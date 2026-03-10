Nintendo Switch 2 w świetnej cenie. Gracze rzucili się na promocję

Ładowanie...

Nintendo Switch 2 trafiła do promocji Media Expert. Najnowszą konsolę Japończyków kupimy zauważalnie taniej. Szczególnie jeśli porównamy cenę startową urządzenia, która w Polsce wynosiła 2199 zł. To aż 400 zł taniej!

Nintendo Switch 2 w świetnej promocji sklepu Media Expert

W ramach wyprzedaży Media Expert Days, Nintendo Switch 2 jest dostępny w cenie 1799 zł. Najniższą cena z 30 dni przed obniżką wynosi 1859,99 zł, więc jesteśmy w stanie zaoszczędzić 61 zł. W innych popularnych sklepach z elektroniką sprzęt kosztuje 60 zł więcej, więc mówimy o obecnie najtańszej ofercie wśród polskich sprzedawców.

Aby uzyskać taką cenę, należy skorzystać z kodu rabatowego MEDAYS-03. W tym celu należy kliknąć przycisk zastosuj kod tuż przed przejściem do zamówienia. Promocja jest czasowa - obowiązuje tylko do 11 marca do godz. 23:59. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami.

Sklep gwarantuje darmową dostawę na adres oraz do automatów. Omawiana oferta zawiera wyłącznie konsolę Nintendo Switch 2. Nie znajdziemy tu bowiem żadnych dodatkowych gier ani akcesoriów. Cena 1799 zł jest szczególnie atrakcyjna patrząc na bazową wycenę konsoli.

Switch 2 zadebiutował w Polsce niespełna rok temu i wtedy wersja bez gry kosztowała 2199 zł. Oznacza to, że w ciągu kilkunastu miesięcy sprzęt staniał aż 400 zł. 1799 zł nie jest oczywiście regularną ceną. W innych sieciach sprzedaży sprzęt kosztuje ok. 60 zł więcej - za wersję bez gry należy zapłacić 1859 zł.

Czy to się opłaca? Jeszcze jak

Switch 2 to obecnie najnowsza i najbardziej zaawansowana konsola Nintendo. Sprzęt obsługuje wszystkie nowe gry - np. najnowsze Pokemony Pokopia (które wydano w fizycznej wersji) czy nadchodzące Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Jednocześnie jest w stanie uruchomić produkcje stworzone z myślą o wcześniejszej generacji Switcha.

Nie oczekuje się, aby Nintendo w najbliższym czasie odświeżyło Switcha. Wersja OLED jest spodziewana dopiero za kilka lat, a więc nie macie powodu do martwienia się, że niebawem sprzęt zostanie zastąpiony przez lepszy. W urządzeniu znajdziemy 7,9-calowy ekran LCD 120 Hz, 8-rdzeniowy procesor z układem graficznym NVIDIA Ampere, 12 GB pamięci operacyjnej i 256 GB wbudowanej przestrzeni na dane.

Domyślną pamięć można rozszerzyć o kartę microSD Express nawet do 2 TB. To obecnie najbardziej rozsądna konsola przenośna dla tych, którzy nie chcą grać w gry z Windowsa.

Albert Żurek 10.03.2026 20:03

