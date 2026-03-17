Starlink od Muska tanieje w Polsce. Genialne nowe ceny

Ładowanie...

Starlink to internet firmy SpaceX należącej do Muska. Usługa bazuje na tysiącach satelitów orbitujących wokół ziemi, dzięki którym można połączyć się z siecią w miejscach, gdzie nie dociera klasyczna infrastruktura światłowodowa oraz sieć mobilna LTE/5G. Usługa do niedawna kosztowała krocie, dziś nie różni się od klasycznego dostępu do internetu.

Starlink niesamowicie staniał w Polsce. Internet satelitarny najtańszy w historii

Jeszcze kilka lat temu dostęp do internetu satelitarnego stanowił ciekawostkę dla osób z najbardziej zasobnym portfelem. Pojawienia się Starlinka sprawiło, że usługa stała się bardziej przystępna cenowo. Tym razem firma Elona Muska przeszła samą siebie i obniżyła ceny do naprawdę niskich poziomów:

pakiet w domu do 100 Mb/s - 129 zł/mies.;

pakiet w domu do 200 Mb/s - 170 zł/mies.;

pakiet w domu Max z nieograniczoną prędkością - 249 zł oraz bezpłatnym zestawem Mini do korzystania w podróży.

Wszystkie trzy plany oczywiście obejmują dostęp do internetu bez limitów danych tak jak światłowód. Przed zmianami w ofercie do wyboru były dwa abonamenty:

w domu Lite - prędkości 80-200 Mb/s - 149 zł/mies.;

w domu - prędkości do ok. 30 Mb/s - 215 zł/mies.

Wcześniejsze podejście firmy zakładało, że użytkownik musi zakupić zestaw obejmujący antenę i router na własny koszt. Były też promocje zakładające darmowy sprzęt, tyle że w tych ofertach Starlink wymagał umowy z 2-letnim zobowiązaniem. Z kolei nowe pakiety zawierają router w cenie i co najważniejsze, umowa jest bezterminowa.

Dopóki użytkownik opłaca abonament, może korzystać z internetu satelitarnego bez dodatkowych opłat za antenę i router. W momencie anulowania usługi wymagane jest w zwrócenie wynajętego sprzętu Starlink. Wszystkie trzy nowe pakiety wiążą się też z jednorazową opłatą na start, która pokrywa wysyłkę i obsługę - ta wynosi 101 zł.

Internet satelitarny w cenie szybkiego światłowodu?

Internet satelitarny to rozwiązanie idealne dla domów, które są oddalone od cywilizacji i nie dociera do nich internet światłowodowy oraz szybka sieć komórkowa bazująca na LTE lub 5G. W miejscach, gdzie mamy dostęp do tych technologii stosowanie Starlinka jest zatem skrajnie nieopłacalne.

Jeśli nie macie innej możliwości, Starlink będzie jak znalazł. Szczególnie że jego cena to 129 zł/mies. Czyli niewiele więcej niż szybkie połączenia światłowodowe. Jeszcze kilka lat temu za podobne usługi trzeba było zapłacić kilkaset złotych. Coś niesamowitego.

Grafika główna: Karolis Kavolelis + Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

Albert Żurek 17.03.2026 15:49

Ładowanie...