Kupujesz telewizor na Święta? Oto co naprawdę warto wybrać

Black Friday już za nami, ale to nie oznacza, że skończyły się ciekawe promocje na telewizory. Jeśli planujecie kupić taki pod koniec 2025 r., to nadal można znaleźć wiele ciekawych ofert. Po raz pierwszy od lat w jednym koszyku cenowym spotykają się zaś trzy światy: OLED-y nowej generacji, świeża fala QLED-ów z sensownym HDR oraz niedrogie, ale już naprawdę solidne LED-y 4K.

65-calowy LG OLED evo AI C51 - topowy OLED do filmów i gier 4K144

LG OLED evo AI C5

Cena katalogowa: 6999 zł → Cena w promocji na Święta 2025: 5635,87 zł

Na pokładzie znajdziemy OLED evo z matrycą 4K o natywnej częstotliwości 120 Hz, rozszerzaną w trybie VRR do 144 Hz. Całość napędza sztandarowy procesor α9 Gen 8 AI, który odpowiada za inteligentny upscaling treści 720p/1080p, zaawansowane mapowanie tonów HDR (OLED Dynamic Tone Mapping Pro) oraz rozpoznawanie twarzy z poprawą ich wyrazistości. Efekt? Obraz dostosowany do rodzaju treści, zawsze ostry, kontrastowy i naturalny. OLED evo to oczywiście samoświecące piksele, czyli perfekcyjna czerń, nieskończony kontrast i głębia obrazu, której nie da się podrobić. Do tego dochodzi niski input lag i czas reakcji na poziomie 0,1 ms - parametry, które czynią z C51 sprzęt marzeń dla graczy.

I faktycznie, to telewizor dla purystów gamingowych. Cztery porty HDMI 2.1 obsługują pełne 4K120/144, VRR, ALLM i chroma 4:4:4. Konsola Xbox Series X, PlayStation 5 czy gamingowy PC - każdy z nich wykorzysta pełnię możliwości tego panelu. Do tego dochodzi obsługa G-Sync i FreeSync Premium, a także komplet formatów HDR: HDR10, Dolby Vision i HLG. System audio 2.2 z Dolby Atmos zamyka pakiet. W promocji Black Friday za 5740 zł dostajemy 65-calowego OLED-a z HDMI 2.1, 4K144 i procesorem Gen 8.

65-calowy TCL Q6C - mocny QD-Mini LED z 144 Hz i Game Master w rozsądnej cenie

65-calowy TCL Q6C

Cena katalogowa: 3999 zł → Cena w promocji na Święta 2025: 3199 zł

TCL 65Q6C to propozycja dla tych, którzy chcą mocny telewizor premium, ale niekoniecznie muszą sięgać po OLED-a. Q6C korzysta z technologii QD-Mini LED i oferuje ponad 512 stref wygaszania, co pozwala uzyskać głęboką czerń i wysoki kontrast bez dużego efektu halo, typowego dla prostszych systemów LED. Panel 4K pracuje w natywnych 120 Hz, a w trybie gry osiąga nawet 144 Hz. Obsługuje pełne spektrum HDR: HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ i HLG. Dzięki połączeniu Mini LED z kropkami kwantowymi kolory są intensywne, paleta barw szeroka, a kontrast wyraźnie lepszy niż w klasycznych LCD.

Za przetwarzanie obrazu odpowiada procesor AiPQ Pro, który z pomocą AI optymalizuje kontrast, jasność, ruch i mapowanie HDR - szczególnie przy konwersji SDR do HDR. Gamingowo Q6C to pełnoprawny zawodnik: cztery porty HDMI, w tym dwa z pełną obsługą 4K@144Hz, ALLM, VRR do 144 Hz, AMD FreeSync Premium oraz dedykowany tryb Game Master dla konsol i PC. Na pokładzie znajdziemy też Google TV z bogatą biblioteką aplikacji, dźwięk w Dolby Atmos oraz wbudowany subwoofer.

LG OLED AI B5 (48") - najlepszy kompaktowy OLED do grania i filmów

LG OLED AI B5 (48")

Cena regularna: 3999 zł → Cena w promocji na Święta 2025: 2999 zł

LG B5 to tegoroczny entry-level OLED - najniższa półka w rodzinie, ale wciąż pełnoprawny OLED. Samoemisyjne piksele, perfekcyjna czerń, brak efektu blooming, błyskawiczny czas reakcji i typowa dla OLED-ów płynność ruchu. Wersja 48-calowa to naturalny wybór do mniejszych salonów, pokoju gracza albo nawet jako monitor PC.

Sercem telewizora jest procesor α8 AI Processor Gen2, odpowiedzialny za upscaling 4K, redukcję szumów i optymalizację obrazu. Obsługa HDR10 i Dolby Vision zapewnia szeroką kompatybilność, choć - jak to u LG - bez HDR10+. Najważniejsze jednak dla graczy: pełne HDMI 2.1 na wszystkich czterech portach, z obsługą 4K120, VRR, ALLM i chroma 4:4:4. Input lag przy 4K120 to zaledwie kilkanaście ms, a ostrość ruchu jest wzorcowa. W tej cenie to jeden z najtańszych sposobów na wejście w świat prawdziwego OLED-a do gier 4K120. Idealny wybór dla kogoś, kto ma ograniczoną przestrzeń, ale nie chce iść na kompromisy.

Sony KD-50X75WL (50") - kompromis między naturalnym obrazem a ograniczonym HDR

Sony KD-50X75WL

Cena regularna: 2 799,99 zł → Cena w promocji na Święta 2025: 2499,97 zł

Sony KD-50X75WL to telewizor z niższej średniej półki, ale z bardzo dobrym procesorem obrazu 4K Processor X1. Efekt? Naturalny wygląd, świetne skalowanie źródeł 720p/1080p, dobra kontrola szumów i przyzwoity kontrast. Obsługuje HDR10, HLG i Dolby Vision, choć jasność nie dorównuje wyższym seriom.

