Gemini dostaje nowy tryb, którego brakuje w ChatGPT

Ładowanie...

Google wprowadza do aplikacji Gemini zestaw nowych funkcji, które mają zwiększyć zarówno personalizację rozmów z AI, jak i kontrolę nad prywatnością. Najważniejsze zmiany to wprowadzenie trybu tymczasowych czatów, działającego na zasadzie "Trybu incognito" znanego z przeglądarki Chrome, oraz możliwość zapisywania w pamięci preferencji użytkownika, by dostosowywać odpowiedzi w przyszłych rozmowach.

REKLAMA

Google daje Gemini funkcję, która powinna być we wszystkich czatbotach od początku. To tryb incognito

Wprowadzone dziś do Gemini tymczasowe czaty pozwolą użytkownikom prowadzić jednorazowe rozmowy, które nie pojawią się w historii i nie wpłyną na działanie modelu w kolejnych interakcjach. Google podkreśla, że dane z takich konwersacji nie będą wykorzystywane do personalizacji ani trenowania modeli AI. Rozmowy te będą przechowywane maksymalnie przez 72 godziny, co ma dać czas na ponowne ich otwarcie lub przesłanie opinii. Aby włączyć tryb „incognito” w Gemini, wystarczy w aplikacji rozpocząć nową konwersację i w ustawieniach wybrać opcję "Czat tymczasowy". Funkcja jest już stopniowo wdrażana i w ciągu kilku tygodni ma trafić do wszystkich użytkowników.

Tymczasowy czat ("tryb incognito") w Gemini

Równolegle pojawia się opcja o odwrotnym działaniu - personalizowane rozmowy. Gemini może teraz zapamiętywać informacje z wcześniejszych czatów, takie jak zainteresowania czy preferencje, i wykorzystywać je w kolejnych odpowiedziach. Przykładowo, jeśli użytkownik rozmawiał wcześniej o ulubionej postaci z komiksu, asystent może zaproponować motyw urodzin w tym stylu. Ta funkcja jest domyślnie włączona, a ustawieniami można zarządzać w sekcji "Osobiste konteksty" w aplikacji Gemini.

Osobiste konteksty w Gemini

Nowości wprowadzają też zmiany w nazewnictwie ustawień prywatności - opcja "Gemini Apps Activity" została przemianowana na "Keep Activity". Jej działanie pozostaje takie samo, a dotychczasowe preferencje użytkowników nie ulegają zmianie.

Personalizowane rozmowy trafią najpierw do modelu Gemini 2.5 Pro w wybranych krajach, a w kolejnych tygodniach także do szybszego 2.5 Flash i na inne rynki. Google podkreśla, że celem aktualizacji jest stworzenie "bardziej osobistego, proaktywnego i potężnego asystenta" przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej kontroli nad danymi użytkownika.

Więcej na temat chatbotów:

REKLAMA

Zdjęcie główne: mindea / Shutterstock

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 14.08.2025 08:56

Ładowanie...