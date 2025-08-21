Asystent Google już tylko w sercu. Google usuwa go z naszych domów

Ładowanie...

Asystent Google od dłuższego czasu jest zastępowany nowym asystentem Gemini bazującym na sztucznej inteligencji. Nowsze, lepsze rozwiązanie znajdziemy na smartfonach. Gemini trafił też na zegarki, a niebawem stanie się standardem na telewizorach z Android i Google TV oraz samochodach z Android Auto. Teraz dowiedzieliśmy się, że Gemini for Home trafi także na pozostałe sprzęty Google’a.

Google Gemini zastąpi Asystenta Google wszędzie. Popularna usługa pójdzie w zapomnienie

Asystent Google był z nami od niemal dekady. Oprogramowanie zrewolucjonizowało sposób korzystania z elektroniki użytkowej, popularyzując głosowe sterowanie.

Rozwój sztucznej inteligencji jednak sprawił, że asystent stał się nieco przestarzały - konwersacja z nim znacząco odstawała od rozwiązań AI. Dlatego Google wszedł na rynek ze swoim Gemini, który łączy funkcje Asystenta Google z generatywną sztuczną inteligencją.

Praktycznie na każdym smartfonie mamy wbudowanego Geminiego, który nie tylko odpowiada na pytanie i wyszukuje informacje, ale też wspiera funkcje związane z obsługą smartfona: wysyłanie wiadomości, wykonywanie połączeń. Gemini dla domu ma być kolejnym, ostatnim krokiem w stronę wysłania Asystenta Google na wieczną emeryturę.

Czym ma wyróżniać się Gemini dla domu?

Tak jak sugeruje nazwa, rozwiązanie będzie dostępne na typowo stacjonarnych sprzętach, takich jak głośniki Google Nest (Mini, Hub), które dotychczas działały z Asystentem Google. Z perspektywy użytkownika wywołanie nowej wersji będzie tak samo - wystarczy proste "Hej Google" lub "OK Google", aby rozpocząć. Interakcje w urządzeniach domowych mają wyglądać jednak zupełnie inaczej.

Nowy asystent lepiej rozumie kontekst i nie wymaga podawania aż tak bardzo dokładnych poleceń. Na przykład będzie można go poprosić o zgaszenie świateł w całym domu oprócz sypialni - w Asystencie Google byłyby potrzebne do tego dwa komunikaty.

Ulepszona obsługa naturalnego języka ma pomóc w wykonywaniu codziennych czynności. Będzie można poprosić głośnik, aby ustawił minutnik zgodnie z zaleceniami gotowania danego produktu - np. ryżu. Nie trzeba wypowiadać dokładnej wartości.

Gemini dla domu ma oferować tryb Gemini Live. Asystent Google nie wspierał realistycznych rozmów - za każdym razem trzeba było wywoływać go komendą Hej Google lub OK Google. Natomiast Gemini Live utrzymuje konwersację ze sztuczną inteligencją w czasie rzeczywistym - będzie potrzebna komenda "Hej Google, pogadajmy". Oprogramowanie będzie działać tak, jak Gemini Live na smartfonach.

Gemini ulepszy istniejące sprzęty jeszcze w tym roku

Gemini zastąpi Asystenta Google na istniejących głośnikach (Nest) oraz wyświetlaczach (Nest Hub) jeszcze w październiku tego roku, w ramach wczesnej wersji. Do dyspozycji użytkownika będą dwie wersje: darmowa i płatna. Nie mamy jednak więcej szczegółów. Nie wiemy nawet, czy Gemini dla domu będzie wspierać j. polski.

Teoretycznie nie ma żadnych przeszkód, aby wdrożyć taką obsługę - Gemini mówi po polsku na smartfonach i zegarkach. W praktyce sprzęty Google Nest nie są oficjalnie wspierane w Polsce i ich wersja Asystenta Google nie działała w j.polskim, mimo że ten sam asystent funkcjonował na smartfonach. Mam nadzieję, że wprowadzenie sztucznej inteligencji pozytywnie zaskoczy Polaków.

Albert Żurek 21.08.2025 15:44

