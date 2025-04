Grałem w Cyberpunk 2077 na Nintendo Switch 2 i muszę wam o tym opowiedzieć

Największa graficzna zaleta portu na urządzenie Nintendo to dla mnie brak wyraźnego efektu pop-up podczas zwiedzania pełnego detali świata. Nie ma samochodów pojawiających się znikąd i ludzi materializujących się na moich oczach. Wszystko zdaje się działać jak powinno, czy to podczas jazdy motocyklem, czy spaceru z giwerą w łapie. Za to największa wada to ograniczenie cieni. Jest ich malutko, braki widać zwłaszcza na modelach postaci, przez co wypadają mniej naturalnie. Brakuje im głębi wynikającej z gry światłocieni. Trochę jakbyśmy odpalili CP2077 na PC z komunii.