REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Ważna aktualizacja Windowsa 11. Tym razem nie wysadzi komputera

Microsoft wydał marcową aktualizację Windows 11. Uaktualnienie przynosi mnóstwo przydatnych ulepszeń. Jest obowiązkowe, więc nie unikniesz instalacji.

Albert Żurek
Windows 11 aktualizacja
REKLAMA

Twórcy systemu przyzwyczaili nas, że w drugi wtorek miesiąca otrzymujemy kolejną aktualizację. Tym razem do dostępna do pobrania jest KB5079473 dla obu systemów: Windows 11 24H2 oraz 25H2 (kompilacje 26200.8037 i 26100.8037). Warto zainstalować, ponieważ oprogramowanie wnosi mnóstwo zmian.

REKLAMA

Windows 11 z aktualizacją z marca 2026 już tu jest

Lista zmian marcowego uaktualnienia jest całkiem pokaźna. Zawiera bowiem ważne poprawki zabezpieczeń (ponad 80) oraz inne przydatne zmiany w systemie Microsoftu. Wiele z nich bezpośrednio wpływa na działanie Windowsa 11.

Pierwsza ze zmian dotyczy eksploratora plików, który po zainstalowaniu uaktualnienia ma być bardziej niezawodny niż wcześniej. W praktyce jeśli wykorzystamy paska wyszukiwania plików w celu przeszukania danych z Tego komputera lub wielu dysków system powinien szybciej skanować i wyświetlać interesujące nas pliki. Od lat sam mam problem z użytecznością tego działania - nie dość, że działało wolno, to jeszcze pokazuje dane, których nie potrzebujemy. Teraz może będzie lepiej.

Ulepszono też menedżer obrazów systemu Windows. Aktualizacja zwiększa bezpieczeństwo, sprawiając, że okno dialogowe z ostrzeżeniem potwierdzającym, czy instalowany plik pochodzi zaufanego źródła będzie pojawiać się znacznie częściej.

Aktualizacja wpływa na działanie Windows Defender. Nowa wersja usprawnia sposób, w jaki funkcja kontroli aplikacji Windows Defender obsługuje zasady listy dozwolonych obiektów. Wcześniej te były blokowane, gdy zasady zabezpieczeń punktów końcowych były ustawione na wyższym poziomie niż zasady listy dozwolonych obiektów. Czyli w praktyce Windows Defender powinien być nieco niezawodniejszy.

Spora zmiana dotyczy także bezpiecznego rozruchu Windows. Od marcowej aktualizacji, uaktualnienia systemu mają zawierać dodatkowe dane o urządzeniach o wysokim poziomie wiarygodności. Tym sposobem gigant ulepsza kwestię automatycznego otrzymywania nowych certyfikatów bezpiecznego rozruchu. 

Najnowsza wersja również wprowadza ulepszenia, które wprowadzono już w lutym 2026 r. za sprawą nieobowiązkowe aktualizacji systemu. Jednym z nich jest m.in. wbudowany w pasek zadań test szybkości sieci, który uruchamia domyślną przeglądarkę i sprawdza stan połączenia z internetem, a także nowe emoji. 

Czytaj też:

Czy jeśli zainstaluję aktualizację komputer nie zamieni się w cegłę?

Ostatnie wtorkowe comiesięczne aktualizacje oprócz nowych funkcji przynosiły także mnóstwo problemów z działaniem komputerów. Jedne były pomniejsze, a inne realnie wpływały na działanie oprogramowania. Microsoft twierdzi, że tym razem uaktualnienie nie zawiera żadnych błędów. Gigant zadeklarował, że w 2026 r. będzie stawiał na jakość oprogramowania, ograniczają nowości. Oby tak było. 

REKLAMA
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Obrazek główny: Wirestock Creators / Shutterstock.

REKLAMA
Albert Żurek
11.03.2026 16:42
Tagi: aktualizacjaWindowsWindows 11
Najnowsze
15:55
Messenger i Facebook z potężną zmianą. Już się nie nabierzesz
Aktualizacja: 2026-03-11T15:55:46+01:00
15:35
Rusza pociąg "Nieśpieszny". Kolej mówi, jak będzie wyglądać podróż w czasie
Aktualizacja: 2026-03-11T15:35:38+01:00
15:03
Słuchawki bezprzewodowe dobre jak przewodowe. Idzie wielka zmiana
Aktualizacja: 2026-03-11T15:03:48+01:00
14:21
Szycha Asusa boi się Macbooka Neo. "To szok dla całego rynku"
Aktualizacja: 2026-03-11T14:21:24+01:00
13:39
Galaxy S26 już w sklepach. Samsung zaskoczył i... znacząco obniżył ceny
Aktualizacja: 2026-03-11T13:39:12+01:00
13:24
Konkurs Nagroda Jamesa Dysona ruszył. Młodzi wynalazcy, czas na was
Aktualizacja: 2026-03-11T13:24:44+01:00
12:14
Wywozi butelki z Polski, bo za granicą płacą więcej. Migracja kaucyjna ruszyła
Aktualizacja: 2026-03-11T12:14:57+01:00
11:32
Oppo i OnePlus podnoszą ceny. Budżetowa półka zaczyna pękać
Aktualizacja: 2026-03-11T11:32:16+01:00
10:33
YouTube ma bat na oszustów. "Elon Musk" nie sprzeda ci już inwestycji
Aktualizacja: 2026-03-11T10:33:12+01:00
9:21
Wieżowiec-symbol z PRL-u idzie pod buldożer. Bronią go jak tylko się da
Aktualizacja: 2026-03-11T09:21:58+01:00
8:29
Mamy następcę Facebooka... dla botów. Zuckerberg kupił ich plany
Aktualizacja: 2026-03-11T08:29:13+01:00
8:00
MacBook Neo rozebrany. To w zasadzie bateria z ekranem
Aktualizacja: 2026-03-11T08:00:43+01:00
7:24
Co tam paliwo, wzrasta cena V-Bucksów. Połowa świata przerażona, druga nie wie co to
Aktualizacja: 2026-03-11T07:24:19+01:00
6:45
ChatGPT z najciekawszą nowością od miesięcy. Funkcja szybko stanie się normą
Aktualizacja: 2026-03-11T06:45:00+01:00
6:34
Poczta w Windows zadziała bez sieci. Microsoft wreszcie się ogarnął
Aktualizacja: 2026-03-11T06:34:00+01:00
6:23
"Tani" GeForce RTX 5050 z 9 GB pamięci. Karta to cebulowy eksperyment
Aktualizacja: 2026-03-11T06:23:00+01:00
6:12
Loewe wycenia telewizor 32 cale na 6500 zł. Ten absurd ma ukryty sens
Aktualizacja: 2026-03-11T06:12:00+01:00
6:01
Transport sondy Smile to majstersztyk. Rejs jak z filmu sci-fi
Aktualizacja: 2026-03-11T06:01:00+01:00
20:03
Nintendo Switch 2 w świetnej cenie. Gracze rzucili się na promocję
Aktualizacja: 2026-03-10T20:03:37+01:00
19:10
Operatorzy się dogadali. Połączysz się z dowolną siecią
Aktualizacja: 2026-03-10T19:10:13+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA