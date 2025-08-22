/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Tyle kosztuje praca przy komputerze. Policzyłem, ile prądu zjada PC

Ile płacę za to, żeby zasilić komputer do pracy razem ze wszystkimi innymi akcesoriami, jakie mam na biurku? Policzyłem to.

Piotr Grabiec
ile pradu pobiera komputer mac mini apple m4 pro
REKLAMA

Ostatnio wyposażyłem się w miernik prądu i stałem się istnym fanatykiem prądziarstwa. Wtykam go pomiędzy każde gniazdko i wtyczkę, jaka tylko przyjdzie mi do głowy w poszukiwaniu tych sprzętów, które pobierają najwięcej energii w sieci, a tym samym odpowiadają za jak zawsze zbyt wysokie rachunki za prąd.

Sprawdziłem już, czy winowajcami nie są przypadkiem bieżnia elektrycznalampa do kwiatów z fioletowym LED-em lub kolumnowy wiatrak, który chłodzi mnie w upalne dni. Teraz przyszła kolej na komputer, którego używam w zasadzie wyłącznie do pracy - po niej używam ekranów w telefonie, tablecie i Smart TV.

REKLAMA

Ile prądu pobiera komputer do pracy?

Postanowiłem sprawdzić, ile prądu pobiera cała elektronika stojąca na moim biurku, a więc komputer z podłączonymi do niego lub do tego samego przedłużacza akcesoriami. W moim przypadku jest to stacjonarny Mac mini z chipem Apple M4 Pro od Apple’a, który stoi na blacie w towarzystwie takich urządzeń jak:

Do komputera mam też podpięty na stałe kabel z końcówką USB-C wyciągniętą na blat, do którego podłączam okazjonalnie różne sprzęty, takie jak tablet, e-papieros lub czytnik e-booków, aby je w ciągu dnia nieco podładować. Wszystko to potrzebuje, rzecz jasna, energii. Pytanie tylko, jak wiele?

Aby to sprawdzić, podłączyłem przedłużacz zasilający wspomniane urządzenia do miernika prądu, a przez następne 24 godziny korzystałem z komputera w normalny sposób, czyli do tzw. pracy biurowej. Podładowywałem w tym czasie również telefon, słuchawki, zegarek, tablet i e-papierosa - robię to codziennie.

Komputer był aktywnie używany przez 8 godz. Jako że służy mi tylko do pracy, przez pozostałe 16 pracował w trybie uśpienia, tj. utrzymywał łączność z siecią Wi-Fi oraz akcesoriami Bluetooth (mysz i klawiatura potrafią go wybudzić). Efekt? Na przestrzeni 24 godz. elektronika na biurku pobrała 0,809 kWh.

A ile właściwie kosztuje prąd?

Aby ocenić, czy zużycie energii przez komputer, monitor oraz podłączane do nich akcesoria wymagające doładowania w ciągu dnia ma wyraźny wpływ na cenę rachunku za prąd, trzeba ustalić, ile właściwie kosztuje 1 kWh. To nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać - rachunki pisane są w końcu językiem węża.

Co prawda kiedyś ma to się zmienić, ale obecnie na rachunku za prąd widzę jakiś tuzin pozycji o nazwach, które zwykłemu człowiekowi nic nie mówią. Tyle dobrego, że oznaczone są koszty stałe i koszty zmienne, więc odjąłem te pierwsze od kwoty rachunku, a pozostałą część podzieliłem przez faktyczne zużycie energii.

Efekt? Okazuje się, że za 1 kWh i jej dostarczenie płacę dokładnie 0,91 zł. Oznacza to, że 1 dzień korzystania z komputer we wspomnianym scenariuszu to koszt ok. 74 groszy. A ile to kosztuje w takim razie w skali roku? Nie można tej kwoty przemnożyć przez 365 dni, gdyż pracuję 5, a nie 7 dni w tygodniu.

Przeczytaj inne nasze teksty poświęcone temu, ile energii zużywają domowe sprzęty:

REKLAMA

Postanowiłem sprawdzić, ile mój komputer z monitorem pobierają energii w trybie uśpienia przez godzinę, a ta wartość wynosi średnio ok. 0,018 kWh, co przekłada się na zużycie dzienne na poziomie 0,430 kWh. To mniej-więcej o połowę mniej niż w sytuacji, gdy komputer używany jest aktywnie.

Podsumowałem więc zużycie energii na przestrzeni całego roku: 5 dni pracy, 2 dni odpoczynku i tak przez 52 tygodnie. Sumarycznie wychodzi 255,06 kWh, co przekłada się na 232,10 zł rocznie, czyli niecałe dwie dyszki miesięcznie - i to w przypadku naprawdę energooszczędnego komputera.

