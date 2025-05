7 powodów, by kupić Galaxy S25 Ultra. Świetny aparat to dopiero początek

Duże możliwości w zakresie robienia zdjęć i kręcenia filmów są dla wielu odbiorców kluczowe podczas wyboru smartfona. Nic w tym dziwnego, skoro od lat telefon komórkowy to dla większości z nas jedyne urządzenie, jakie mamy pod ręką, by uwieczniać ważne dla nas chwile. Możliwie jak najlepszy aparat w telefonie to podstawowy argument za to, by wybrać właśnie Galaxy S25 Ultra.