Twój komputer ostatnio zwolnił? Znamy winowajcę - to przeglądarka

Użytkownicy Mozilla Firefox zauważyli, że z ich maszynami jest coś nie tak. Podczas zwykłego korzystania oprogramowanie znacząco obciąża procesor komputera lub laptopa, a sam układ pobiera duże ilości energii elektrycznej. Czip pochłania cenny prąd, a mimo tego program nie zapewnia zauważalnych korzyści. Winne są dwie literki.

Mozilla Firefox obciąża procesor do granic możliwości. Komputer zwalnia i pobiera więcej mocy

Dotyczy to najnowszej wersji Firefoxa oznaczonej numerem 141. Oprogramowanie zostało wydane już pod koniec ubiegłego miesiąca, ale teraz większa liczba użytkowników zauważa problem z największą nowością tej wersji. Przeglądarka Mozilla Firefox uruchomiła bowiem nową opcję bazującą na sztucznej inteligencji, która w teorii powinna automatycznie grupować uruchomione karty.

Program wykorzystuje model sztucznej inteligencji działający lokalnie. Model analizuje tytuły i opisy stron bezpośrednio na urządzeniu, a więc nie wysyła nic na serwery twórców, co w teorii powinno czynić rozwiązanie bezpiecznym i prywatnym. Problemem jest to, że nowość wykorzystuje zasoby komputera. Im słabsza maszyna, tym funkcja może działać wolniej i bardziej wpływać na kwestię działania komputera.

Początkowo opcja nie była dostępna dla wszystkich - miała być wdrażana stopniowo, dlatego najprawdopodobniej nikt wcześniej nie zgłaszał żadnych problemów. Aż do tego momentu, gdy nowa funkcja z AI zaczęła trafiać do większej liczby korzystających z Firefoxa. W serwisie Reddit pojawił się cały wątek składający się z ponad 200 komentarzy - pod wpisem użytkownika ukrywającego się pod pseudonimem st8ic88.

Ten zauważył, że procesor w jego laptopie jest obciążany do granic możliwości ze względu na działający w tle model sztucznej inteligencji. Rozwiązanie nie tylko obciąża sprzęt, ale też zauważalnie wpływa na czas pracy na baterii podczas zwykłego korzystania z przeglądarki internetowej ze względu na porządkowanie kart z użyciem AI.

Użytkownik IamgRiefeR7 w innym wątku zaznaczył, że nowa funkcja w Firefox powoduje zużycie procesora - od niezauważalnego 0,05 proc. aż do 130 proc. Oznacza to, że przeglądarka potrafi przez pewien czas wykorzystywać więcej niż jeden rdzeń procesora na pełnych obrotach.

Przy ogromnej liczbie możliwych konfiguracji sprzętowych w komputerach z Windows zużycie na poziomie 130 proc. częściej dotyczy starszych maszyn z przestarzałymi układami niż nowych modeli. Użytkownicy jednak są zgodni co do tego, że obciążenie komputera i konsumpcja energii nie jest wprost proporcjonalna, do tego, co oferuje nowy model AI w Firefox.

Automatyczne grupowanie kart może być przydatne, ale nie powinno skracać czasu pracy laptopa na jednym ładowaniu. Wiele osób uważa, że jest to błąd typowy dla wczesnej fazy rozwoju nowej funkcji w przeglądarce Firefox. Największy problem? Nie da się jej łatwo wyłączyć.

Obrazek główny: gguy / Shutterstock.com

Albert Żurek 11.08.2025 19:48