REKLAMA
Piotr Grabiec
22.08.2025 06:23
Tagi: AppleenergiaMacmacOSPrąd elektryczny
Najnowsze
6:12
Reaktor wielkości lodówki. Tak wygląda przyszłość energetyki
Aktualizacja: 2025-08-22T06:12:00+02:00
21:08
Polska otwiera centrum kontroli misji orbitalnych. To nasz przełom
Aktualizacja: 2025-08-21T21:08:31+02:00
20:22
Konsola Steam złapana w sieci. Zbyt mocna, by działała mobilnie
Aktualizacja: 2025-08-21T20:22:31+02:00
19:21
Twoją rozmowę z AI Muska może czytać każdy w sieci. Potężna wtopa
Aktualizacja: 2025-08-21T19:21:04+02:00
18:58
Vivo uderza w Apple Vision Pro. Widziałem gogle tańsze o połowę
Aktualizacja: 2025-08-21T18:58:05+02:00
18:45
Google Pixel 10 u polskich operatorów. Sprawdzam, gdzie najtaniej
Aktualizacja: 2025-08-21T18:45:43+02:00
17:55
Realme ma potwora z baterią 10000+ mAh. Smartfon zmieni rynek
Aktualizacja: 2025-08-21T17:55:40+02:00
17:22
Wybija czas Huawei Watch GT 6. Czekaj z zakupami, będzie tanio
Aktualizacja: 2025-08-21T17:22:28+02:00
16:58
Wypełnisz ankietę w rządowej apce, idziesz za darmo do lekarza. Takie czasy
Aktualizacja: 2025-08-21T16:58:35+02:00
16:12
Apple planuje mocną nowość w zegarkach. W końcu coś przydatnego
Aktualizacja: 2025-08-21T16:12:03+02:00
15:54
Samsung zwróci ci kasę, jeśli kupisz smartfon. Oszczędzam tak tysiaka
Aktualizacja: 2025-08-21T15:54:17+02:00
15:44
Asystent Google już tylko w sercu. Google usuwa go z naszych domów
Aktualizacja: 2025-08-21T15:44:30+02:00
14:43
Tyle macie z tego AI w firmie. Piękny dowód owczego pędu po straty
Aktualizacja: 2025-08-21T14:43:54+02:00
14:20
Znaleźli sposób na lotniskową drożyznę. To wyłom w cenowym szantażu
Aktualizacja: 2025-08-21T14:20:21+02:00
13:50
Nowy symbol pojawi się na produktach. Tylko tak zwrócisz opakowanie
Aktualizacja: 2025-08-21T13:50:41+02:00
12:55
Otworzysz Paczkomat samochodem. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-08-21T12:55:43+02:00
12:45
15 lat temu na skwerku we Wrocławiu nic się nie wydarzyło. I dlatego każdy o tym pamięta
Aktualizacja: 2025-08-21T12:45:45+02:00
11:38
Potrafisz się wysłowić? To skorzystasz z nowej funkcji w Zdjęciach Google
Aktualizacja: 2025-08-21T11:38:35+02:00
10:47
Ktoś powiedział stop szaleństwu Zuckerberga. Spalarnia pieniędzy działała pełną parą
Aktualizacja: 2025-08-21T10:47:06+02:00
10:02
Elektronika w szkolnej wyprawce. Praktyczne urządzenia dla ucznia
Aktualizacja: 2025-08-21T10:02:21+02:00
9:51
Koniec wiatraków i fotowoltaiki. "Czas głupoty dobiegł końca"
Aktualizacja: 2025-08-21T09:51:35+02:00
9:17
Samoloty przestaną latać, bo przeszkadzały. Uziemił je hałas
Aktualizacja: 2025-08-21T09:17:11+02:00
8:39
Smartfon Trumpa na nowej grafice. Koń by się uśmiał
Aktualizacja: 2025-08-21T08:39:20+02:00
8:00
NVIDIA tnie ceny kart graficznych GeForce. W Polsce też
Aktualizacja: 2025-08-21T08:00:08+02:00
7:12
Leciałem Ryanairem i ostrzegam. Obsługa wpadła w szał mierzenia bagażu
Aktualizacja: 2025-08-21T07:12:43+02:00
7:00
Samsung ulepszy Galaxy S25 Ultra. Potrzebna będzie tylko aktualizacja
Aktualizacja: 2025-08-21T07:00:00+02:00
6:13
Polska rakieta poleci w kosmos. Wiemy, co zabierze ze sobą Perun
Aktualizacja: 2025-08-21T06:13:00+02:00
6:09
Na kółkach przenieśli kościół, bo miejscowość się zapada. Ale szalona akcja
Aktualizacja: 2025-08-21T06:09:00+02:00
6:06
Odkryli nowy księżyc Urana. Ale maluszek
Aktualizacja: 2025-08-21T06:06:00+02:00
6:00
Polskie niebo będzie lepiej chronione. Nowe samoloty rozpoczną dyżury bojowe
Aktualizacja: 2025-08-21T06:00:00+02:00
21:00
Duma: hitem Gamescom jest polskie Valor Mortis o horrorze w armii Napoleona
Aktualizacja: 2025-08-20T21:00:04+02:00
20:20
Wszedłem do studia CANAL+ Sport. 5 rzeczy, które mnie zszokowały
Aktualizacja: 2025-08-20T20:20:45+02:00
19:00
Dino pozazdrościło Lidlowi i Biedronce. Łatwiej wyhaczysz promocje
Aktualizacja: 2025-08-20T19:00:01+02:00
18:00
Słuchawki ANC za 649 zł? Takie są Google Pixel Buds 2a
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Google Pixel Watch 4 - polska cena i wszystkie nowości. Apple Watch ma problem
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Składany Pixel 10 Pro Fold to petarda. Ale Polak zapłacze
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Pixel 10 Pro i Pro XL oficjalnie. Drogi, ale potężny
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Oto Google Pixel 10. Pełna specyfikacja i polska cena
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
16:21
Ten telefon rośnie wraz z dzieckiem. I ma je chronić
Aktualizacja: 2025-08-20T16:21:38+02:00
15:40
Google przestraszył się Brukseli. I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2025-08-20T15:40:42+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA