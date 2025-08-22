Tyle kosztuje praca przy komputerze. Policzyłem, ile prądu zjada PC

Ładowanie...

Ostatnio wyposażyłem się w miernik prądu i stałem się istnym fanatykiem prądziarstwa. Wtykam go pomiędzy każde gniazdko i wtyczkę, jaka tylko przyjdzie mi do głowy w poszukiwaniu tych sprzętów, które pobierają najwięcej energii w sieci, a tym samym odpowiadają za jak zawsze zbyt wysokie rachunki za prąd.

Sprawdziłem już, czy winowajcami nie są przypadkiem bieżnia elektryczna, lampa do kwiatów z fioletowym LED-em lub kolumnowy wiatrak, który chłodzi mnie w upalne dni. Teraz przyszła kolej na komputer, którego używam w zasadzie wyłącznie do pracy - po niej używam ekranów w telefonie, tablecie i Smart TV.

Ile prądu pobiera komputer do pracy?

Postanowiłem sprawdzić, ile prądu pobiera cała elektronika stojąca na moim biurku, a więc komputer z podłączonymi do niego lub do tego samego przedłużacza akcesoriami. W moim przypadku jest to stacjonarny Mac mini z chipem Apple M4 Pro od Apple’a, który stoi na blacie w towarzystwie takich urządzeń jak:

monitor Studio Display;

mysz Magic Mouse;

klawiatura Magic Keyboard;

ładowarka do zegarka Apple Watch;

ładowarka MagSafe do telefonu z miejscem na AirPodsy.

Do komputera mam też podpięty na stałe kabel z końcówką USB-C wyciągniętą na blat, do którego podłączam okazjonalnie różne sprzęty, takie jak tablet, e-papieros lub czytnik e-booków, aby je w ciągu dnia nieco podładować. Wszystko to potrzebuje, rzecz jasna, energii. Pytanie tylko, jak wiele?

Aby to sprawdzić, podłączyłem przedłużacz zasilający wspomniane urządzenia do miernika prądu, a przez następne 24 godziny korzystałem z komputera w normalny sposób, czyli do tzw. pracy biurowej. Podładowywałem w tym czasie również telefon, słuchawki, zegarek, tablet i e-papierosa - robię to codziennie.

Komputer był aktywnie używany przez 8 godz. Jako że służy mi tylko do pracy, przez pozostałe 16 pracował w trybie uśpienia, tj. utrzymywał łączność z siecią Wi-Fi oraz akcesoriami Bluetooth (mysz i klawiatura potrafią go wybudzić). Efekt? Na przestrzeni 24 godz. elektronika na biurku pobrała 0,809 kWh.

A ile właściwie kosztuje prąd?

Aby ocenić, czy zużycie energii przez komputer, monitor oraz podłączane do nich akcesoria wymagające doładowania w ciągu dnia ma wyraźny wpływ na cenę rachunku za prąd, trzeba ustalić, ile właściwie kosztuje 1 kWh. To nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać - rachunki pisane są w końcu językiem węża.

Co prawda kiedyś ma to się zmienić, ale obecnie na rachunku za prąd widzę jakiś tuzin pozycji o nazwach, które zwykłemu człowiekowi nic nie mówią. Tyle dobrego, że oznaczone są koszty stałe i koszty zmienne, więc odjąłem te pierwsze od kwoty rachunku, a pozostałą część podzieliłem przez faktyczne zużycie energii.

Efekt? Okazuje się, że za 1 kWh i jej dostarczenie płacę dokładnie 0,91 zł. Oznacza to, że 1 dzień korzystania z komputer we wspomnianym scenariuszu to koszt ok. 74 groszy. A ile to kosztuje w takim razie w skali roku? Nie można tej kwoty przemnożyć przez 365 dni, gdyż pracuję 5, a nie 7 dni w tygodniu.

Postanowiłem sprawdzić, ile mój komputer z monitorem pobierają energii w trybie uśpienia przez godzinę, a ta wartość wynosi średnio ok. 0,018 kWh, co przekłada się na zużycie dzienne na poziomie 0,430 kWh. To mniej-więcej o połowę mniej niż w sytuacji, gdy komputer używany jest aktywnie.

Podsumowałem więc zużycie energii na przestrzeni całego roku: 5 dni pracy, 2 dni odpoczynku i tak przez 52 tygodnie. Sumarycznie wychodzi 255,06 kWh, co przekłada się na 232,10 zł rocznie, czyli niecałe dwie dyszki miesięcznie - i to w przypadku naprawdę energooszczędnego komputera.

Piotr Grabiec 22.08.2025 06:23

