Przez kilka dni byłem seniorem. Miałem technologiczne pralinki

Każdy z nich przychodzi w pudełku, które kojarzy się z pudełkiem czekoladek. Nietypowy kształt opakowania jest nieprzypadkowy. W środku znajdują się stacje do ładowania, dzięki której starsi ludzie nie będą mieć problemu z kablami do ładowania i dopasowywaniem ich do telefonu. Wystarczy włożyć do niej telefon i ładowanie rozpocznie się samo. Dodatkowo w dwóch modelach - myPhone Bueno LTE i Harmony LTE stacja ładowania wyposażona jest w przycisk do znajdowania telefonu. Gdy go naciśniecie, to telefon zacznie grać melodię oraz wyświetli uroczy napis: tutaj jestem. Proste i praktyczne rozwiązanie, które pozwala na odnalezienie telefonu nawet ze sporej odległości. Jeżeli myślicie, że to wymysł, to jesteście w błędzie - moja babcia ma notorycznie z tym problem.