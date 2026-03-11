Galaxy S26 już w sklepach. Samsung zaskoczył i... znacząco obniżył ceny

Ładowanie...

Przez ostatnie dwa tygodnie producent prowadził przedsprzedaż nowych modeli. Od 11 marca urządzenia są dostępne w standardowej ofercie na półkach sklepowych największych sieci elektromarketów (i nie tylko). Jeśli nie zdążyliście na ofertę przedsprzedażową, mam dobrą wiadomość.

Samsung Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra już w regularnej sprzedaży. Jest taniej

W ramach przedsprzedaży seria Galaxy S26 zakładała możliwość zakupu wyższej wersji pamięciowej w niższej cenie. Czyli wariant 512 GB kosztował tyle co 256 GB, a 1-terabajtowa wersja S26 Ultra była dostępna w cenie 512 GB. Oznaczało to, że kupno wariantu 256 GB było skrajnie nieopłacalne.

Wraz ze startem regularnej sprzedaży Samsung zrezygnował z promocji. Ci, którzy kupili urządzenie w przedsprzedaży podjęli możliwie najlepszy krok, ponieważ zaoszczędzili nawet 900 zł. Koreański producent jednak uruchomił teraz inną promocję i znacząco przecenił pośrednie modele wyposażone w 512 GB pamięci na dane. Dotyczy to wszystkich modeli:

Samsung Galaxy S26 512 GB - 4949 zł, było 5399 zł;

Samsung Galaxy S26+ 512 GB - 6049 zł, było 6499 zł;

Samsung Galaxy S26 Ultra 512 GB - 6949 zł, było 7399 zł.

We wszystkich przypadkach mówimy zatem o przecenie na poziomie 450 zł. Nowa promocja nie jest zatem tak opłacalna, jak oferta w przedsprzedaży. Mimo wszystko Samsung postanowił obniżyć regularne ceny urządzeń, więc wyższe wersje pamięciowe stały się znacznie korzystniejsze.

Tak ceny wersji 512 GB prezentują się na tle podstawowych wariantów 256 GB:

Samsung Galaxy S26 256 GB - 4499 zł,

Samsung Galaxy S26+ 256 GB - 5599 zł,

Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB - 6499 zł.

Gdyby Samsung zdecydował się na pozostawienie wcześniejszych cen, podwojenie pamięci oznaczałoby dopłatę 900 zł. Teraz jest to 450 zł. Jeśli chcecie zapłacić możliwie najmniej za nowe Galaxy S26 wciąż bardziej opłacalne będą wersje 256 GB.

Samsung Galaxy S26 Ultra najpopularniejszym modelem z serii

Samsung poinformował, że seria Galaxy S26 cieszyła się ogromnym wzrostem liczby zamówień w przedsprzedaży. Klienci rzucili się na model S26 Ultra, który stanowił 70 proc. sprzedaży. W samej Europie ten model sprzedał się 20 proc. lepiej niż zeszłoroczny Galaxy S25 Ultra. Najwyższa wersja może pochwalić się największymi zmianami względem poprzednika: jest to np. nowy ekran z funkcją prywatności.

Albert Żurek 11.03.2026 13:39

