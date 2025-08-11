/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Samsung widzi twój bałagan w przeglądarce. I zrobi z tym porządek

Samsung opracował przydatną funkcję dla smartfonów Galaxy związaną z zarządzeniem kart w przeglądarce. Jeśli masz wieczny problem z ręcznym zamykaniem stron internetowych, ta opcja jest dla ciebie. 

Albert Żurek
Samsung Internet przeglądarka internetowa
REKLAMA

Nowość trafi do domyślnej aplikacji Samsung Internet zainstalowanej na każdym smartfonie koreańskiego producenta. Zasada jest prosta: sztuczna inteligencja sama zamknie nieużywane karty, gdy zrobi się ich za dużo.

REKLAMA

Samsung uporządkuje ci bałagan w przeglądarce na smartfonie. O ile z tego skorzystasz

Funkcja pojawiła się w testowej wersji Samsung Internet v29.0.0.27 i nazywa się "automatyczne zamykanie nieużywanych kart". Docelowo ma walczyć z bałaganem w przeglądarce internetowej i zamykać otwarte strony internetowe bez interwencji użytkownika.

Wielu użytkowników ma w telefonie 20, 30, a nawet 50 lub więcej kart otwartych kart. To utrudnia korzystania ze smartfona. Nie dość, że trudno odnaleźć ważne, ostatnio uruchomione witryny, to jeszcze na smartfonach z Androidem zbyt duża liczba kart może negatywnie wpływać na wydajność. Dlatego Samsung znalazł rozwiązanie.

Samsung pozwoli ustawić zamykanie po 7 lub 30 dniach od ostatniego użycia. Jest też opcja inteligentne zarządzenie kartami, sztuczna inteligencja sama zamknie karty, "gdy tylko wykryje, że nie są używane". Rozwiązanie trzeba jedynie aktywować w ustawieniach przeglądarki Samsung Internet. 

Wiele przeglądarek internetowych usypia nieaktywne karty, ale to nie zawsze pomaga. Szczególnie na smartfonach z niższych półek cenowych, które oferują mniejsze ilości pamięci operacyjnej (np. 4 GB lub 6 GB) oraz słabsze układy CPU. Automatyczne zamykanie powinno pozytywnie wpłynąć na tańsze smartfony.

W nowej wersji Samsung Internet dodano również kilka innych mniejszych nowości 

Poza automatycznym zarządzeniem kartami w nowej wersji Samsung Internet dodano nowy tryb widoku siatki przy zarządzaniu kartami. To rozwiązanie ma sprawić, że usuwanie niepotrzebnych stron internetowych ma być łatwiejsze. Poza tym dodano animację przewijania kart.

Obecnie nowe opcje dostępne są w Samsung Internet w wersji beta. Powinny trafić już niebawem w ciągu kilku następnych tygodni jako pełnoprawna aktualizacja.

REKLAMA

Więcej o Samsungu przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
11.08.2025 16:39
Tagi: Przeglądarki internetoweSamsungSmartfony
Najnowsze
16:39
Samsung widzi twój bałagan w przeglądarce. I zrobi z tym porządek
Aktualizacja: 2025-08-11T16:39:45+02:00
16:01
Od tego wyroku zależy, kto wygra. My czy algorytmy
Aktualizacja: 2025-08-11T16:01:03+02:00
15:45
Apple szykuje nową Siri. W końcu będzie miała sens
Aktualizacja: 2025-08-11T15:45:01+02:00
15:30
Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 500 zł
Aktualizacja: 2025-08-11T15:30:27+02:00
14:53
Pozywa Microsoft, bo nie chce wyrzucać dwóch laptopów. I może mieć rację
Aktualizacja: 2025-08-11T14:53:18+02:00
14:28
Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 250 zł
Aktualizacja: 2025-08-11T14:28:15+02:00
13:52
Tak swoim smartfonem jeszcze nie płaciłeś. Nowa funkcja trafi do Polski
Aktualizacja: 2025-08-11T13:52:22+02:00
13:43
Idziesz zrealizować receptę, a ktoś oddaje puste opakowania. Farmaceuci wkurzeni
Aktualizacja: 2025-08-11T13:43:44+02:00
12:50
Kupujesz telefon, a zegarek lub słuchawki dostajesz gratis. Samsung ma mega promocję
Aktualizacja: 2025-08-11T12:50:22+02:00
11:47
Tak Rosjanie zakłócają GPS. Źródłem jest baza oddalona 60 km od Polski
Aktualizacja: 2025-08-11T11:47:21+02:00
11:28
Będziesz grał w gry kręcąc korbką. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-08-11T11:28:20+02:00
10:33
Bunt użytkowników ChataGPT. Zagrozili, że przestaną płacić
Aktualizacja: 2025-08-11T10:33:43+02:00
9:59
Zwroty z AliExpress ujawniają dane Polaków. Twoje też
Aktualizacja: 2025-08-11T09:59:45+02:00
9:12
Gość od ChataGPT mówi, że w historii nigdy nie było lepiej. Ma mocny przekaz do młodych ludzi
Aktualizacja: 2025-08-11T09:12:09+02:00
9:02
Napiła się wody z tatrzańskiego potoku. Źle się skończyło
Aktualizacja: 2025-08-11T09:02:16+02:00
8:04
Dłużej działają, ale jakim kosztem. Producent mówi, dlaczego zegarki konkurencji są gorsze
Aktualizacja: 2025-08-11T08:04:33+02:00
6:32
PlayStation 5 idzie jak burza. Goni branżową legendę
Aktualizacja: 2025-08-11T06:32:06+02:00
6:30
128 GB pamięci w telefonie za grube tysiące to chyba za mało. Trochę to zajęło Apple'owi
Aktualizacja: 2025-08-11T06:30:19+02:00
6:30
Jaki pionowy odkurzacz Dreame wybrać? Przegląd wszystkich rozwiązań
Aktualizacja: 2025-08-11T06:30:00+02:00
6:20
Bolt z nową super opcją. Możesz zamawiać przejazdy dla całej rodziny
Aktualizacja: 2025-08-11T06:20:00+02:00
17:00
Dadzą mieszkańcom nowe worki na śmieci. Na nowy rodzaj odpadów
Aktualizacja: 2025-08-10T17:00:00+02:00
16:30
Turcja z najpotężniejszą jak dotąd bombą. Moc porównywalna z bronią jądrową
Aktualizacja: 2025-08-10T16:30:00+02:00
16:20
Lasery wchodzą do służby w wojsku. Jest jednak malutki problem
Aktualizacja: 2025-08-10T16:20:00+02:00
16:10
Naddźwiękowe loty wracają do USA. Po 52 latach zniesiono zakaz
Aktualizacja: 2025-08-10T16:10:00+02:00
16:00
Obwiniali maszty za złą pogodę. Brzmi znajomo? A to historia sprzed wojny
Aktualizacja: 2025-08-10T16:00:00+02:00
15:30
"Skorzystaj z AI" - radzi bonzo z Microsoftu, który zwolnił 9 tys. osób. Miło z jego strony
Aktualizacja: 2025-08-10T15:30:00+02:00
15:00
Zaraz po wojnie wymyślił nową, lepszą przyszłość. I od razu przed nią ostrzegał
Aktualizacja: 2025-08-10T15:00:00+02:00
13:15
Jest mistrz świata w szachach wśród... botów. Czatbot od Muska zmiażdżony w finale 
Aktualizacja: 2025-08-10T13:15:00+02:00
7:52
Dlaczego mówimy przez sen? Oni już wiedzą
Aktualizacja: 2025-08-10T07:52:00+02:00
7:42
Stworzył ekspres do kawy z funkcją gamingowego PC. Bo mógł
Aktualizacja: 2025-08-10T07:42:00+02:00
7:32
Dojazd z lotniska w Paryżu. RER, metro i Uber - ceny 2025 r.
Aktualizacja: 2025-08-10T07:32:00+02:00
7:23
Chińczycy pilnowali amerykańskiego bezpieczeństwa. Kogoś mocno pogięło
Aktualizacja: 2025-08-10T07:23:00+02:00
7:12
Ludzie wybierają ChataGPT zamiast terapeuty. Idzie ważna zmiana
Aktualizacja: 2025-08-10T07:12:00+02:00
7:01
Radioaktywne gniazdo os. Znaleziono je w bazie atomowej
Aktualizacja: 2025-08-10T07:01:00+02:00
16:50
Autonomiczne taksówki zabiją małe lokalne sklepy. Już się to dzieje
Aktualizacja: 2025-08-09T16:50:00+02:00
16:40
Roboty seksualne. Gdzie są granice intymności w erze androidów?
Aktualizacja: 2025-08-09T16:40:00+02:00
16:30
Zmarł Jim Lovell. Człowiek, który znał smak ciszy między gwiazdami
Aktualizacja: 2025-08-09T16:30:00+02:00
16:20
Trwa oblężenie oazy prawdy i wolności. Wikipedia walczy z botami AI i może przegrać
Aktualizacja: 2025-08-09T16:20:00+02:00
16:10
Jedna z najsłynniejszych aplikacji na Windowsa z krytyczną luką. Zaktualizuj jeszcze dziś
Aktualizacja: 2025-08-09T16:10:00+02:00
16:00
Elon Musk przewiduje rychłą śmierć Microsoftu. Co na to Nadella?
Aktualizacja: 2025-08-09T16:00:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA