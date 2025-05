Tak wygląda przyszłość telefonów? Smartfon z ogromną baterią, który nie jest cegłą

W popularnych sklepach z elektroniką znajdziemy masę urządzeń oferujących baterie typu 8000, 9000 czy 10000 mAh. Natomiast są to smartfony typu Rugged, czyli wzmocnione, stworzone dla użytkowników wymagających od swojego telefonu większej trwałości na upadki, zalania i trudne warunki pogodowe. Tego typu urządzenia najczęściej ważą ok. 300-350 g i mierzą ok. 16-20 mm grubości.