Samsung widzi twój bałagan w przeglądarce. I zrobi z tym porządek

Ładowanie...

Nowość trafi do domyślnej aplikacji Samsung Internet zainstalowanej na każdym smartfonie koreańskiego producenta. Zasada jest prosta: sztuczna inteligencja sama zamknie nieużywane karty, gdy zrobi się ich za dużo.

REKLAMA

Samsung uporządkuje ci bałagan w przeglądarce na smartfonie. O ile z tego skorzystasz

Funkcja pojawiła się w testowej wersji Samsung Internet v29.0.0.27 i nazywa się "automatyczne zamykanie nieużywanych kart". Docelowo ma walczyć z bałaganem w przeglądarce internetowej i zamykać otwarte strony internetowe bez interwencji użytkownika.

Wielu użytkowników ma w telefonie 20, 30, a nawet 50 lub więcej kart otwartych kart. To utrudnia korzystania ze smartfona. Nie dość, że trudno odnaleźć ważne, ostatnio uruchomione witryny, to jeszcze na smartfonach z Androidem zbyt duża liczba kart może negatywnie wpływać na wydajność. Dlatego Samsung znalazł rozwiązanie.

Samsung pozwoli ustawić zamykanie po 7 lub 30 dniach od ostatniego użycia. Jest też opcja inteligentne zarządzenie kartami, sztuczna inteligencja sama zamknie karty, "gdy tylko wykryje, że nie są używane". Rozwiązanie trzeba jedynie aktywować w ustawieniach przeglądarki Samsung Internet.

Wiele przeglądarek internetowych usypia nieaktywne karty, ale to nie zawsze pomaga. Szczególnie na smartfonach z niższych półek cenowych, które oferują mniejsze ilości pamięci operacyjnej (np. 4 GB lub 6 GB) oraz słabsze układy CPU. Automatyczne zamykanie powinno pozytywnie wpłynąć na tańsze smartfony.

W nowej wersji Samsung Internet dodano również kilka innych mniejszych nowości

Poza automatycznym zarządzeniem kartami w nowej wersji Samsung Internet dodano nowy tryb widoku siatki przy zarządzaniu kartami. To rozwiązanie ma sprawić, że usuwanie niepotrzebnych stron internetowych ma być łatwiejsze. Poza tym dodano animację przewijania kart.

Obecnie nowe opcje dostępne są w Samsung Internet w wersji beta. Powinny trafić już niebawem w ciągu kilku następnych tygodni jako pełnoprawna aktualizacja.

REKLAMA

Więcej o Samsungu przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 11.08.2025 16:39

Ładowanie...