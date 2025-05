Rachunki za prąd wreszcie będą bardziej przejrzyste. Musiał zainterweniować rząd

Rząd podwyższy próg mocy zainstalowanej elektrycznej obligującej do uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z 1 MW do 5 MW łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE. Zaznaczono, że instalacje zostaną objęte obowiązkiem wpisu do rejestru, podobnie jak ma to miejsce w przypadku małych instalacji.