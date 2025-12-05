Święta poza schematem. Zaskocz bliskich prezentami Ninja, dającymi radość cały rok

Ładowanie...

Książka. Krawat. Skarpetki. Klocki. To wszystko popularne kategorie prezentowe. Banalne i bezpieczne, stąd często na nie stawiamy. Jeżeli jednak szukasz w tym roku prezentowych inspiracji wychodzących poza schemat, nietuzinkowych i mogących służyć bliskim przez cały rok – mamy coś w sam raz. Razem z marką Ninja przygotowaliśmy zestaw propozycji, które wymykają się typowym świątecznym kliszom.

Nasze propozycje to trzy urządzenia kuchenne – Ninja CREAMi, SLUSHi i Swirl – służące do tworzenia lodowych deserów. Jeśli właśnie unoszą się wam brwi w geście zdziwienia, doskonale to rozumiemy. Do tego nieźle się bawimy, przełamując stereotypowe podejście do urządzeń tej kategorii. Wbrew wielu opiniom takie maszyny są bowiem przydatne przez cały rok, czy to w upalne lato, czy mroźną zimę.

"Maszyna do lodowych deserów, w zimie? Nie rozumiem” – chętnie rozprawimy się z mitami na temat tych sprzętów

Tak jak frytkownica beztłuszczowa nie służy wyłącznie do pieczenia frytek, tak urządzenia Ninja CREAMi, SLUSHi i Swirl nie nadają się wyłącznie do lodów w upalne lato. Jasne, gdy myślimy o sprzętach tej kategorii, wyobrażamy sobie słodką, chłodzącą przekąskę w gorący dzień, ale możliwości takich maszyn jest znacznie, znacznie więcej. Dzięki nim służą posiadaczom cały rok, zwłaszcza kreatywnym łasuchom.

Urządzeniami Ninja przygotujemy na przykład mrożone i chłodzące mocktaile. Pięknie wyglądające napoje będą gwiaz(k)dami karnawału, andrzejek czy sylwestrowej nocy. Takie mocktaile powstają bez lodu i blendowania, co oznacza, że nie są rozcieńczane i zachowują niezwykle intensywny smak. Oczywiście, jeśli ktoś ma taką ochotę, może przyrządzać także mrożone koktajle z alkoholem.

Z kolei zimowym deserom można nadać charakterystyczny świąteczny smak, na przykład piernika, precli czy makowca. Tego typu domowe lody, podawane z ciepłą szarlotką albo gorącą czekoladą, tworzą świąteczny nastrój (i zapach!) lepiej niż jakikolwiek deser zamówiony w restauracji.

Z kolei podczas świątecznego odpoczynku, pod ciepłym kocem i z ulubionym serialem na ekranie, arcyciekawym rozwiązaniem będą własnoręczne, lekkie, niskokaloryczne lody proteinowe. Sami decydujemy o ich smaku oraz składzie, mając pełną kontrolę nad produktami wykorzystanymi do deseru. Okazuje się wtedy, że kubełek słodkości wcale nie musi być równie kaloryczny co porządny obiad.

No i nie oszukujmy się: niezależnie od pory roku, maszyna zdolna przyrządzić na poczekaniu lody włoskie, z własnoręcznie wybranych i wyselekcjonowanych składników, zawsze będzie hitem wśród dzieci. Czy to w środku lata, czy środku zimy. Podczas rodzinnego świątecznego spotkania urządzenie wywoła furorę wśród pociech.

Zaintrygowani? Jeżeli tak, z chęcią przedstawimy trzy inspiracje prezentowe, z opisem ich funkcji oraz możliwości:

Ninja SLUSHi (FS301EU) – maszyna do mocktaili i koktajli w sam raz na karnawał i Sylwestra

SLUSHi potrzebuje zaledwie 30 minut, aby zamienić wybraną ciecz w mroźne smoothie, shake’a, slusha czy frappe. To zasługa autorskiej technologii RapidCHill od Ninja, mrożącej płyny bez użycia lodu, a także bez blendowania. Dzięki temu powstałe desery nie są rozwodnione, za to cechuje je intensywny smak. Powstała tekstura jest solidna i spójna, widać jakość. Do tego Ninja SLUSHi skutecznie izoluje termicznie, przez co napój zachowuje chłód aż 12 godzin. Chcesz przygotować się przed przyjściem gości na domówkę? Ninja daje taką możliwość.

Ninja SLUSHi spisze się idealnie podczas karnawału, sylwestrowej domówki czy andrzejek. Dzięki tej maszynie można przyrządzać kolorowe imprezowe koktajle z alkoholem oraz mocktaile. Ogranicza nas wyłącznie fantazja oraz chęć do eksperymentowania. Domowi barmani zyskują gigantyczne pole do popisu, a mrożona margarita oraz daiquiri będą czymś, co wyróżni twoją domówkę, pozwalając zapamiętać ją na dłużej.

Z kolei podczas spokojniejszych momentów maszyna przygotuje nam schłodzoną kawę frappe, milkshake’a czy nawet zmrożony sok. Z kolei pojemny pojemnik pozwalający przygotować do siedmiu porcji jednocześnie sprawia, że możemy przygotować słodki deser od razu dla całej rodziny i wszystkich domowników.

