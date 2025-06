Ile prądu zużywa wiatrak oraz ile kosztuje używanie domowego wentylatora? Sprawdziłem miernikiem

Oczywiście należy pamiętać, że powyższe obliczenia są szacunkowe na bazie mojego ostatniego rachunku u konkretnego dostawcy energii, a firmy z tego sektora naliczają opłaty na różne sposoby. Do tego mamy teraz do czynienia z zamrożeniem cen energii, które planowo potrwa do września, a nasz nowy prezydent obiecał, iż doprowadzi do obniżenia rachunków za energię o 1/3 jeszcze w tym roku…



PS A co ze zużyciem prądu w trybie czuwania? To jest akurat w przypadku wentylatora pionowego, z którego korzystam, minimalne. Miernik prądu, z którego korzystam, nawet go nie rejestruje.