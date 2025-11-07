Światłowód na rok za darmo. Liczymy, co się najbardziej opłaca

Ładowanie...

Ofertę przygotował Play dla klientów, którzy jeszcze nie mają światłowodu operatora. Promocja zakłada wybranie jednej z usług fioletowego operatora: samego internetu domowego, telewizji lub połączenia światłowodu i telewizji. Sprawdźmy, jak to wszystko wygląda cenowo i obliczmy, co się najbardziej opłaci.

Światłowód nawet przez rok za darmo. Przy umowie na dwa lata

Zacznijmy od omówienia promocji na sam światłowód. Przy umowie na dwa lata można odebrać maksymalnie rok usługi za darmo. Liczba gratisowych miesięcy zależy jednak od pakietu, który wybierzemy. Do dyspozycji mamy bowiem:

300 Mb/s - 2 mies. za darmo, potem 70 zł/mies.;

600 Mb/s - 4 mies. za darmo, potem 75 zł/mies.;

1 Gb/s - 6 mies. za darmo, potem 95 zł/mies.;

8 Gb/s - rok za darmo, potem 135 zł/mies.

Przy każdej ofercie jest też widoczna średnia miesięczna cena, biorąca pod uwagę darmowe miesiące usługi. Jeśli mamy usługi komórkowe w Play dla pakietu 300 Mb/s jest to 55 zł/mies., dla 600 Mb/s - 54,17 zł/mies., 1 Gb/s - 63,75 zł/mies., a dla 8 Gb/s - 62,50 zł/mies. Jeśli nie mamy, ceny będą o 10 zł/mies. wyższe.

Które pakiety opłacają się najbardziej? Zdecydowanie 600 Mb/s, w którym cztery pierwsze miesiące są gratis oraz 8 Gb/s. Co prawda w najwyższym planie zwykła, miesięczna opłata przez rok jest o 40 zł wyższa w porównaniu z pakietem 1 Gb/s, ale pakiet nadrabia dodatkowym pół roku za darmo.

Jednak nie wszędzie skorzystamy z 8 Gb/s. Ta usługa wymaga podłączenia do naszego mieszkania lub domu odpowiednio szybkiej infrastruktury. Dlatego osobiście spoglądałbym w stronę wersji 600 Mb/s i 1 Gb/s - najniższa jest skrajnie nieopłacalna.

Światłowód z telewizją i Netflixem też się opłaca. Nieduża dopłata

Promocja obejmuje również plany światłowodu z telewizją w dwóch wersjach:

MAX, czyli klasycznej, z dużą liczbą kanałów;

nowej generacji - mniej kanałów, ale dostęp do serwisów streamingowych;

Dla poszczególnych planów ceny i gratisowe miesiące wyglądają następująco:

300 Mb/s + TV - 2 mies. gratis, potem 115 zł/mies.;

600 Mb/s + TV - 6 mies. gratis, potem 120 zł/mies.;

1 Gb/s + TV - 12 mies. gratis, potem 160 zł/mies.;

8 Gb/s + TV - 12 mies. gratis, potem 200 zł/mies.

Który plan jest najbardziej opłacalny? Średnia cena światłowodu 1 Gb/s z telewizją wynosi 80 zł/mies., gdzie najniższy pakiet 300 Mb/s + telewizja to aż 105,42 zł/mies. Wynika to z faktu dostępnych darmowych miesięcy. W pakiecie 1 Gb/s z telewizją przez cały okres trwania umowy zapłacimy zatem 1920 zł, a w wersji 300 Mb/s - aż 2320 zł.

Albert Żurek 07.11.2025 11:37

