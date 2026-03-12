Orange zmienia ważną zasadę w ofercie na kartę. Koniec irytującego problemu

Ładowanie...

Poprawki dotyczą usługi "Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB". Jeśli udało wam się zapamiętać tę nazwę, gratulacje. Teraz zostaje ona skrócona do: "Bez limitu do wszystkich + pakiet GB". Jednak ważniejsza od nazwy jest nowa zasada działania. Pomoże zapominalskim, którym zdarza się nie doładować konta.

REKLAMA

Orange ulepsza ofertę na kartę. Już nie zostaniesz bez internetu

Oferta na kartę to tzw. prepaid. Aby z niej skorzystać, należy najpierw doładować konto określoną sumą i dopiero wtedy można aktywować pakiet. W abonamencie (tzw. postpaid) działa to odwrotnie - korzystamy z usług przez cały miesiąc, a rachunek płacimy dopiero na koniec.

W ofercie na kartę trzeba więc pamiętać o regularnych doładowaniach. Co się dzieje, gdy o tym zapomnimy? Najczęściej cykliczna usługa nie może się odnowić, przez co tracimy dostęp do usług. Nawet jeśli brakuje nam kilku złotych, bo np. źle obliczyliśmy sumę doładowań na kilka miesięcy.

SPRAWDŹ OFERTĘ Orange na kartę Orange

Od teraz oferta na kartę Orange działa inaczej: jeśli klient nie będzie miał wystarczających środków na koncie, usługa uruchomi lub odnowi się, ale na krótszy czas i z pomniejszoną paczką gigabajtów. System wykorzysta do tego wszystkie dostępne środki na koncie. Przykładowo: jeśli twój pakiet kosztuje 35 zł miesięcznie i gwarantuje 25 GB dni, a na koncie masz tylko11,20 zł, usługa odnowi się na 10 dni z pakietem internetu 8 GB.

Orange potwierdza przy tym, że niepełne środki (np. 20 gr) zaokrągli do pełnej złotówki, a dane do pełnego gigabajta. Zamiast dodawać 7,5 GB, otrzymamy pełne 8 GB. Druga sprawa to zmiana terminu odnowienia usługi. Orange już nie będzie próbować odnowić pakietu trzy dni wcześniej tak jak było wcześniej, tylko w ostatnim dniu ważności pakietu.

Czytaj też:

Zmiana na ogromny plus - to nowy sposób ochrony środków na koncie

Decyzja Orange realnie ulepsza ofertę na kartę. Nie debetuje konta, zapewnia ciągłość korzystania z usług - połączeń, SMS-ów czy internetu, a także chroni klienta przed wykorzystaniem środków poza pakietami. Jeśli usługa nie może się odnowić, w ofercie na kartę do połączeń czy internetu bazuje się na złotówkach dostępnych na koncie.

REKLAMA

Korzystanie bez pakietu z nielimitowanymi usługami i określoną paczką danych jest skrajnie nieopłacalne. Nowy mechanizm Orange to proste i skuteczne rozwiązanie, które po prostu warto docenić.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 12.03.2026 15:27

Ładowanie...