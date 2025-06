Opinia o Nintendo Switch 2 po dniu z konsolą: Nintendo wydygane

Wspomniane The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zyskało zupełnie nową głębię, dzięki ulepszającej aktualizacji. Ostrość, klarowność, dynamizm – wszystko podkręcono. Z kolei Mario Kart World, chociaż nie powala grafiką, imponuje otwartym światem oraz aż 16 graczami jednocześnie biorącymi udział w wyścigu. No i nasz polski Cyberpunk 2077! Fakt, że gra działa na Switchu 2 z ulepszeniami otwartego świata, policji oraz pościgów to mały cud technologiczny.