Starlink ulepszony w Polsce. Nigdy wcześniej nie był tak opłacalny

Starlink, czyli usługa internetu satelitarnego została znacząco ulepszona dla klientów w Polsce. Nigdy wcześniej nie był tak opłacalny. Nie trzeba ani kupować, ani wiązać się długą umową.

Albert Żurek
Starlink nowa oferta
Internet z kosmosu Elona Muska w Polsce doczekał się sporej obniżki cen w czerwcu 2025 r. Następnie SpaceX, firma odpowiadająca za usługę z uruchomiła opcję wynajmu anteny do obsługi internetu, jeśli zdecydowaliśmy się wybór pakietu z 12-miesięcznym zobowiązaniem. Teraz jest znacznie lepiej.

Starlink bez opłaty za sprzęt oraz długiej umowy. Tak opłacalnie jeszcze nie było

Starlink informuje użytkowników wiadomością e-mail o zmianach w usłudze. Po pierwsze mówi o prędkościach pobierania, które teraz przekraczają nawet 400 Mb/s. Z perspektywy klienta ważne są jednak także zmiany w działaniu usługi. 

Wcześniej, aby korzystać z Starlinka mogliśmy zakupić antenę na własność: zestaw Mini Kit o wolniejszych transferach, kosztujący ok. 1250 zł i bardziej zaawansowany sprzęt Standard Kit o większym rozmiarze, lepszym WiFi i wyższych transferach za ok. 1500 zł. Jeśli kupiliśmy własny zestaw, mogliśmy korzystać z usługi z rozliczeniem miesięcznym - czyli tak naprawdę w każdym czasie była opcja zrezygnowania z usługi.

Później dodano opcję niewymagającą kupna anteny, ale za to ze zobowiązaniem na 12 mies. Wtedy płaciliśmy wyłącznie za sam abonament, ale jeśli zrezygnowaliśmy z usługi wcześniej, musieliśmy zakupić sprzęt. 

Teraz ani nie ma obowiązku kupna, ani decydowania się na długą umowę. Starlink działa na zasadzie braku wstępnej opłaty za sprzęt oraz braku długoterminowego zobowiązania. W praktyce wygląda to tak, że jeśli zamawiamy internet satelitarny Elona Muska, wybieramy tylko jeden z dwóch planów: w domu Lite za 149 zł/mies. lub w domu za 215 zł/mies. 

Na początku przy zamawianiu musimy zapłacić tylko za wysyłkę sprzętu i obsługę 101 zł. Potem opłata za abonament jest pobierania 30 dni od dostawy lub po aktywacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Dopóki korzystamy z usług Starlink, możemy korzystać z anteny za bez dodatkowych kosztów. Co, jeśli zrezygnujemy? Wtedy musimy zwrócić zestaw w ciągu 30 dni od anulowania usługi lub zapłacić pełną cenę detaliczną za antenę.

Tym sposobem firma Elona Muska znacząco zwiększyła opłacalność swojej usługi. Obowiązek kupna anteny kosztującej ponad 1000 zł mógł zniechęcić wiele osób do korzystania z internetu satelitarnego. W ofertach zwykłych operatorów świadczących internet stacjonarny lub mobilny wynajem routera jest albo za darmo, albo kosztuje symboliczne kilka zł/mies. Opcja wiązania się długą umową na rok również mogła nie być zachęcająca.

Natomiast teraz tak naprawdę oferta nie różni się od zwykłego internetu światłowodowego z umową bezterminową. Na początku musimy zrealizować opłatę aktywacyjną, a potem każdego miesiąca standardowy abonament 149 zł lub 215 zł.

Albert Żurek
14.11.2025 12:29
Tagi: Elon Muskinternet satelitarnySatelityStarlink
