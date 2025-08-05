Posiadacze smartfonów Samsunga z powodami do radości. Zaraz wielka aktualizacja

Ładowanie...

Obecnie większość (nowoczesnych) smartfonów Samsung Galaxy działa na Androidzie 15 z nakładką systemową One UI 7.0. Są jednak już pierwsze modele takie jak składane Galaxy Z Fold 7 oraz Z Flip 7 (FE), na których znajdziemy działający, w pełni funkcjonalny Android 16 z One UI 8. Dlatego pozostali użytkownicy zwykłych smartfonów (oraz tych starszych) czekają, aż przyjdzie kolej na ich urządzenie.

Aktualizacja do One UI 8 i Androida 16 potwierdzona przez Samsunga. Wiemy kiedy

Samsung w najnowszym komunikacie ujawnia, że aktualizacja do oficjalnej, stabilnej wersji nakładki One UI 8 bazującej na Androidzie 16 będzie dostępna we wrześniu. Oprogramowanie ma zostać wydane wraz z uwzględnieniem "cennych opinii uczestników programu beta".

W pierwszej kolejności dostęp do aktualizacji otrzymają posiadacze smartfonów z serii Galaxy S25: S25, S25+, S25 Ultra oraz S25 Edge. Z czasem uaktualnienie będzie rozszerzane o kolejne modele z serii np. Galaxy S24 oraz Galaxy Z Fold, Z Flip 6, a później na starsze serie (S23, Z Fold 5) oraz propozycje z niższych półek cenowych, takich jak Galaxy A36 oraz A55.

Samsung potwierdził, że w dalszej części roku nowe oprogramowanie trafi na starsze zegarki Galaxy Watch (7, 6, 5, 4). Nakładka One UI Watch 8 jest obecnie dostępna dla tegorocznych modeli Galaxy Watch 8 (Classic), natomiast z czasem trafi do większej liczby użytkowników. Ci będą mogli skorzystać z nowych funkcji zdrowotnych oraz ulepszonego interfejsu stworzonego z myślą o małych, okrągłych ekranach zegarków.

Obecnie użytkownicy mogą już korzystać z nowego oprogramowania, ale tylko w fazie testowej. Samsung ruszył z testowym programem nowego oprogramowania pod koniec maja 2025 r. Do testów nakładki One UI 8 mogli zapisać się także Polacy korzystający ze smartfonów Galaxy S25 (S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge).

Samsung najwyraźniej powoli kończy fazę testów i jest gotowy, aby wydać oprogramowanie dla wszystkich użytkowników tegorocznych propozycji z serii Galaxy S. Firma jednocześnie poinformowała, że od przyszłego tygodnia program testów zostanie rozszerzony o kolejne modele z serii Galaxy S24 oraz Z Fold/Flip 6 na kilku rynkach (niestety, nie w Polsce).

Albert Żurek 05.08.2025 21:00

