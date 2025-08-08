Smartfon Samsunga wykryje, że dzwoni oszust. W trakcie rozmowy

Ładowanie...

Opcja automatycznego wykrywania phishingu została udostępniona w ramach najnowszego systemu operacyjnego One UI 8. Rozwiązanie działa bezpośrednio w domyślnej aplikacji do realizowania połączeń w smartfonach Galaxy. Na jakiej podstawie funkcjonuje i kto może z niej skorzystać?

Smartfony Samsunga wykrywają oszustów telefonicznych.

Przedstawiciel Samsunga przedstawił zasadę działania nowego rozwiązania. Mechanizm ma działać w przypadku połączeń z nieznanymi numerami. Zapisane kontakty nie będą brane pod uwagę - producent zakłada, że w książce telefonicznej nie mamy zapisanych numerów oszustów.

Funkcja ma być dostępna na wybranych smartfonach obsługujących nakładkę systemową One UI 8 z Androidem 16. Działa zarówno podczas połączeń przychodzących, jak i wychodzących i wykorzystuje sztuczną inteligencję.

Jeśli oprogramowanie wykryje podejrzenie phishingu głosowego - czyli oszusta internetowego podszywającego się pod kogoś (np. wykorzystującego techniki bazujące na sztucznej inteligencji, które zmieniają głos), rozpocznie skanowanie. Często słyszy się o oszustwach, w których ktoś podszywa się pod bliskie osoby ofiary, aby wyłudzić dane czy pieniądze. Nowe zabezpieczenie ma przed tym chronić posiadaczy Samsunga.

Skanowanie phishingu głosowego zostanie zakomunikowane wyświetlającym się okienkiem z informacją o tym, że funkcja obecnie nasłuchuje rozmowę w celu wykrycia potencjonalnego oszustwa bazującego na sztucznej inteligencji. Jeśli oszustwo zostanie potwierdzone, smartfon zawibruje i wyda sygnał dźwiękowy mający na celu zachęcenie użytkownika do sprawdzenia powiadomienia na ekranie smartfona.

Funkcja ma oferować dwa komunikaty - pierwsze to podejrzenie, które sugeruje weryfikację tożsamości osoby po drugiej stronie. Jest też wykrycie, pojawiające się, gdy oprogramowanie ma 100-procentową pewność co do próby oszustwa.

To świetna opcja, choć obecnie jest dostępna tylko dla nielicznych

Obecnie rozwiązanie jest dostępne w jednym państwie i działa w jednym języku w Korei Południowej. Opcja została przygotowana we wsparciem z Narodowym Instytutem Śledczym oraz Narodowej Agencji Policji na bazie danych dostarczonych przez koreańskie służby. Opcję można aktywować bezpośrednio w aplikacji telefonu - w menu ma znaleźć się zakładka "powiadomienie o podejrzeniu połączenia phishingowego"

Jest jednak szansa, że Samsung postanowi wprowadzić rozwiązanie także w innych krajach i językach. Mam nadzieję, że prędzej czy później funkcja trafi także do Polski. Smartfony koreańskiego producenta są w kraju nad Wisłą wyjątkowo popularne, więc obsługa takiego zabezpieczenia okazałaby się istotną ochroną dla użytkowników. Sztuczna inteligencja jest rozwijana w naprawdę szybkim tempie. Niestety, ale coraz częściej służy także do oszustw.

Albert Żurek 08.08.2025 13:03

