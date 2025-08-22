Tyle kosztuje praca przy komputerze. Policzyłem, ile prądu zjada PC
Ile płacę za to, żeby zasilić komputer do pracy razem ze wszystkimi innymi akcesoriami, jakie mam na biurku? Policzyłem to.
Ostatnio wyposażyłem się w miernik prądu i stałem się istnym fanatykiem prądziarstwa. Wtykam go pomiędzy każde gniazdko i wtyczkę, jaka tylko przyjdzie mi do głowy w poszukiwaniu tych sprzętów, które pobierają najwięcej energii w sieci, a tym samym odpowiadają za jak zawsze zbyt wysokie rachunki za prąd.
Sprawdziłem już, czy winowajcami nie są przypadkiem bieżnia elektryczna, lampa do kwiatów z fioletowym LED-em lub kolumnowy wiatrak, który chłodzi mnie w upalne dni. Teraz przyszła kolej na komputer, którego używam w zasadzie wyłącznie do pracy - po niej używam ekranów w telefonie, tablecie i Smart TV.
Ile prądu pobiera komputer do pracy?
Postanowiłem sprawdzić, ile prądu pobiera cała elektronika stojąca na moim biurku, a więc komputer z podłączonymi do niego lub do tego samego przedłużacza akcesoriami. W moim przypadku jest to stacjonarny Mac mini z chipem Apple M4 Pro od Apple’a, który stoi na blacie w towarzystwie takich urządzeń jak:
- monitor Studio Display;
- mysz Magic Mouse;
- klawiatura Magic Keyboard;
- ładowarka do zegarka Apple Watch;
- ładowarka MagSafe do telefonu z miejscem na AirPodsy.
Do komputera mam też podpięty na stałe kabel z końcówką USB-C wyciągniętą na blat, do którego podłączam okazjonalnie różne sprzęty, takie jak tablet, e-papieros lub czytnik e-booków, aby je w ciągu dnia nieco podładować. Wszystko to potrzebuje, rzecz jasna, energii. Pytanie tylko, jak wiele?
Aby to sprawdzić, podłączyłem przedłużacz zasilający wspomniane urządzenia do miernika prądu, a przez następne 24 godziny korzystałem z komputera w normalny sposób, czyli do tzw. pracy biurowej. Podładowywałem w tym czasie również telefon, słuchawki, zegarek, tablet i e-papierosa - robię to codziennie.
Komputer był aktywnie używany przez 8 godz. Jako że służy mi tylko do pracy, przez pozostałe 16 pracował w trybie uśpienia, tj. utrzymywał łączność z siecią Wi-Fi oraz akcesoriami Bluetooth (mysz i klawiatura potrafią go wybudzić). Efekt? Na przestrzeni 24 godz. elektronika na biurku pobrała 0,809 kWh.
A ile właściwie kosztuje prąd?
Aby ocenić, czy zużycie energii przez komputer, monitor oraz podłączane do nich akcesoria wymagające doładowania w ciągu dnia ma wyraźny wpływ na cenę rachunku za prąd, trzeba ustalić, ile właściwie kosztuje 1 kWh. To nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać - rachunki pisane są w końcu językiem węża.
Co prawda kiedyś ma to się zmienić, ale obecnie na rachunku za prąd widzę jakiś tuzin pozycji o nazwach, które zwykłemu człowiekowi nic nie mówią. Tyle dobrego, że oznaczone są koszty stałe i koszty zmienne, więc odjąłem te pierwsze od kwoty rachunku, a pozostałą część podzieliłem przez faktyczne zużycie energii.
Efekt? Okazuje się, że za 1 kWh i jej dostarczenie płacę dokładnie 0,91 zł. Oznacza to, że 1 dzień korzystania z komputer we wspomnianym scenariuszu to koszt ok. 74 groszy. A ile to kosztuje w takim razie w skali roku? Nie można tej kwoty przemnożyć przez 365 dni, gdyż pracuję 5, a nie 7 dni w tygodniu.
Przeczytaj inne nasze teksty poświęcone temu, ile energii zużywają domowe sprzęty:
Postanowiłem sprawdzić, ile mój komputer z monitorem pobierają energii w trybie uśpienia przez godzinę, a ta wartość wynosi średnio ok. 0,018 kWh, co przekłada się na zużycie dzienne na poziomie 0,430 kWh. To mniej-więcej o połowę mniej niż w sytuacji, gdy komputer używany jest aktywnie.
Podsumowałem więc zużycie energii na przestrzeni całego roku: 5 dni pracy, 2 dni odpoczynku i tak przez 52 tygodnie. Sumarycznie wychodzi 255,06 kWh, co przekłada się na 232,10 zł rocznie, czyli niecałe dwie dyszki miesięcznie - i to w przypadku naprawdę energooszczędnego komputera.