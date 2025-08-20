Google przestraszył się Brukseli. I bardzo dobrze

Ładowanie...

Google zapowiedział duże zmiany w regulaminie swojego sklepu Google Play. Firma chce w ten sposób dostosować się do unijnej ustawy o rynkach cyfrowych (DMA) i uniknąć kolejnych kar finansowych. Nowe zasady dotyczą przede wszystkim sposobu, w jaki twórcy aplikacji mogą oferować płatności i usługi użytkownikom w Europie.

Google zmienia zasady Google Play w Europie, by spełnić wymogi UE

W marcu Komisja Europejska uznała, że dotychczasowe praktyki Google ograniczały swobodę deweloperów. Ci nie mogli swobodnie kierować użytkowników do zewnętrznych systemów płatności, gdzie często można znaleźć niższe ceny. UE uznała to za naruszenie prawa i ostrzegła firmę, że musi zmienić swoje zasady. Koncern, obawiając się wysokich kar, postanowił wprowadzić zmiany.

Nowy program nazwany "External Offers" pozwoli twórcom aplikacji na umieszczanie w aplikacjach odnośników prowadzących do stron internetowych, gdzie użytkownik może kupić subskrypcje lub dodatkowe usługi. Pojawi się również opcja kierowania użytkowników do pobrania aplikacji spoza Google Play, jednak będzie to możliwe jedynie przy spełnieniu dodatkowych wymogów i z zachowaniem określonych zabezpieczeń.

Największą zmianą jest jednak obniżenie opłat. Do tej pory Google pobierał 10 procent prowizji od każdej transakcji dokonanej poza Google Play. Teraz tak zwana "opłata początkowa" zostaje zmniejszona do 3 procent i obowiązuje tylko przez pół roku od wprowadzenia aplikacji do sklepu. Google wprowadza też dwustopniowy system opłat za dalsze korzystanie z usług sklepu. Podstawowy pakiet obejmuje takie elementy jak widoczność w wyszukiwarce, oceny aplikacji, ochrona przed złośliwym oprogramowaniem czy weryfikacja twórców.

Dodatkowy, dobrowolny pakiet daje natomiast możliwość promowania aplikacji w sekcjach rekomendacji i kampaniach marketingowych, zapewnia lepsze raporty i bardziej zaawansowane narzędzia analityczne. Za każdą instalację aplikacji pobraną z linku poza Google Play Google naliczy także niewielką, stałą opłatę. Jej wysokość zależy od kategorii aplikacji i kraju. W Polsce deweloperzy zapłacą 0,50 euro (ok. 2,13 zł) za każdą instalację aplikacji lub 0,30 euro (ok. 1,28 zł) w przypadku gier.

Co to oznacza dla użytkowników?

Dla przeciętnego użytkownika oznacza to, że w aplikacjach mogą pojawić się linki do tańszych subskrypcji lub promocji poza Google Play. Z drugiej strony Google ostrzega, że korzystanie z płatności poza sklepem może zwiększać ryzyko trafienia na niebezpieczne treści czy oszustwa. Dlatego równocześnie wprowadzone zostaną dodatkowe zabezpieczenia, między innymi specjalny ekran ostrzegawczy informujący, że użytkownik opuszcza bezpieczne środowisko Google Play.

Zmiany w cenniku obowiązują od dzisiaj, choć Google zapowiada kolejne aktualizacje programu jeszcze w tym roku. Niewykluczone, że Komisja Europejska ponownie oceni, czy nowe zasady faktycznie spełniają wymogi prawa. Jeśli uzna je za niewystarczające, Google nadal grożą kolejne kary. Jedno jest pewne: to dopiero początek dużych przetasowań na rynku aplikacji mobilnych w Europie. UE chce bowiem, by giganci technologiczni - zarówno Google, jak i Apple - nie mogli blokować konkurencji i oferowali użytkownikom realny wybór.

Malwina Kuśmierek 20.08.2025 15:40

