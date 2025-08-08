REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Smartfon Samsunga wykryje, że dzwoni oszust. W trakcie rozmowy

Smartfony Samsunga z nowym oprogramowaniem zostaną ulepszone o świetną i ważną funkcję. Gdy tylko użytkownik otrzyma połączenie od oszusta podszywającego się pod kogoś, kim nie jest, smartfon wyda ostrzeżenie.

Albert Żurek
Samsung Galaxy smartfony wy
REKLAMA

Opcja automatycznego wykrywania phishingu została udostępniona w ramach najnowszego systemu operacyjnego One UI 8. Rozwiązanie działa bezpośrednio w domyślnej aplikacji do realizowania połączeń w smartfonach Galaxy. Na jakiej podstawie funkcjonuje i kto może z niej skorzystać?

REKLAMA

Smartfony Samsunga wykrywają oszustów telefonicznych.

Przedstawiciel Samsunga przedstawił zasadę działania nowego rozwiązania. Mechanizm ma działać w przypadku połączeń z nieznanymi numerami. Zapisane kontakty nie będą brane pod uwagę - producent zakłada, że w książce telefonicznej nie mamy zapisanych numerów oszustów. 

Funkcja ma być dostępna na wybranych smartfonach obsługujących nakładkę systemową One UI 8 z Androidem 16. Działa zarówno podczas połączeń przychodzących, jak i wychodzących i wykorzystuje sztuczną inteligencję.

Jeśli oprogramowanie wykryje podejrzenie phishingu głosowego - czyli oszusta internetowego podszywającego się pod kogoś (np. wykorzystującego techniki bazujące na sztucznej inteligencji, które zmieniają głos), rozpocznie skanowanie. Często słyszy się o oszustwach, w których ktoś podszywa się pod bliskie osoby ofiary, aby wyłudzić dane czy pieniądze. Nowe zabezpieczenie ma przed tym chronić posiadaczy Samsunga.

Skanowanie phishingu głosowego zostanie zakomunikowane wyświetlającym się okienkiem z informacją o tym, że funkcja obecnie nasłuchuje rozmowę w celu wykrycia potencjonalnego oszustwa bazującego na sztucznej inteligencji. Jeśli oszustwo zostanie potwierdzone, smartfon zawibruje i wyda sygnał dźwiękowy mający na celu zachęcenie użytkownika do sprawdzenia powiadomienia na ekranie smartfona.

Funkcja ma oferować dwa komunikaty - pierwsze to podejrzenie, które sugeruje weryfikację tożsamości osoby po drugiej stronie. Jest też wykrycie, pojawiające się, gdy oprogramowanie ma 100-procentową pewność co do próby oszustwa. 

To świetna opcja, choć obecnie jest dostępna tylko dla nielicznych

Obecnie rozwiązanie jest dostępne w jednym państwie i działa w jednym języku w Korei Południowej. Opcja została przygotowana we wsparciem z Narodowym Instytutem Śledczym oraz Narodowej Agencji Policji na bazie danych dostarczonych przez koreańskie służby. Opcję można aktywować bezpośrednio w aplikacji telefonu - w menu ma znaleźć się zakładka "powiadomienie o podejrzeniu połączenia phishingowego"

Komputronik
Samsung Galaxy S25
Komputronik
Komputronik
Samsung Galaxy S25 Ultra
Komputronik

Jest jednak szansa, że Samsung postanowi wprowadzić rozwiązanie także w innych krajach i językach. Mam nadzieję, że prędzej czy później funkcja trafi także do Polski. Smartfony koreańskiego producenta są w kraju nad Wisłą wyjątkowo popularne, więc obsługa takiego zabezpieczenia okazałaby się istotną ochroną dla użytkowników. Sztuczna inteligencja jest rozwijana w naprawdę szybkim tempie. Niestety, ale coraz częściej służy także do oszustw.

REKLAMA

Więcej o smartfonach Samsunga przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
08.08.2025 13:03
Tagi: AndroidCyberbezpieczeństwooszustwoSamsungSmartfony
Najnowsze
13:43
Masz frajera, to go duś. Smród afery KPO zostanie z nami na długo
Aktualizacja: 2025-08-08T13:43:37+02:00
13:26
Zaskakująca bateria w tanim smartfonie. Tę Motorolę zechcesz kupić
Aktualizacja: 2025-08-08T13:26:38+02:00
13:03
Smartfon Samsunga wykryje, że dzwoni oszust. W trakcie rozmowy
Aktualizacja: 2025-08-08T13:03:46+02:00
12:53
Jest plan podróży do czarnej dziury. Potrzebujemy sondy wielkości znaczka pocztowego
Aktualizacja: 2025-08-08T12:53:26+02:00
12:09
Rząd wyłączył mapę wstydu. Tak sprawdzisz, na co przepalane są pieniądze z KPO
Aktualizacja: 2025-08-08T12:09:29+02:00
11:42
Doładowujesz konto i masz więcej internetu. Orange daje świetny bonus
Aktualizacja: 2025-08-08T11:42:31+02:00
11:15
Piszą z TikToka i oferują pracę marzeń. Na dzień dobry kuszą "zabójczą" premią
Aktualizacja: 2025-08-08T11:15:04+02:00
10:34
Polskie F-16 będą znacznie groźniejsze. Mamy bardzo dobrą wiadomość
Aktualizacja: 2025-08-08T10:34:19+02:00
10:24
Ministerstwo ujawni kod mObywatela. Wtedy się zacznie
Aktualizacja: 2025-08-08T10:24:05+02:00
9:52
Kiedyś na zeszyt, teraz na aplikację. Wiemy, jak Żabka pożyczy ci na zakupy
Aktualizacja: 2025-08-08T09:52:12+02:00
9:00
Potężne promocje urodzinowe na sprzęt MOVA. Robota sprzątającego kupisz 2000 zł taniej
Aktualizacja: 2025-08-08T09:00:00+02:00
8:39
GTA VI za 400 złotych? A można, jak najbardziej, jeszcze jak
Aktualizacja: 2025-08-08T08:39:37+02:00
8:17
Zaczęło się sprzątanie po Dudzie. Były prezydent wyprowadza się nie tylko z pałacu
Aktualizacja: 2025-08-08T08:17:02+02:00
7:41
Nie odróżnisz prawdy od fałszu. Obrazki z GPT-4o za darmo
Aktualizacja: 2025-08-08T07:41:35+02:00
7:00
Koniec niespodzianek. Oto seria Pixel 10 i Watch 4 w całej okazałości
Aktualizacja: 2025-08-08T07:00:00+02:00
6:57
Lecisz samolotem, a tam dinozaury. Skutki tej szalonej współpracy są wspaniałe
Aktualizacja: 2025-08-08T06:57:08+02:00
6:41
Siedzieli i oglądali filmy z tańczącymi papugami. Efekt? Coś pięknego
Aktualizacja: 2025-08-08T06:41:00+02:00
6:31
Niewidzialny smok z Korei. Ten myśliwiec będzie miał własny rój dronów
Aktualizacja: 2025-08-08T06:31:00+02:00
6:21
Surface Laptop 13 cali - trzy razy gromkie "tak", jedno stanowcze "nie"
Aktualizacja: 2025-08-08T06:21:00+02:00
6:11
Zegarek obserwuje twoje ciało i wykrywa nieprawidłowości. To już się dzieje
Aktualizacja: 2025-08-08T06:11:00+02:00
21:34
Najlepsze akcesoria i gadżety dla ucznia lub studenta. Co warto włożyć do plecaka?
Aktualizacja: 2025-08-07T21:34:44+02:00
21:32
Call of Duty i Battlefield z nowym, ważnym wymaganiem. O co chodzi?
Aktualizacja: 2025-08-07T21:32:58+02:00
20:50
ChatGPT właśnie wskoczył na wyższy poziom. Oto co potrafi GPT-5
Aktualizacja: 2025-08-07T20:50:31+02:00
20:07
Te smartfony Samsunga miały już nie żyć. A tu proszę - aktualizacja
Aktualizacja: 2025-08-07T20:07:32+02:00
19:31
Amerykańska armia kupuje Tesle. Będzie do nich strzelać
Aktualizacja: 2025-08-07T19:31:49+02:00
19:03
Komputery Della z krytyczną usterką. Musisz natychmiast działać
Aktualizacja: 2025-08-07T19:03:46+02:00
18:24
Allegro kusi zniżkami do -40 proc. Ale to ostatni moment
Aktualizacja: 2025-08-07T18:24:09+02:00
17:43
Galaxy S26 Edge - znamy grubość i akumulator. Współczujemy Apple’owi
Aktualizacja: 2025-08-07T17:43:09+02:00
17:10
Tablet dla ucznia - który model wybrać? Ranking ofert na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-08-07T17:10:34+02:00
17:01
Przystanek zawalczy z upałem i… hałasem. Powinno być takich więcej
Aktualizacja: 2025-08-07T17:01:45+02:00
16:41
Orange uruchamia ważną usługę. Ułatwi rozmowy niedosłyszącym
Aktualizacja: 2025-08-07T16:41:32+02:00
15:57
Samsung po cichu wprowadził nowy smartfon. Wyjątkowo tani
Aktualizacja: 2025-08-07T15:57:38+02:00
15:14
Głupi żart na streamie sparaliżował kolej. Kara będzie surowa
Aktualizacja: 2025-08-07T15:14:27+02:00
14:50
Najlepsze akcesoria i gadżety dla ucznia lub studenta. Konfigurujemy biurko, czyli miejsce do pracy i nauki
Aktualizacja: 2025-08-07T14:50:39+02:00
14:00
Płać jak król - jeden gest ręką, a cały sklep w szoku. mBank z wyjątkową ofertą
Aktualizacja: 2025-08-07T14:00:28+02:00
13:07
Nowy sposób zbierania Żappsów. Dostaniesz je nie tylko za zakupy
Aktualizacja: 2025-08-07T13:07:08+02:00
12:50
A tak Włochy wydają kasę na "obronność". Zbudują niesamowity most
Aktualizacja: 2025-08-07T12:50:25+02:00
12:08
Wyrzucił setki milionów dolarów na śmietnik. Teraz chce się dorobić na swojej tragedii
Aktualizacja: 2025-08-07T12:08:58+02:00
11:29
Kontenery na odzież znikną z miast. Oto co je zastąpi
Aktualizacja: 2025-08-07T11:29:17+02:00
10:51
Google twierdzi, że wcale nie zabija internetu. "Nie ma wyboru"
Aktualizacja: 2025-08-07T10:51:19+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA