Miałem okazję spędzić krótką chwilę z nowymi Pixelami 10 Pro podczas hands-ona w Paryżu. Choć urządzenia były zablokowane i nie można było w pełni przetestować ich możliwości, już sam kontakt z bryłą telefonu pozwala wyrobić sobie wstępną opinię. A ta jest pozytywna. Wykonanie to absolutny top. Smartfon leży w dłoni pewnie, materiały są świetnie spasowane, a całość sprawia wrażenie produktu premium, porównywalnego z tym, co od lat oferuje Apple w swoich iPhone'ach.

Jeśli chodzi o oprogramowanie, na szczególną uwagę zasługuje zapowiedź funkcji Fotoasystenta (Camera Coach). W dobie, gdy producenci ślepo zawierzają sztucznej inteligencji, która ma „myśleć” za użytkownika, propozycja od Google wydaje się odświeżająca. Zamiast automatycznie poprawiać zdjęcie, system ma podpowiadać, jak samemu zrobić je lepiej. To świetny kierunek, który może nauczyć użytkowników lepszego kadrowania i kompozycji, zamiast polegać wyłącznie na algorytmach.

Wisienką na torcie jest wprowadzenie technologii Pixelsnap. Zgodność z akcesoriami magnetycznymi, w tym z popularnym standardem MagSafe, to coś, czego brakowało w świecie Androida.

Dla wielu osób, w tym dla mnie, może to być decydujący argument, by na poważnie rozważyć przesiadkę na Pixela. Wygoda i ekosystem, jaki tworzy się wokół tego rozwiązania, są nie do przecenienia. O reszcie przekonamy się w testach.

Pixel 10 Pro i Pro XL - pełna specyfikacja techniczna

Wyświetlacz:

Typ: Super Actua (LTPO OLED) o proporcjach 20:9 i odświeżaniu 1-120 Hz

Jasność: do 2200 nitów (HDR) i 3300 nitów (szczytowa)

Szkło: Corning Gorilla Glass Victus 2

Pixel 10 Pro: 6,3 cala, 1280 x 2856 px, 495 PPI

Pixel 10 Pro XL: 6,8 cala, 1344 x 2992 px, 486 PPI

Wymiary i waga:

Pixel 10 Pro: 152.8 x 72.0 x 8.6 mm, 207 g

Pixel 10 Pro XL: 162.8 x 76.6 x 8.5 mm, 232 g

Bateria i ładowanie:

Pixel 10 Pro: 4870 mAh, ładowanie przewodowe do 30 W (55% w 30 min), bezprzewodowe Pixelsnap (Qi2) do 15 W

Pixel 10 Pro XL: 5200 mAh, ładowanie przewodowe do 45 W (70% w 30 min), bezprzewodowe Pixelsnap (Qi2.2) do 25 W

Pamięć i RAM:

RAM: 16 GB

Pixel 10 Pro: Pamięć wewnętrzna 128 / 256 / 512 GB / 1 TB

Pixel 10 Pro XL: Pamięć wewnętrzna 256 / 512 GB / 1 TB

Procesor:

Google Tensor G5, koprocesor Titan M2

Aparat tylny (System Pro potrójny):

Szerokokątny: 50 MP, f/1.68, OIS

Ultraszerokokątny: 48 MP, f/1.7, 123°, AF

Teleobiektyw: 48 MP, f/2.8, 5x zoom optyczny, OIS

Dodatkowo: Pro Res Zoom do 100x, wielostrefowy czujnik LDAF

Aparat przedni:

42 MP, f/2.2, 103°, AF

Wideo:

Tył: 8K (24/30 FPS), 4K (24/30/60 FPS)

Przód: 4K (30/60 FPS)

Funkcje: Video Boost, Night Sight Video, 10-bit HDR

Audio:

Głośniki stereo, 3 mikrofony, Spatial Audio

Materiały i wytrzymałość:

Rama z aluminium, szkło Gorilla Glass Victus 2, odporność na wodę i pył IP68

Łączność:

Wi-Fi 7, Bluetooth v6, NFC, USB-C 3.2, UWB

System i aktualizacje:

Android 16, 7 lat aktualizacji OS i zabezpieczeń

Kolory:

Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian

Oliwier Nytko 20.08.2025 18:00

