Rusza pociąg "Nieśpieszny". Kolej mówi, jak będzie wyglądać podróż w czasie

W jednym z moich ulubionych odcinków "Miodowych lat" – choć prawdę mówiąc, tak zaczynają się moje opowieści o ponad 90 epizodach tego serialu – Karol z Tadziem ruszają do Karpacza. Wyprawa ekscytuje ich tak bardzo, że jeszcze przed wyjazdem kupują zabawne gadżety, by robić psikusy kolegom z Klubu Sierżanta. Jednym z takich przedmiotów są magiczne kajdanki, które mają rozpiąć się po wypowiedzeniu magicznego słowa. Tadeusz Norek chce pokazać przyjacielowi sztuczkę, więc będąc już w wagonie z kuszetką obaj splątują się obrączką. Szybko okazuje się, że czar nie działa. Mimo rozkazu kajdan nie puszcza, a zabawka to wielki kit wciśnięty przez oszusta. Co gorsza – Tadzik nie ma klucza, żony, jak wydaje się Karolowi, mylą peron i cała wyczekiwana podróż mocno się komplikuje.

Może niekoniecznie w takich warunkach chciałbym podróżować, ale biła z tego odcinka radość przed wielką podróżą i szansą na wypoczynek w wygodnej kuszetce. Nie załapałem się na długie wyprawy, choć akurat jeszcze dobrze kojarzę przedziałowe wagony z zapadającymi się kanapami. Nie mam prawa tego pamiętać, ale zgaduję, że były naprawdę wygodne.

Jeżeli marzy wam się podobna wyprawa w góry – minus przykuwanie się kajdankami i gubienie bliskich osób na dworcu – to dobrze się składa, bo pociąg "Nieśpieszny" od PKP Intercity już w kwietniu wyjedzie na tory. Przewoźnik niedawno zdradził pierwsze szczegóły, ale ciągle nie wiedzieliśmy, jak pojedzie historyczny skład.

Rozkład jazdy "Nieśpiesznego" – ze stolicy w Tatry jak za dawnych lat

"Nieśpieszny" w premierowy kurs wyjedzie 17 kwietnia ze stacji Warszawa Główna. "Góral" w drodze do Zakopanego zatrzyma się na następujących stacjach:

Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Oświęcim - Czechowice Dziedzice - Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Sucha Beskidzka Zamek - Chabówka – Zakopane

Zaplanowana lokomotywa to EP07-442.

A oto kolejne podróże "Nieśpiesznego" szykowane na ten kwietniowy weekend:

18.04.2026 pociąg nr 33162 „OSCYPEK” - Zakopane – Chabówka. Zaplanowana lokomotywa EP07-442

18.04.2026 pociąg nr 33160/1 „OSCYPEK” - Chabówka - Wadowice - Bielsko Biała Gł. - Czechowice Dziedzice - Oświęcim - Kraków Płaszów - Nowy Targ - Zakopane. Zaplanowana lokomotywa EP07-442

19.04.2026 pociąg nr 31140/1 „SAWA” - Zakopane - Chabówka - Skawina - Zator Park Rozrywki - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Zawiercie - Warszawa Zachodnia - Warszawa Centralna - Warszawa Wschodnia. Zaplanowana lokomotywa EP07-442.

Bilety, jak zapowiada PKP Intercity, już wkrótce w sprzedaży. Zapewne wtedy poznamy też szczegółowy, godzinowy rozkład jazdy. Na pewno nie ma co liczyć na ściganie się o czas z Pendolino, bo myślą przewodnią jest odkrywanie kraju w "spokojnym rytmie".

"Nieśpieszny" kursować ma po całej Polsce

Nie trzeba jechać od razu do Warszawy, choć taki piątkowy wyjazd ze stolicy w Tatry, a powrót w niedzielę jest na pewno kuszący. Z wcześniej udostępnionej mapy wynika, że historyczne lokomotywy i wagony pojadą niemal po całej Polsce. Z komentarzy udzielonych na Facebooku wynika, że "Nieśpieszny" np. do Bydgoszczy dojedzie w lipcu, a Łódź odwiedzi w najbliższych miesiącach nawet kilka razy.

Atrakcją będzie nie tylko sama podróż, ale też obserwowanie pojazdu w ruchu. Warto będzie wybrać się na dworzec albo gdzieś na trasę, by podziwiać historyczne składy.

Nieśpieszny to lokomotywy w historycznych barwach oraz klasyczne wagony z oryginalnym wyposażeniem z lat 80. Będą to klasyczne, oliwkowe wagony 1. i 2. klasy (112Ag, 111Ag, 111As, 110Ac, 609A), oferujące ok. 200 miejsc siedzących w każdym kursie. "Pieczołowitą rewitalizację przeprowadziła spółka PKP Intercity Remtrak w zakładach w Idzikowicach i Warszawie, łącząc historyczny charakter z komfortem ówczesnych podróży" – jak opisywał przewoźnik.

- Uruchomienie pociągu Nieśpieszny jest jednym z elementów obchodów 25-lecia spółki PKP Intercity. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza jako przewoźnik przeszliśmy znaczącą transformację, oferując coraz szybsze połączenia i wyższy standard podróży. Jubileusz to okazja, by przypomnieć pasażerom klimat dawnych przejazdów i pokazać, jak bardzo zmieniła się kolej w Polsce na przestrzeni lat - podkreślił Adam Wawrzyniak, członek zarządu PKP Intercity S.A.

Klimat zachowany będzie za sprawą odrestaurowanych wnętrz, wagonów i ciągnącej je lokomotywy, ale swoją cegiełkę dołoży też Wars. PKP Intercity zapowiedziało, że w wagonie barowym typu 113A królować będzie menu inspirowane dawnymi podróżami. "Tradycyjne dania kuchni polskiej i napoje przywołujące smak minionych dekad dopełnią atmosferę tej wyjątkowej wyprawy" – podsycono apetyt. Ciekawe, co to może być: fasolka po bretońsku, bigos, lemoniady i kompot?

Oby pogoda dopisała, bo taka leniwa podróż w starym stylu może być naprawdę atrakcją. Jasne, fajnie jest móc wyskoczyć w góry czy nad morze w krótkim czasie – a dziś współczesne pociągi coraz częściej to oferują – ale odskocznia w postaci wyjątkowej podróży również jest intrygująca.

Zdjęcie główne: ulafek76 / Shutterstock.com

Adam Bednarek 11.03.2026 15:35

