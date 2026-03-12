Whatsappa od dziś zainstalują także dzieci. Ale jest haczyk

Ładowanie...

Whatsapp właśnie otworzył się na młodszych użytkowników. Komunikator należący do Mety oficjalnie ogłosił wprowadzenie kont zarządzanych przez rodziców, które pozwolą korzystać z aplikacji dzieciom poniżej 13. roku życia - choć tylko pod ścisłym nadzorem dorosłych.

Konto dla dziecka, ale pod kontrolą rodzica. Whatsapp luzuje dotychczasowe zasady

Do tej pory regulamin WhatsApp jasno określał minimalny wiek użytkownika na 13 lat. Teraz firma wprowadza wyjątek: dzieci w wieku około 9-12 lat będą mogły korzystać z komunikatora, jeśli konto zostanie skonfigurowane przez rodzica lub opiekuna i będzie przez niego kontrolowane. To rozwiązanie nazwano kontami zarządzanymi przez rodziców (parent-managed accounts). By je założyć, podczas konfiguracji opiekun musi połączyć własny telefon z urządzeniem dziecka, potwierdzając ustawienia m.in. za pomocą kodu QR.

Po aktywacji rodzic otrzymuje szeroki zestaw narzędzi kontrolnych. Może zdecydować, kto może kontaktować się z dzieckiem, do jakich grup może ono dołączać, a także zarządzać ustawieniami prywatności i sprawdzać prośby o wiadomości od nieznanych osób. Domyślnie młody użytkownik może rozmawiać tylko z osobami zapisanymi w kontaktach. Jeśli dziecko doda nową osobę, rodzic zostanie o tym powiadomiony. Wiadomości od nieznanych numerów trafiają natomiast do specjalnego folderu z prośbami, który można odblokować tylko przy użyciu kodu PIN ustawionego przez opiekuna.

Whatsapp dla dzieci to de facto Whatsapp Lite

Konta dla młodszych użytkowników mają także wyraźnie ograniczone funkcje. Dzieci mogą korzystać wyłącznie z podstawowych funkcji komunikatora, czyli rozmów i wiadomości. Nie będą mieć dostępu m.in. do kanałów, funkcji Status czy narzędzi sztucznej inteligencji. Nie mogą też samodzielnie tworzyć grup - mogą jedynie dołączać do tych, które zatwierdzi rodzic.

Dodatkowo komunikator automatycznie zwiększa poziom ochrony. Połączenia od nieznanych numerów można wyciszyć, a zdjęcia od nieznanych kontaktów są domyślnie rozmywane. W aplikacji pojawiają się także komunikaty informujące dziecko o potencjalnie podejrzanych wiadomościach.

Wszystkie ustawienia kontroli rodzicielskiej są chronione sześciocyfrowym kodem PIN. Dzięki temu tylko rodzic lub opiekun może zmieniać konfigurację konta.

Opiekunowie mogą również włączyć dodatkowe alerty dotyczące aktywności dziecka. Powiadomienia mogą pojawiać się np. gdy młody użytkownik zmieni zdjęcie profilowe, dołączy do grupy, dostanie zaproszenie do czatu albo usunie kontakt.

Nadal obowiązuje granica 13 lat

Firma podkreśla, że standardowe konto w komunikatorze nadal wymaga ukończenia 13 lat. Nowe rozwiązanie jest wyjątkiem wprowadzonym z myślą o rodzinach, które chcą korzystać z aplikacji do komunikacji z młodszymi dziećmi. Według przekazu Mety to odpowiedź na sygnały od rodziców, którzy coraz częściej kupują smartfony dzieciom w wieku szkolnym i chcą utrzymywać z nimi kontakt właśnie przez WhatsApp.

Nowe konta dla dzieci są dopiero wdrażane i początkowo pojawią się tylko w wybranych regionach. Meta zapowiada, że pełna dostępność funkcji może zająć kilka miesięcy.

Malwina Kuśmierek 12.03.2026 11:30

