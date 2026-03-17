Starlink od Muska tanieje w Polsce. Genialne nowe ceny

Internet satelitarny Starlink Elona Muska doczekał się ogromnej obniżki cen w Polsce. Dostęp do sieci z kosmosu jeszcze nigdy nie był tak tani.

Albert Żurek
Starlink to internet firmy SpaceX należącej do Muska. Usługa bazuje na tysiącach satelitów orbitujących wokół ziemi, dzięki którym można połączyć się z siecią w miejscach, gdzie nie dociera klasyczna infrastruktura światłowodowa oraz sieć mobilna LTE/5G. Usługa do niedawna kosztowała krocie, dziś nie różni się od klasycznego dostępu do internetu.

Starlink niesamowicie staniał w Polsce. Internet satelitarny najtańszy w historii

Jeszcze kilka lat temu dostęp do internetu satelitarnego stanowił ciekawostkę dla osób z najbardziej zasobnym portfelem. Pojawienia się Starlinka sprawiło, że usługa stała się bardziej przystępna cenowo. Tym razem firma Elona Muska przeszła samą siebie i obniżyła ceny do naprawdę niskich poziomów:

  • pakiet w domu do 100 Mb/s - 129 zł/mies.;
  • pakiet w domu do 200 Mb/s - 170 zł/mies.;
  • pakiet w domu Max z nieograniczoną prędkością - 249 zł oraz bezpłatnym zestawem Mini do korzystania w podróży.

Wszystkie trzy plany oczywiście obejmują dostęp do internetu bez limitów danych tak jak światłowód. Przed zmianami w ofercie do wyboru były dwa abonamenty: 

  • w domu Lite - prędkości 80-200 Mb/s - 149 zł/mies.;
  • w domu - prędkości do ok. 30 Mb/s - 215 zł/mies.

Wcześniejsze podejście firmy zakładało, że użytkownik musi zakupić zestaw obejmujący antenę i router na własny koszt. Były też promocje zakładające darmowy sprzęt, tyle że w tych ofertach Starlink wymagał umowy z 2-letnim zobowiązaniem. Z kolei nowe pakiety zawierają router w cenie i co najważniejsze, umowa jest bezterminowa.

Dopóki użytkownik opłaca abonament, może korzystać z internetu satelitarnego bez dodatkowych opłat za antenę i router. W momencie anulowania usługi wymagane jest w zwrócenie wynajętego sprzętu Starlink. Wszystkie trzy nowe pakiety wiążą się też z jednorazową opłatą na start, która pokrywa wysyłkę i obsługę - ta wynosi 101 zł.

Czytaj też:

Internet satelitarny w cenie szybkiego światłowodu?

Internet satelitarny to rozwiązanie idealne dla domów, które są oddalone od cywilizacji i nie dociera do nich internet światłowodowy oraz szybka sieć komórkowa bazująca na LTE lub 5G. W miejscach, gdzie mamy dostęp do tych technologii stosowanie Starlinka jest zatem skrajnie nieopłacalne.

Jeśli nie macie innej możliwości, Starlink będzie jak znalazł. Szczególnie że jego cena to 129 zł/mies. Czyli niewiele więcej niż szybkie połączenia światłowodowe. Jeszcze kilka lat temu za podobne usługi trzeba było zapłacić kilkaset złotych. Coś niesamowitego. 

Grafika główna: Karolis Kavolelis + Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

17.03.2026 15:49
Tagi: Elon Muskinternet satelitarnypolskaSpaceXStarlink
Najnowsze
15:39
Polskie wojsko ma nową broń. AIRON to sztuczna inteligencja wkurzona na ruskich
Aktualizacja: 2026-03-17T15:39:59+01:00
15:29
Facebook z wielką zmianą. Koniec z tanim kopiuj-wklej, będzie ciekawie
Aktualizacja: 2026-03-17T15:29:36+01:00
15:19
Gothic trafia na smartfony. Tylko te "lepsze", Android zostaje w tyle
Aktualizacja: 2026-03-17T15:19:29+01:00
13:57
Kometa 3I/Atlas ujawniła kolejną tajemnicę. Jej wiek zwala z nóg
Aktualizacja: 2026-03-17T13:57:27+01:00
13:38
Samsung ulepsza kluczowy moduł telefonu. Koniec z denerwującym powtarzaniem
Aktualizacja: 2026-03-17T13:38:57+01:00
13:05
iPhone 16 w cenie iPhone'a 17e. Mam mocny dylemat
Aktualizacja: 2026-03-17T13:05:45+01:00
12:51
InPost wynalazł sklep internetowy z wyszukiwarką. Nikt nie wie po co
Aktualizacja: 2026-03-17T12:51:09+01:00
11:30
W planetoidzie znaleziono komplet DNA. "Kosmos dostarczy przepis na życie"
Aktualizacja: 2026-03-17T11:30:18+01:00
10:27
Kup napój w pociągu i martw się butelką. Absurd systemu kaucyjnego
Aktualizacja: 2026-03-17T10:27:51+01:00
10:09
Amerykański generał zgubił tajne mapy w Polsce. Upił się tak, że dostał wstrząsu mózgu
Aktualizacja: 2026-03-17T10:09:08+01:00
10:00
500 zł różnicy. Co daje + w realme 16 pro?
Aktualizacja: 2026-03-17T10:00:00+01:00
9:34
Nowa funkcja Whatsappa. Nie musisz mieć konta, żeby rozmawiać
Aktualizacja: 2026-03-17T09:34:39+01:00
7:58
Polskie boty to tumany. Nasze modele poległy na testach z języka i kultury polskiej
Aktualizacja: 2026-03-17T07:58:09+01:00
7:00
Samsung szybko uśmiercił ten telefon. Koniec już po 3 miesiącach
Aktualizacja: 2026-03-17T07:00:00+01:00
6:07
PS5 Pro w końcu daje mi frajdę. PSSR 2 robi cuda, a Sony rusza do szarży
Aktualizacja: 2026-03-17T06:07:33+01:00
6:06
Wojsko bierze roboty do służby. "To już nie będą pokazy na niby"
Aktualizacja: 2026-03-17T06:06:04+01:00
6:04
Polska żegna legendarny okręt. "To koniec zimnowojennej epoki"
Aktualizacja: 2026-03-17T06:04:57+01:00
6:03
Rosja przerzuca swoje bombowce. Szykuje się coś grubego
Aktualizacja: 2026-03-17T06:03:47+01:00
22:26
DLSS 5 to masa kontrowersji. Nvidia zmienia gry (i twarze) zamiast je ulepszać
Aktualizacja: 2026-03-16T22:26:06+01:00
22:18
InPost z przełomową funkcją. Zrobisz zakupy w zupełnie nowy sposób
Aktualizacja: 2026-03-16T22:18:03+01:00