Co potrafi: zmrożone smoothie, mroźne soki, slushe, mocktaile, koktajle z alkoholem, milkshake’i, kawy frappe

zmrożone smoothie, mroźne soki, slushe, mocktaile, koktajle z alkoholem, milkshake’i, kawy frappe Dla kogo: domowych barmanów, osób towarzyskich, miłośników domówek

Ninja CREAMi Deluxe – świąteczne desery zimą, orzeźwiające lody latem

Ninja CREAMi Deluxe to wielofunkcyjna maszyna, która znajdzie zastosowanie o każdej porze roku. Czy to mroźna zima, czy upalne lato. Przykładowo, w okresie zimowym przy pomocy CREAMi Deluxe można przyrządzać desery o świątecznym smaku i aromacie. Piernik, makowiec, precle – urządzenie bez problemu przygotuje mrożone jogurty, lody, gelato czy sorbety.

Później takie przysmaki możemy podawać jako gotowe desery, ale też łączyć je z innymi potrawami. Przykładowo, gorąca szarlotka z gałką lodów piernikowych to coś, co podbije każdy jesienny oraz zimowy stół w jadalni. Z kolei smakowe jogurty stanowią świetną bazę dla ciast, gofrów oraz racuchów.

Inżynierowie Ninja stosują w CREAMi Deluxe kilka innowacyjnych, praktycznych rozwiązań. W tym możliwość dodawania ulubionych składników już w trakcie przygotowywania deseru. Zbyt dużo piernikowej słodyczy? Dorzucamy nieco precli i po problemie. Inne ciekawe rozwiązanie to łączenie dwóch smaków w jednym pojemniku, co pozwala eksperymentować. Zwłaszcza dzieci lubią bawić się w kulinarnych odkrywców. Miłośnicy domowych lodów doceniają natomiast spójną konsystencję przygotowanych deserów, osiągniętą dzięki podwójnym silnikom oraz specjalnej łopatce Deluxe Creamerizer.

Co potrafi: lody, gelato, sorbety, lody light, koktajle mleczne, frappe, slushie, mrożone jogurty

lody, gelato, sorbety, lody light, koktajle mleczne, frappe, slushie, mrożone jogurty Dla kogo: dla całej rodziny, dla opiekunów z dziećmi, dla kulinarnych odkrywców, dla miłośników lodów, dla deserowych łasuchów

NINJA Swirl by CREAMi (NC701EU) – dzieci pokochają to urządzenie, nie ma innej możliwości

NINJA Swirl by CREAMi to spełnienie marzeń każdego dziecka – lody świderki, we własnym domu, bez konieczności wychodzenia na miasto. Maszyna do lodów włoskich oraz lodów gałkowych sprawi, że świąteczne spotkanie rodzinne wypełni się dziecięcą euforią, to macie jak w banku. Z kolei rodzice i opiekunowie mają pełną kontrolę nad tym, z jakich składników powstają piękne kręcone desery, którymi zajadają się pociechy.

Inżynierowie Ninja sprawili, że urządzenie trafi w gusta najbardziej wymagających użytkowników. NINJA Swirl by CREAMi pozwala bowiem przygotować lody bezmleczne oraz wegańskie, a także niskocukrowe oraz wysokobiałkowe desery. Jeden wafelek, drugi, trzeci, a dzienny bilans kaloryczny wciąż się zgadza. Zwolennicy świadomego żywienia będą zadowoleni.

Z kolei podczas spotkań rodzinnych oraz imprez użytkownicy docenią możliwość przygotowania aż czterech wafelków z jednego sporego pojemnika. Dzięki temu nie zdarzy się tak, że jakiś szkrab będzie musiał dłużej czekać na swoją porcję niż jego rówieśnicy. Jak wie każdy opiekun, taka sytuacja mogłaby doprowadzić do prawdziwej tragedii.

Co potrafi: 6 trybów lodów włoskich, 6 trybów lodów gałkowych, funkcja Mix-In

6 trybów lodów włoskich, 6 trybów lodów gałkowych, funkcja Mix-In Dla kogo: dla rodziców z dziećmi, dla miłośników spotkań rodzinnych, dla łasuchów, dla fanów lodów włoskich

Każde z wymienionych urządzeń ma tę samą, gigantyczną zaletę. Chodzi o zdrowsze, świadomie żywienie.

Decydując się na deser w kawiarni, restauracji albo nadmorskiej budce, nie mamy pewności, czy składniki są odpowiednio wysokiej jakości. Z kolei z maszynami takimi jak Ninja CREAMi, SLUSHi i Swirl to my decydujemy o każdym elemencie słodkiej przekąski. Może to być preferowany przez nas typ mleka, własnoręcznie wyciskany sok czy produkty dla wegan. Zachowujemy pełną kontrolę, stawiając na świadome żywienie siebie oraz swoich bliskich.

Do tego możliwość przyrządzania zdrowszych, niskokalorycznych lodów stanowi świetną alternatywę wobec sklepowych produktów z dużą ilością cukru. Przykładowo, z maszyną taką jak Ninja Swirl możemy błyskawicznie przygotować porcję wysokobiałkowych lodów poniżej 150 kalorii. Deser bez późniejszych wyrzutów sumienia to coś, co doceni każdy, zwłaszcza zimową porą. Do serialu i kocyka jak znalazł.

Szymon Radzewicz 05.12.2025 12:50

Lokowanie produktu : SharkNinja

