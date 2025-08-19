/
Oto POCO M7. Na ten telefon wydasz niecałe 800+ 

Xiaomi wprowadziło do polski POCO M7, który wygląda na kandydata na najlepszego taniego smartfona dla dziecka. Jeśli kupisz go za 800+, w kieszeni zostanie jeszcze trochę środków.

Albert Żurek
Xiaomi POCO M7
POCO M7 nie jest jednak kolejnym typowym tanim smartfonem. Wyróżnia go obecność akumulatora węglowo-krzemowego o ponadprzeciętnej pojemności. W telefonach za ok. 500 zł takiej baterii jeszcze nie było - dotychczas technologia akumulatora węglowo-krzemowego była zarezerwowana dla najdroższych smartfonów.

POCO M7 już jest w Polsce. Akumulator 7000 mAh za 549 zł

Zacznijmy od najważniejszego - ceny. Smartfona możecie kupić w dwóch wersjach pamięciowych. Na start z okazji premiery został przeceniony o 150 zł i kosztuje:

  • POCO M7 6/128 GB - 549 zł (zamiast 699 zł);
  • POCO M7 8/256 GB - 649 zł (zamiast 799 zł).

Sprzęt wygląda na propozycję dla tych, którzy szukają czegoś naprawdę taniego, albo chcą kupić smartfon dla dziecka. Tak się składa, że płacąc z 800+ zostanie wam jeszcze 251 zł, jeśli wybierzecie tańszy wariant z podstawową pamięcią. W tej cenie sprzęt jest naprawdę dobrze wyposażony:

  • ekran: 6,9 cala, LCD, rozdzielczość 2340 x 1080 pikseli, odświeżanie 144 Hz z 9-stopniową regulacją dostosowującą się do wyświetlanych treści
  • procesor: Snapdragon 685 (wersja 4G);
  • akumulator: 7000 mAh, ładowanie przewodowe 33 W;
  • pamięć operacyjna: 6 lub 8 GB LPDDR4X;
  • pamięć wewnętrzna: 128 lub 256 GB UFS 2.2, możliwość rozszerzenia o kartę microSD do 2 TB;
  • aparat główny: 50 Mpix;
  • aparat przedni: 8 Mpix;
  • system: Android 15, HyperOS 2.0;
  • łączności: 4G, Bluetooth 5.0, WiFi 5;
  • masa: 224 g;
  • wymiary: 171,08 x 82,05 x 8,55 mm.

Najbardziej interesująca jest kwestia zastosowania akumulatora 7000 mAh. Producent twierdzi, że powinien zapewnić nawet do dwóch dni pracy na jednym ładowaniu. W standardowych smartfonach w cenie ok. 500 zł znajdziemy jednostki o pojemnościach ok. 5000 mAh. Akumulatory 6000-7000 mAh wcześniej były spotykane głównie w najdroższych modelach takich jak realme GT 7 kosztujących ponad 3000 zł. Ten akumulator ma zachować 80 proc. oryginalnej pojemności (5600 mAh) po 1600 cyklach ładowania. 

Xiaomi daje to za ułamek ceny. Ładowanie nie jest najszybsze - to tylko 33 W realizowane przewodowo. Większość osób i tak ładuje smartfon w nocy, więc wsparcie trochę wolniejszego ładowania nie powinno stanowić problemu. Co z wydajnością? To przecież telefon stworzony dla graczy. Snapdragon 685 zastosowany w środku nijak ma się do najlepszych układów typu Snapdragona 8 Elite, ale musimy pamiętać, że POCO M7 to smartfon za ok. 500 zł.

Wydajność omawianego modelu powinna być w zupełności wystarczająca i pozwoli na grę w średnich detalach przy dobrej płynności obrazu. W codziennym użytkowaniu również powinno być podobnie - taki procesor zapewnia niezłą wydajność w codziennych aplikacjach. W smartfonie znajdziemy też przydatną funkcję rozszerzenia pamięci operacyjnej do 12 lub 16 GB (dodatkowe wirtualne 6 GB lub 8 GB w zależności od wersji).

Xiaomi
POCO M7 6/128 GB - 549 zł
Xiaomi

Ciekawą opcją w POCO M7 jest też odporność na trudne warunki. Smartfon domyślnie jest wodoszczelny i pyłoszczelny, co potwierdza standard IP64. Elektronika zazwyczaj nie lubi się z niskimi temperaturami, ale ten telefon w -20°C ma działać nawet do 7 godzin połączeń. iPhone w takiej temperaturze wyłączyłby się najprawdopodobniej po ok. godzinie.  W cenie 549 zł POCO M7 to naprawdę ciekawy wybór.

19.08.2025 10:00
