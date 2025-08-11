Kupujesz telefon, a zegarek lub słuchawki dostajesz gratis. Samsung ma mega promocję

Ładowanie...

To ten typ promocji, w którym otrzymuje się gratis przy okazji zakupu urządzenia. Prezent jednak nie pojawi się automatycznie w waszym koszyku zakupowym - trzeba będzie się o niego upomnieć. Warto to zrobić, ponieważ na liście gratisów są zegarki Galaxy Watch oraz słuchawki Galaxy Buds.

REKLAMA

Samsung Galaxy S25 i Galaxy A56/A36 z darmowymi prezentami. Oto co trzeba wiedzieć

Promocje wystartowały 11 sierpnia i potrwają do 24 sierpnia włącznie. Zasady są proste: w tym terminie trzeba kupić jednego z przedstawicieli z serii Galaxy S25: S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge i S24 FE lub Galaxy A56 i A36 w sklepach wymienionych w regulaminie. Za zakup można liczyć na:

seria Galaxy S25 lub Galaxy S24 FE - zegarek Galaxy Watch 6 Classic 34 mm Bluetooth (pierwsze 3500 zakupów), słuchawki Galaxy Buds 3 Pro (kolejne 3500) bądź Samsung Galaxy Buds 2 Pro (ostatnie 500 egzemplarzy);

Samsung Galaxy A56 lub Galaxy A36 - słuchawki Galaxy Buds FE grafitowe (5000 sztuk).

W przypadku zakupu jednego z czterech S25 lub S24 FE możemy liczyć na zegarek o wartości ok. 750 zł, lub słuchawki za ok. 600 zł. To jednak nie tak, że mamy możliwość wyboru określonego sprzętu. Samsung przygotował łącznie 7500 egzemplarzy różnych urządzeń i będzie je przyznawać w zależności od kolejności zarejestrowanych zakupów. W przypadku Galaxy A56 i A36 nie ma tego problemu - jes tylko jedna nagroda.

Sam zakup sprzętu nie wystarczy. W następnej kolejności użytkownik wybranego modelu musi aktywować swój nowy sprzęt - uruchomić go na terenie Polski z aktywną kartą SIM do 31 sierpnia. Następnie do 7 września 2025 r. należy zarejestrować zakup w aplikacji Samsung Members. W oprogramowaniu znajdzie się formularz zgłoszeniowy, który trzeba wypełnić, dodając m.in. potwierdzenie zakupu oraz adres do wysyłki prezentu.

Oznacza to, że im szybciej zarejestrujemy zakup, tym mamy większe szanse na lepszy prezent zawarty w pierwszej puli dostępnych egzemplarzy. Każdy uczestnik może otrzymać oczywiście tylko jedną nagrodę za jeden zakupiony sprzęt. Jeśli poprawnie wypełnimy formularz, w terminie do 30 dni użytkownik otrzyma potwierdzenie pozytywnej weryfikacji zgłoszenia do promocji.

Następnie do 30 dni roboczych od dnia potwierdzenia prawidłowej weryfikacji producent wyśle gratisowy egzemplarz wybranego urządzenia - zegarka lub słuchawek Galaxy. Najczęściej wysyłka jest realizowana wcześniej - jeśli chce się odebrać szybciej swój prezent, należy pospieszyć się z wysłaniem zgłoszenia.

REKLAMA

Więcej o smartfonach Samsunga przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 11.08.2025 12:50

Ładowanie...