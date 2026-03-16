Operator ułatwia ofertę na kartę. Przestaniesz wychodzić z domu

Najwięksi operatorzy w kraju pozwalają kupować i rejestrować numery za pośrednictwem internetu, aby maksymalnie ułatwić sprawę. Do stawki dołącza T-Mobile, który od teraz pozwala skorzystać z usług na kartę całkowicie online. Bez kurierów, fizycznych umów.

T-Mobile uruchamia kupno startera oferty na kartę online

Magentowy operator poinformował, że wystartował ze sprzedażą oferty na kartę w kanale online. W rozwiązaniu zrezygnowano z papierowych umów i obowiązku udania się w punkt rejestracji numerów na kartę. Proces jest naprawdę prosty, w tym celu należy:

uruchomić stronę internetową T-Mobile na kartę i znaleźć ofertę online;

wybrać przeniesienie dotychczasowego numeru (Przynieś numer) lub nowego (Kup online);

wprowadzić wymagane dane, potwierdzić tożsamość;

wybrać kartę eSIM lub fizyczną SIM;

potwierdzić zamówienie i zapłacić;

aktywować profil eSIM lub poczekać na kuriera.

Aktywacja w pełni online jest możliwa wyłącznie, gdy klient zdecyduje się na elektroniczną wersję karty SIM oraz płatność online. Potwierdzenie tożsamości też odbywa się przez internet. Jeśli wszystko zostanie skonfigurowane poprawnie, klient może przejść do konfiguracji i aktywacji eSIM na swoim telefonie - o ile korzysta się z urządzenia wspierającego tę technologię.

Oferta na kartę online w pakiecie GO! XL w pierwszym miesiącu kosztuje 20 zł. Tu jest jednak haczyk, ponieważ kolejny miesiąc kosztuje 50 zł na 30 dni. W ramach usług klient dostaje 200 GB podstawowego internetu w kraju, 17,19 GB w UE oraz dodatkowe 9999 GB do wykorzystania przez rok w 12 paczkach (833,25 GB co miesiąc). To dość wysoka cena jak na ofertę na kartę - przyzwyczailiśmy się jednak do tanich pakietów za ok. 30 zł.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie ku zmienieniu pakietu na niższy, jeśli tylko aktywujemy wcześniejszą usługę w pełni online. Oferta na kartę ma to do siebie, że nie wiąże się z długimi zobowiązaniami. W dowolnym momencie można zmienić pakiet na niższy np. GO! M za 35 zł z 40 GB internetu w kraju z dodatkowymi paczkami 200 GB przez rok.

To niesamowite, że dziś tak naprawdę bez wychodzenia z domu i podpisywania papierowych umów można załatwić ofertę na kartę. Rozwiązanie jest przydatne szczególnie w awaryjnych i nagłych sytuacjach, gdzie potrzebujemy np. dokupić dużą paczkę internetu. Zazwyczaj takie rozwiązanie może się bardziej opłacać niż np. bonusowe usługi pakietów internetowych w kraju czy za granicą w UE.

Albert Żurek 16.03.2026 13:42