System Google TV to ogromny plus - pełna integracja z usługami Google, Chromecast i szeroki wybór aplikacji. Dla graczy: 4K60, HDMI 2.1 i tryb gry, ALLM i niski input lag. W tej cenie to ciekawa alternatywa dla tanich Samsungów - mniej efektowny HDR, ale lepsze przetwarzanie obrazu i otwarty ekosystem.

Samsung QLED Q6FA (55") - pierwszy krok w świat QLED

Samsung QLED Q6FA (55")

Cena regularna: 2299 zł → Cena w promocji na Święta 2025: 1799 zł

Samsung Q6FA to entry-level QLED z bieżącego roku. Panel 4K 60 Hz z technologią Quantum Dot zapewnia pełne pokrycie przestrzeni DCI-P3 - kolory są żywsze i bardziej nasycone niż w klasycznych LED-ach. Procesor Q4 Lite odpowiada za upscaling i podstawową optymalizację obrazu. Obsługa Quantum HDR z HDR10+ pozwala już poczuć różnicę w treściach HDR.

Nie jest to sprzęt dla hardkorowych graczy - brak 120 Hz - ale ma ALLM, niski input lag i pełen zestaw funkcji Tizena. Za 1799 zł dostajemy 55-calowego QLED-a, który świetnie sprawdzi się w streamingu 4K HDR i sporcie. Idealny wybór dla kogoś, kto chce wejść w świat QLED-ów bez wydawania fortuny.

LG QNED AI QNED80 (65") - duży, uniwersalny ekran do salonu

LG QNED AI QNED80

Cena regularna: 3199 zł → Cena w promocji na Święta 2025: 2999 zł

Seria QNED80 to LCD z warstwą NanoCell i technologią QNED Color. 65-calowy panel 4K 60 Hz oferuje szeroką paletę barw i przyzwoity kontrast. Procesor α5 4K Gen7 AI odpowiada za obróbkę obrazu i dźwięku. Obsługa HDR (HDR10, HLG, w wielu rynkach także Dolby Vision) oraz świetne tryby kinowe i Filmmaker Mode czynią z niego uniwersalny ekran do filmów, seriali i sportu.

System webOS 24 zapewnia nowoczesny interfejs i pełną obsługę aplikacji VOD. Dla graczy - 4K60, niski input lag, VRR w części konfiguracji. To telewizor dla tych, którzy chcą po prostu dobry duży ekran bez zabawy w OLED-y czy premium miniLED-y.

Sony Bravia XR X90L (85") - referencyjny LCD 120 Hz do kina i grania

Sony Bravia XR X90L (85")

Cena regularna: 8995 zł → Cena w promocji na Święta 2025: 7799 zł

Sony Bravia XR X90L to pełnoprawny Full-Array LED z lokalnym wygaszaniem i procesorem Cognitive Processor XR. 85-calowy panel VA z XR Contrast Booster 10 i XR Triluminos Pro oferuje wysoki kontrast, świetne odwzorowanie barw i dobrą kontrolę halo. W treściach HDR10 i Dolby Vision obraz faktycznie nabiera kinowego charakteru - wysoka jasność, detale w cieniach, naturalna charakterystyka.

Od strony gier: 4K120, VRR, ALLM, Auto HDR Tone Mapping pod PS5, Auto Genre Picture Mode, cztery HDMI (dwa w standardzie 2.1) i niski input lag. Do tego Google TV, Bravia Core i Netflix Calibrated Mode. Cena 7799 zł jest wysoka, ale jeśli priorytetem jest jakość obrazu w filmach i grach na ogromnym ekranie to X90L to jeden z najbezpieczniejszych wyborów - szczególnie dla tych, którzy cenią naturalne podejście Sony do obrazu.

TCL P79K (85") - największy ekran w najniższej cenie

TCL P79K (85")

Cena regularna: 5499 zł → Cena w promocji na Święta 2025: 3799 zł

TCL P79K to budżetowa seria QLED, nastawiona na maksymalną przekątną za minimalne pieniądze. 85-calowy model oferuje panel HVA z, obsługę HDR10/HDR10+/Dolby Vision i procesor AiPQ. Podświetlenie jest klasyczne (Direct LED), więc nie ma tylu stref co droższe miniLED-y, ale obraz nadal jest przyzwoity.

Największy atut? Rozmiar i cena. 3799 zł za 85 cali QLED-a z Google TV, szeroką paletą barw i funkcjami gamingowymi (HDMI 2.1, ALLM i VRR, aczkolwiek tylko do 60 Hz) to propozycja dla tych, którzy chcą kino ścienne do sportu, streamingu i gier, bez obsesji na punkcie perfekcyjnego HDR. To najlepszy wybór dla kogoś, kto przy ograniczonym budżecie chce po prostu jak największy ekran z sensownym obrazem.

Krótkie rekomendacje

Podsumowanie

Black Friday 2025 to wyjątkowa okazja: za 3-4 tys. zł można kupić OLED-a, 75-calowego QD-Mini LED-a albo 75-calowego QLED-a z 4K144. Tanie LED-y 4K schodzą poniżej 1600 zł, a 85-calowe kolosy od TCL i Sony trafiają wreszcie do zasięgu zwykłych entuzjastów.

Klucz jest prosty: najpierw wybierz priorytet - kontrast i czerń (OLED/FALD), rozmiar (75–85 cali) czy gaming 4K120/144 - a dopiero potem markę i system. W tym zestawieniu każdy znajdzie coś dla siebie.

Piotr Grabiec 05.12.2025 14:52

