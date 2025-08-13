Płatny ChatGPT może stać się tańszy. OpenAI szykuje nową opcję

Ładowanie...

Kiedy na początku 2023 r. OpenAI wprowadziło ChatGPT Plus, miesięczna opłata bliska 100 zł przyprawiła niektórych o palpitacje serce. Dwa lata później większość użytkowników zdążyła się oswoić z drakońską ceną za możliwość nieograniczonych rozmów z czatbotem.



Jednocześnie wiele osób wciąż liczy na to, że płatny abonament stanie się nieco tańszy. Teraz pojawia się na to pewna nadzieja - choć na razie tylko nieśmiało i poza naszym rynkiem.

ChatGPT Go ma wszystko, co najlepsze z ChatGPT Plus, ale w znacznie niższej cenie.

Na stronie z cennikiem ChatGPT zaczęła pojawiać się nowa opcja subskrypcji o nazwie ChatGPT Go. Według pierwszych doniesień użytkowników z Indii jej miesięczny koszt wynosi 399 rupii indyjskich, czyli około 16,57 zł.

Plan ten oferuje wszystkie funkcje dostępne w wersji darmowej, ale z istotnymi rozszerzeniami - m.in. większym limitem wiadomości i przesyłanych plików, rozszerzonymi możliwościami generowania obrazów, ograniczonym dostępem do funkcji "deep research", dłuższą pamięcią kontekstową oraz wydłużonym działaniem zaawansowanej analizy danych.

Plany subskrypcyjne ChatGPT w Indiach - w tym nowa opcja ChatGPT Go, źródło: btibor91 / X

To, czego brakuje w tańszej wersji to m.in. dostępu do GPT-5 z zaawansowanymi umiejętności rozumowania, rozszerzonego dostępu do Deep Research i trybu Agenta, generowania wideo i dostępu do agenta Codex. Co więcej, ChatGPT Go ma także mniejsze okno kontekstowe (maksymalna długość zapytania jest ograniczona względem tej z ChatGPT Plus) oraz limitowane możliwości zapamiętywania wspomnień.

Na razie ChatGPT Go jest dostępny "jedynie w wybranych regionach". OpenAI nie potwierdził jeszcze, czy plan trafi na inne rynki, w tym do Polski. Gdyby jednak tak się stało, jego cena mogłaby oscylować właśnie w okolicach 20 zł miesięcznie - co byłoby znaczącym obniżeniem progu wejścia w płatne korzystanie z ChatGPT.

20-25 złotych miesięcznie wydaje się być uczciwą ceną za możliwość właściwie wciąż nieograniczonego rozmawiania z ChatGPT. Główne różnice pomiędzy Go a Plus wynikają z okrojenia subskrypcji z funkcji, które są stosunkowo niszowe i póki co większość osób może mieć wrażenie, że płaci za funkcje, których nie używa - m.in. ChatGPT Agent, Sora czy Codex. Okrojenie z funkcji w zamian za niższą cenę wydaję się być strzałem w dziesiątkę i szansą na przyciągnięcie do czatbota użytkowników, dla których cena ChatGPT Plus nigdy nie była współmierna do użycia.

Zdjęcie główne: Azulblue / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 13.08.2025 08:22

